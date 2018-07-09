Асад отмечает триумфальную победу

Сейчас, возможно, далеко не каждый помнит, с чего началась война в Сирии. Вторжение американцев и начала военной операции РФ затмила все, что было до этого. Оно и неудивительно — две крупнейшие военные силы сошлись в одной горячей точке мира. Причем пришли они сюда далеко не как союзники, скорее, напротив, как враги.

Во всяком случае, США воевали за тех, кто был враждебен по отношению к России, и кого Россия до сих пор не может окончательно лишить власти в отдельных районах Сирии. Моментами доходило даже до прямого столкновения американских военных с российскими добровольцами. Не обошлось без жертв с российской стороны, но как бы неофициальный статус наших наемных военных позволил властям проигнорировать эти трагические моменты. Мы писали об этом. Более того, по мнению многих иностранных экспертов, временами Россия и США и вовсе находились чуть ли не на грани большой войны.

В общем, Россия и США превратили гражданскую войну в опосредованную. Именно поэтому мало, кто сейчас обращает внимания на то, как трансформируются взгляды сирийского населения, а ведь именно народные массы стали причиной этой затяжной заварухи.

Напомним, все началось в 2011 году, когда по всей стране прокатились антиправительственные демонстрации, собиравшие десятки, а то и сотни тысяч человек. Как это обычно бывает в большинстве стран мира, власти решили подавить протесты силой. Из этого ничего не вышло, вслед за демонстрациями и их разгонами вспыхнули массовые беспорядки. Люди громили государственные учреждения, разоружали силовиков и так далее. Так началась гражданская война. Ее причинами стали люди, требовавшие либерализации жизни, отмену фактической диктатуры и установление всех атрибутов счастливой, как они тогда думали, жизни.

На самом деле в ту пору Башара Асада сложно было назвать «диктатором», даже на Западе его называли интеллигентным и слишком мягким человеком, оттого пророчили либо его отставку, либо гибель. Но он вдруг трансформировался в сильного правителя и сумел сохранить за собой власть, пускай и ограниченную, так как к моменту этого преображения его уже не признавали президентом во многих городах. Да, он был врагом номер один для огромного количества сирийцев, и это, пожалуй, главная причина того, почему до начала российской операции в Сирии Башар Асад не контролировал и третью часть своего государства. Да, всему виной Исламское государство*, но его популярность в САР по большей части связана как раз с чрезмерной активностью повстанческих движений, искавших реальной возможности сместить ненавистного президента. Багдади (лидер ИГИЛ — авт.) пообещал им это, и на деле почти продемонстрировал. Безумца, возомнившего себя халифом, остановили, и это сильно помогло Асаду, однако, огромные территории на севере, а так же половина восточной провинции Дэйр-эз-Зор по-прежнему не подчиняются ему. Там главенствуют курды, которых многие называют марионетками американцев.

Казалось бы, оппозиция по-прежнему в деле, и дело первых демонстрантов живет. Однако теперь в Сирии все совсем не так.

Граждане арабской республики насытились оппозицией, насытились войной, и сейчас многим из них нужен именно Асад. Это подтверждают многочисленные проправительственные демонстрации, проходящие в городах, которые контролируют вооруженные курдские формирования. Самый свежий пример произошел в городе Хасака в одноименной провинции, вернее, это происходит прямо сейчас. Демонстранты вышли на площади с сирийскими флагами и выступили с требованиями прекратить власть курдских групп. При этом незадолго до этого в провинции Хасака произошло несколько нападений на отдельные группы курдских боевиков, среди погибших числится как минимум одна важная персона. Есть и другие нападения, некоторые успешны для нападающих, некоторые — нет. Нельзя точно сказать, связаны ли эти атаки с демонстрациями, однако, такая вероятность очень велика.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым связывает протесты в первую очередь не с проасадовскими настроениями, а с невозможностью терпеть власть курдских формирований.

— Так называемый Высший курдский совет создавался в качестве невоенной власти, но на самом деле ему удается контролировать территории только оружием и насилием, вся реальная власть принадлежит Отрядам народной самообороны. Последний протест в Хасаке, как и все предыдущие, подавлялись оружием. В некоторых случаях применялись резиновые пули, но, по моим сведениям, были так же жертвы, что говорит об обратном.

«СП»: — С чем связано недовольство населения северной Сирии?

— Курдские власти несостоятельны и все их решения непрофессиональны. Например, они постановили пополнять свои отряды за счет насильственной мобилизации арабского населения и некоторых национальных меньшинств. Несколько раз это приводило к мирным демонстрациям в Камышлы и других городах. Люди перекрывали дороги, прекращали работу. Многие из них поплатились за это жизнью, другие попали в тюрьму и до сих пор подвергаются пыткам. Разумеется, у людей появилось желание отвечать насилием на насилие. Так и произошло. Не проходит и недели без новостей о том, что кого-то из курдских боевиков убили. Они (курды — авт.) все это пытаются списать на Исламское государство, чтобы создавалась иллюзия спокойствия среди населения, но на самом деле люди восстали. Напомню, что когда-то война против Асада начиналась именно так. YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) работают сами против себя. Они называют себя армией, но разве армия будет ходить по домам в деревнях или городах и забирать все имущество у бедняков, называя это сбором налогов? Но главная проблема их в том, что они пытаются искусственно создать в традиционно арабских поселениях курдское большинство. Для этого подходят все меры — убийства, переселения, регулярные набеги «эскадронов смерти». Поэтому не стоит удивляться, что люди протестуют, скоро они могут взяться за оружие, защищая себя и свою землю.

«СП»: — Протестующие выражают поддержку Башару Асаду. Может ли он как-нибудь этим воспользоваться?

— Для Асада это важнее, чем победы в Даръа. Те люди, что еще несколько лет назад проклинали его, теперь просят его защиты. Нет, Асад не перестал быть диктатором, но люди познали еще худшую власть. Выбирая между YPG и Асадом, они сделают выбор в пользу последнего. И для него это больше, чем просто победа, его признают, а значит, жалеют, что когда-то хотели свергнуть. Ему ничего не придется делать, чтобы извлечь из этого выгоду, она сама к нему пришла. Но в его интересах поддерживать революционные настроения. Он не может сейчас позволить себе прямое военное вмешательство, потому что США тогда раздавят его. Но это необязательно, возможно, это совсем не понадобится. Сейчас ему нужна революция на севере, которая ухудшит положение YPG.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.