Асад отбирает у американцев нефтяные поля

Биография сирийского президента Башара Асада достойна того, чтобы ее увековечили в каком-нибудь художественном произведении. Если посмотреть на карту Сирии от 2013 года, то все станет понятно.

В ту пору под контролем Асада оставались незначительная территория на западе государства, тогда как все остальное контролировали курды, оппозиция и различные террористические группировки. Через год началось нашествие орд Исламского государства *. Все от него пострадали — как курды с оппозицией, так и Дамаск.

Буквально в преддверии российской операции в САР недалеко от столицы Сирии располагались крупные силы террористов. По мнению ряда военных экспертов, в случае их быстрого перехода в наступления Дамаск, скорее всего, должен был пасть. Но спасение пришло в лице России. Наши военные при содействии местных сил сумели отбросить от города боевиков.

А затем началось победоносное шествие российско-сирийских союзников во всех направлениях, но преимущественно — на восток. За короткие сроки были отбиты целые провинции, а спустя всего лишь два года правительственные силы уже осаждали Дэйр-эз-Зор, расположенный далеко на востоке от Дамаска (примерно 500 километров, что по сирийским мерка очень много — авт.).

До недавнего времени казалось, что этим для Асада все и закончится. Ибо помимо правительственных сил в Сирии орудуют и другие крупные военные формирования. Которые претендуют на свою часть страны.

Однако президента Сирии, вероятно, ждет еще один подарок судьбы. Он, три года назад лишенный почти всей власти и находившийся чуть ли не на грани гибели, вот-вот может восстановить власть над всей Сирией. Речь, в том числе о провинциях, которые захватили сирийские курды — Хасака (контролируется курдами полностью — авт.), Ракка, Дэйр-эз-Зор, Алеппо (контролируется Асадом частично — авт.).

Причем, для этого главе Сирии, видимо, не понадобятся многолетние и изнурительные военные действия — курды сами охотно идут ему навстречу. Они сами стали инициаторами переговоров с Дамаском. На первом этапе представителям Асада уже удалось добиться повсеместного спуска флагов отрядов народной самообороны в районах, находящихся под контролем курдов.

Затем начался постепенный процесс передачи стратегических объектов под управление Дамаска. Одними из первых таких объектов стали крупнейшая плотина Сирии Табка и образованное ей водохранилище аль-Асад. Дальше — больше.

Курдские СМИ, связанные с партией Демократический союз (крупнейшая политическая сила в сирийском Курдистане — авт.), сообщают о начале переговоров по передаче законному правительству Сирии прав на продажу добываемой в районах, находящихся под контролем повстанцев, нефти. То есть нефтяные поля Дэйр-эз-Зора и Хасаки будут под совместным контролем, а продавать углеводороды будет исключительно Дамаск.

Последний, к слову, является единственным в Сирии официальным поставщиком сырой нефти на мировой рынок. Другие стороны гражданской войны всегда организовывали продажу незаконными методами.

В общем, Асад близок к окончательной победе. При этом США, всегда считавшиеся одними из главных противников Дамаска, ничего не могут с этим поделать. В той же Сауре, близ которой находится вышеупомянутая плотина, они до не давнего времени заправляли всем. Но курды их потихоньку отстранили от дел. Это лишь одно из проявлений подобного самоуправства.

Очевидно, что проект американо-курдского союза на глазах проваливается. Означает ли это, что влияние Соединенных Штатов в Сирии тоже постепенно сходит на «нет»?

Российский востоковед Каринэ Геворкян не видит ничего удивительного в неожиданной переориентации курдских лидеров. По ее мнению, уже давно стало очевидно, что США рано или поздно прекратят их поддерживать в Сирии.

— США планомерно сворачивают свою помощь. Курды довольно болезненно переживают этот этап. Из-за этого у них даже произошел некоторый раскол в политической среде. Одни продолжают настаивать на необходимости пользоваться теми ориентирами, что обозначил Вашингтон. Другие же склоняются к расширению взаимодействия с Асадом и Россией.

Последние — в большинстве, потому что в их среде есть Демократический союз, контролирующий отряды народной самообороны. Это главная причина того, почему переговоры по нефти и другим вопросам протекают довольно успешно.

«СП»: — С чем связан отказ США от дальнейшего тесного сотрудничества с курдами?

— Отчасти это связано с давлением со стороны Турции. Эрдоган официально назвал отряды народной самообороны врагами Турции, террористами. Он пообещал изгнать их из всей Сирии.

Разумеется, Штаты не могут позволить себе стать участником войны турок с курдами. А этого вряд ли удастся избежать, если все будет оставаться так, как есть сейчас. Поэтому в Вашингтоне стараются как можно скорее отстраниться от турецко-курдского конфликта.

Но есть и еще причины. Например, те же саудовцы все никак не могут определиться с предложением Трампа. Президент США говорил, что его военные останутся в Сирии, если те, кому это нужно, раскошелятся. Саудиты считались наиболее вероятными претендентами на подобное финансирование, но до сих пор так ничего у них и не вышло.

В Штатах все больше и больше сторонников экономии средств. А сирийская кампания в их глазах — нерациональное расходование финансов.

«СП»: — То есть США в ближайшем будущем могут вывести свои силы из Сирии?

— Предпосылки к этому есть. Тем более, с финансовой точки зрения они (США — авт.) могут по-другому извлечь отсюда выгоду — необязательно содержать несколько тысяч военных за тысячи километров от дома. Например, после встречи Путина и Трампа появились сообщения о возможности создания некой совместной энергетической комиссии. Вдь понятно: если власть над нефтеносными районами Сирии получит Асад, то российские компании вряд ли останутся от них в стороне. При этом, если окружение Трампа посредством вышеупомянутой комиссии сумеет добиться определенных гарантий от российской стороны, то ничто не может помешать совместным энергетическим проектам какой-нибудь ExxonMobil и, например, Роснефти.

Конечно, возможны и другие варианты. Но касательно курдов — им сейчас просто жизненно необходимы связи с Асадом. Оставшись сами по себе, тут же они станут целями для турецкой армии. Если же их территории, пускай даже полуформально, будут под контролем Асада и России, то вероятность будущих столкновений практически нулевая.

*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена