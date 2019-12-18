Асад обойдется без русских и сам избавится от американцев

На днях сирийский президент Башар Асад дал интервью китайскому СМИ Phoenix TV. В нем он рассказал о своем видении будущего Сирии и о возможностях преодоления поствоенного кризиса. Особого интереса заслуживают мысли Асада на тему политики и военных действий Соединенных Штатов в ближневосточном регионе. Во-первых, господин президент отметил, что реальной причиной вторжения американцев в его страну может быть нефть. Да, это чересчур банально, ибо нет ничего более тривиального, как обвинять Штаты в попытке присвоить чьи-либо энергоресурсы путем небольшой победоносной кампании. Однако в данном случае, сирийский лидер опирается на вполне себе реальные факты.

Его американский коллега Дональда Трамп сам подкинул немало оснований для зарождения таких мыслей. До этого он уже несколько раз заявлял о выводе американского контингента из Сирии, только вот обещание так и не сдержал. В итоге, Трамп сдался и поменял формулировку — в арабской республике остается небольшой контингент для охраны нефтяных месторождений. В общем, у Асада есть все основания полагать так, как он полагает. По его словам, ранее незаконными сделками по продаже нефти занимались террористические группировки Исламское государство* и Джебхат ан-Нусра**. Но позже инициативу перехватили Штаты, при этом в эту историю он продолжает вплетать Турцию: «А теперь США воруют нефть и продают ее Турции. Турция — соучастник, для нее это не проблема, Турция всегда готова», — заявил Асад.

Читайте также Был один, который не стрелял: Почему Хасбулатову не дали остановить чеченскую войну 25 лет назад Ельцин поспешил ввести войска в Чечню ради сохранения собственной власти Был один, который не стрелял: Почему Хасбулатову не дали остановить чеченскую войну 25 лет назад Ельцин поспешил ввести войска в Чечню ради сохранения собственной власти

К тому же он обращает внимание на то, как Соединенные Штаты Америки манипулируют различными сторонами посредством информации о численности своих военных в Сирии. По словам лидера арабской республики, Вашингтон в диалоге с международными структурами, заинтересованными в снижении напряженности в САР, говорит о нескольких сотнях своих военных, продолжающих находиться в Дэйр-эз-Зоре, ат-Танфе и так далее. В то же время, чтобы успокоить собственных ястребов, Пентагон не смущается упоминать тысячи солдат, отстаивающих ближневосточные интересы дяди Сэма. Последней информации Башар Асад верит больше, полагает, что реальных действий для сокращения американского контингента не было предпринято.

Но зато президент Сирии сам нашел уникальный способ выгнать порядком поднадоевших интервентов. Для реализации плана необходимы два условия. Первое — ликвидация террористических групп, которых так или иначе поддерживает Вашингтон. Второе — налаживание диалога с внутренними нетеррористическими силами, которые в нынешней свое борьбе делают ставку на сотрудничество со Штатами. Вероятно речь о курдах и связанных с ними арабских группировках. Если после этого американцы все еще будут оставаться в Сирии, то их ждет один итог — их выгонят сами сирийцы, ибо у населения страны будут все основания для «гражданского сопротивления». В качестве примера Асад упомянул Ирак. И в этом смысле для изгнания врага Дамаску никто не требуется — ни Россия, ни Иран, ни Китай, ни кто-либо еще.

Российский востоковед Каринэ Геворгян полагает, что теоретически такой сценарий возможен, но на самом деле для него сейчас просто нет оснований. А насчет нефти — нет никаких сомнений, что Штаты участвуют в проектах по незаконной продаже ресурса.

— Во-первых, нефть как продавалась через Турцию, так и продается. Разумеется, Штаты в этом участвуют. Просто надо взглянуть на карту или хотя бы чуть-чуть знать географию, и все станет ясно. На эти обвинения даже Эрдоган ничего не говорит. Он просто молчит, и как бы он не ненавидел Асада, обвинить тут ему его не в чем. В общем, нефть сейчас идет через территорию Турции. Это кулуарный вопрос, который важен, и который стороны пока терпят.

«СП»: — А то обстоятельство, что саудовская Aramco сейчас отправила своих людей в Сирию, в Дэйр-эз-Зор, как-то повлияет на поставки сирийской нефти? Может это международная попытка легализации продаж?

— Так или иначе, стороны, в том числе США и Россия, пытаются прийти к консенсусу. Есть способы сделать так, чтобы всех все устраивало. Напомню, что не так давно президент России Владимир Путин совершил визиты в Эр-Рияд и Объединенные Арабские Эмираты. Вполне возможно, что там он обсуждал и вопросы, связанные с сирийскими энергоресурсами. Но многое зависит и от внутрирегиональных отношений. В целом не исключено, что привлечение такого гиганта как Aramco может быть попыткой легализовать продажу сирийской нефти по сценарию, который устроит и Россию, и Турцию, и Дамаск, и США с Саудовской Аравией. Но в любом случае нужны переговоры и, скорее всего, они будут продолжаться долго. Я просто укажу на то, что за последние годы Асад проявил себя, как сильный лидер, умело укрепляющий свой авторитет и подтвердивший свою легитимность, и принимать какие бы то ни было решения без него не получится.

Читайте также Испытано на себе: Как заработать в России и самому не загнуться Журналист пошел в чернорабочие, чтобы поправить материальное положение Испытано на себе: Как заработать в России и самому не загнуться Журналист пошел в чернорабочие, чтобы поправить материальное положение

«СП»: — Кстати, сам Асад не очень дружелюбно расположен к Штатам, и перспективы прямого взаимодействия сейчас кажутся невозможными. Так он в очередной раз заявил о необходимости изгнания американцев из Сирии, и отметил, что это вполне может быть сделано самим народом Сирии, который в ближайшей перспективе начнет антиамериканское восстание. Такой сценарий, на ваш взгляд, вероятен?

— Для этого сейчас просто нет оснований. Главная причина, которая может подвигнуть США вывести силы из ближневосточных стран — усталость. Да, военные устали. Именно те военные, что находятся на местах, принимали участие в боевых действиях. Те, что в Пентагоне, сидят в Штатах и на бумагах решают — они не устали. Для них любая операция — очередная возможность «попилить» деньги. А я напомню, что у Штатов просто колоссальный, какой-то космический военный бюджет. Но 90% военных — они поддерживают Трампа в его стремлении вывести силы из-за границы, в том числе из Сирии. Так что этот месседж Асада звучит почти в унисон со многими заявлениями Трампа. Асад — опытный политик, и он понимает, чего хочет другая сторона. Так что вполне возможно, что это просто развитие непрямого диалога с президентом США. Вероятно, Асад понимает, чего хочет Трамп, и умело отвечает ему.

Военное обозрение: В России прокомментировали вероятность крупной войны на 30 лет вперед

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.