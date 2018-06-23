Асад окружил американскую базу в Сирии

Сирийская провинция Хомс долгое время была сценой ожесточенных боевых действий между различными вооруженными силами в Сирии. На первых порах гражданской войны здесь развернулись бои между оппозицией, еще толком не сформировавшейся, и правительственными силами. Затем настала эпоха Исламского государства*, которое, начав свой поход с востока, в короткие сроки захватило больше половины Сирии.

После интервенции американцев и их союзников ситуация не сильно изменилась, если не считать пару отобранных у ИГИЛ населенных пунктов провинции Хомс. Реальный перелом произошел с приходом российских войск, и этот факт не оспаривается даже на Западе. Россия сумела воссоздать до этого практически уничтоженную сирийскую армию, а после начать ее победоносное шествие на восток. В итоге, Хомс был быстро освобожден, и практически ничто уже не напоминает о присутствии ИГ в этой мухафазе. Впрочем, террористы по-прежнему контролируют небольшой участок на границе с провинцией Дэйр-эз-Зор. Эти победы серьезнейшим образом повлияли на расклад сил чуть ли не во всей Сирии, но до сир пор неизменным остается присутствие американской военной базы Эт-Танф на юге Хомса.

База Коалиции Эт-Танф давно прославилась тем, что Штаты совместно со своими партнерами тренировали здесь боевиков для последующей борьбы с Дамаском. Тысячи людей прошли через эту муштру, чтобы потом отдать свои жизни в безнадежных для них сражениях. Все группировки, формировавшиеся здесь под руководством американцев, были разгромлены, так что этот проект Вашингтона с уверенностью можно назвать провалившимся. Тем не менее, база продолжает функционировать по сей день. Однако есть вероятность, что скоро она прекратит свое существование. Сирийские СМИ распространяют информацию об активном продвижении правительственных и проправительственных сил на юг Хомса, и сейчас американская база фактически окружена.

Трудно сказать, отважится ли кто-то на штурм этого места, но сложно поверить в то, что Асад, так долго ничего себе не позволявший против американцев, вдруг решится на героическое изгнание интервентов. Но это не означает, что Эт-Танф все-таки будет ликвидирована.

Турецкий эксперт Эндер Имрек видит сейчас самую подходящую возможность для того, чтобы подобные базы исчезали в Сирии.

— Силы режима уже давно пытаются подобраться к этой территории, и раньше было много случаев, когда Хезболла или другие отряды оказывались в непосредственной близи от Эт-Танфа. Но это всегда кончалось неудачами. США применяют отличные меры безопасности, и мониторинг периметра контролируемой территории происходит не только внутри самой базы, но и в США. Любая потенциальная угроза уничтожается, так что все попытки потревожить эту территорию сейчас выглядят бессмысленными. Десятки сторонников режима погибли здесь.

«СП»: — То есть раньше предпринимались попытки штурма?

— Нет, о штурме не может быть и речи. Я имею в виду тех людей, что во время похода на восток вместе с Хезболой или другими силами немного сбились со своего пути. Например, такие случаи были во время операции по укреплению сил, штурмовавших Т-2 (насосная станция на юго-востоке Сирии, за которую несколько раз разворачивались ожесточенные бои — авт.). В таких ситуациях всегда было мало выживших.

«СП»: — А как обстоят дела сегодня? Возможно, что Асаду удастся как-то ликвидировать эту базу?

— Асад не обладает ресурсами для ее ликвидации. Его армия действительно сейчас находится близко от Эт-Танфа, но это похоже на стояние. Солдаты стоят там уже давно, но ни разу не было предпринято никакой попытки наступления. Потому что это будет самоубийственная операция. США не допустят даже приближения, а Россия ни за что не согласится на поддержку режима в этом деле — это обернется для нее большими проблемами. Но сейчас действительно есть вероятность, что база Эт-Танф будет закрыта. И дело не в Асаде и его людях, а в том, что американцам просто стало невыгодно ее содержать. Она утратила свою полезность. В этой части Сирии подобные объекты совершенно бесполезны — территории строго распределены. От них может быть польза только в долгосрочной перспективе, но как мы знаем, нынешнее руководство США предпочитает быстрый результат. Так что вероятность закрытия этой базы по приказу из Вашингтона на сегодняшний день высока.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.