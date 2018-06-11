Асад начинает отшивать Москву

Возможно, Сирии уже действительно пора задуматься о собственной независимости. Эта страна, которая фактически утратила суверенитет с вводом американских и российских войск, добилась значительного прогресса в стабилизации общей обстановки.

Террористы Исламского государства* больше не представляют угрозы, несмотря на то, что они еще продолжают вести свою войну в отдельных районах. Боевики же из других групп уже давно утратили все возможности как-то навредить Асаду или же курдам — двум крупнейшим силам в государстве.

Этих обстоятельств могло бы хватить для того, чтобы иностранное присутствие в Сирии сократилось до минимума, но ждать каких-либо изменений придется еще долго. США, поддерживающие курдов, похоже, прочно обосновались в арабской республике. В Вашингтоне прекрасно понимают, что объединенные под их руководством курдские группы вряд ли сохранят единство в процессе борьбы за власть, когда американцы решатся передать ее им. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на ситуацию, которая предшествовала интервенции Штатами.

Тогда курды были разрознены и мало что могли противопоставить ИГИЛ или даже Асаду, терпевшему в тот период поражение за поражением. В общем, уход американцев приведет к захвату курдских земель правительственными силами, и это произойдет за короткие сроки. Правда, потом может начаться партизанская война, но, надо полагать, с ней Дамаск справится. При этом, обладая такими ресурсами, Асад сам является очень зависимым политиком, и зависит он в первую очередь от иностранцев.

Москва восстановила армию Сирии, и тем самым дала понять, что без россиян арабские солдаты мало на что способны. Эта зависимость очевидна, но, как оказывается, в самой Сирии этот фактор не рассматривается всерьез.

Так, на днях Башар Асад дал интервью сирийским СМИ. Ему был задан вопрос по поводу зависимости от России. Президент ответил, что он, конечно, совещается с русскими, но они не оказывают никакого влияния на политику, и всякое решение принимается самостоятельно. Тем самым он дал понять, что от России требуется только армия. Можно было бы счесть эти слова за дежурную фразу — мол, а что ему, как президенту суверенного государства еще говорить. Но для начала надо взглянуть на события, происходившие немного ранее.

Близ границы с Ливаном недавно были размещены российские военные. Это решение почему-то вызвало недовольство Ирана. Возможно, Кремль пытался таким способом дать кое-какие гарантии Израилю, переживающему по поводу военной операции Сирийской арабской армии прямо у самых Голанских высот (российские специалисты так же принимают участие в этой кампании — авт.). Как бы то ни было, Иран был недоволен, и ходят слухи, что в этой связи он оказал некое давление на Асада. Надо заметить, что Тегеран активно вмешивается в сирийскую политику, продвигая идеи паншиизма. Асад, конечно, алавит, но в исламском мире ему не на кого делать ставку, кроме как на шиитов во главе с Ираном. В общем, сегодня в Сирии большое множество важных государственных постов занимают не просто лояльные, а преданные Ирану шииты. Разумеется, они будут продвигать интересы Тегерана, а не России. И в случае споров между сторонами предпочтение с высокой долей вероятности будет отдано персам.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что Россия действительно не имеет намерения вмешиваться во внутреннюю политику Сирии, во всяком случае, ранее никакой активности в этом направлении не было.

— Россия пришла в Сирию для того, чтобы сохранить суверенитет, а вмешательство в политику исключает такую возможность, так что действия России направлены на сохранение мира в регионе, навязывание своей воли идет в противоречие с такой целью.

Большинство других российских экспертов, которых мы опросили, придерживаются аналогичного мнения. По их мнению, Россия принципиально не участвует в политической жизни Сирии.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что в последнее время Москва и Тегеран начали соперничать друг с другом за влияние в Сирии. Москва не заинтересована, чтобы союзный ей Иран превратил Асада в свою марионетку. Аналогичные цели ставят персы.

— Политическое влияние России в Сирии возрастает по мере того, как готовится очередная военная кампания против террористов или оппозиции. В эти периоды Асад делает все, что от него требуется в Москве. Но это связано с безвыходностью положения. Россия является единственной страной, которая может предотвратить поражение Асада. Но с точки зрения религиозной близости и традиционных связей сирийской элиты с Ираном, Асад предпочитает Тегеран. Россия до недавнего времени практически не имела никаких контактов с Сирией — после распада СССР все связи были нарушены, и даже торгово-экономические отношения не развивались, их просто не было. Энергетические проекты оставались проектами на бумаге, а Сирия тем временем помогала Ирану справляться с международными санкциями, хотя это было рискованно. Это сложно объяснить, но сирийская элита считает себя обязанной Ирану. С другой стороны, именно Иран пришел первым на помощь к Асаду, когда началась война. Армия рассыпалась и больше половины военных дезертировали или примкнули к оппозиции. Это привело к кризису, преодолевать который удавалось за счет присутствия иранских стражей исламской революции и шиитских добровольцев. Россия же решилась на отправку своих военных только в 2015 году. Это было ключевое событие, благодаря чему режим Асада был спасен, но это не могло компенсировать те долгие годы, когда с ним не было никого, кроме иранцев. У Асада нет раздвоения личности, но он вынужден менять свое отношение к России в период военных операций и в период затишья. Это связано с Ираном, который не стесняется вмешиваться в политику Сирии, и старается создать там некое подобие Хезболлы. Скорее всего, это удастся, и в мирное время в Сирии всегда будет иранский наместник в лице какой-нибудь новой политической партии. Россия же этого не делает, и полагается только на военное присутствие. Но война рано или поздно закончится, все решения будут принимать политики. Так что в этом смысле, Россия проигрывает Ирану.

Новости Сирии: В Минобороны рассказали, как террористы в Сирии получают оружие

*"Исламское государство" (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.