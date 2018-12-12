Асад: Крушение Ил-20 не было несчастным случаем

Прошло почти три месяца, но до сих пор так до конца и непонятно, что произошло в тот вечер 17 сентября, когда был сбит российский самолет Ил-20. В результате крушения погибло много россиян, и это — трагедия. Правда, расследовали ее как-то не очень глубоко. Сошлись на том, что виноват Израиль. Представители Министерства обороны представили то, что зафиксировали радары, еще какие-то изображения. Вышло вроде бы убедительно, но определенные обстоятельства смазывали, так сказать, картинку. Например, президент России Владимир Путин назвал этот случай «цепью трагических случайных обстоятельств».

Выходило так, будто бы израильтяне не намеревались совершать опасных маневров с целью поставить под удар именно российский самолет. Все это — случайность, не более. Однако первоначальное поведение наших военных было жестким, и, можно сказать, даже противоречило тому тону, который использовал Путин, объясняя видение ситуации. Так, практически сразу после крушения, стало известно о срочной переброске комплексов С-300 в Сирию. Эти ЗРК переданы местной армии, и именно она будет их эксплуатировать после того, как российские инструкторы закончат с обучением сирийцев. Да и вообще были грандиозные планы по созданию бесполетной зоны в западной Сирии, у побережья и даже близ расположенного недалеко Кипра. Причем все эти обещания подтверждались действиями. С-300 действительно быстро отправили и разместили там, где надо, а по отношению к Израилю вели себя очень строго. И даже, как говорят, Путин отказал Нетаньяху во встрече, хотя им было о чем поговорить. В общем, с одной стороны, наш президент был довольно терпим по отношению к израильской выходке, но с другой — мы явно указывали на вину Израиля.

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Правда, потом, как сообщают иностранные СМИ, на встрече в Париже Путин предложил Нетаньяху дружбу, и все вроде сгладилось. С тех пор история с самолетом немного подзабылась. Вспоминают о ней редко. Разве что недавно снова заговорили, когда вдруг арабские СМИ начали писать о якобы сбитом сирийцами израильском истребителе.

Примечательно также и то, что президент Сирии Башар Асад, чьи военные и сбили Ил-20, практически ничего не говорил по поводу случившегося. Несколько дней он молчал, а потом выразил соболезнования и присоединился к обвинениям нашего министерства обороны в адрес Израиля. Продемонстрировал, что он солидарен. Вот и все. Но вот недавно он дал интервью оманским СМИ, которые прибыли в Сирию в связи со встречей оманского министра иностранных дел (в Омане эта должность правильно называется несколько иначе: Министр, ответственный за иностранные дела — авт.) Юсуфа бин Алави с Асадом.

Разумеется, лидер САР много говорил о хороших отношениях с Оманом, который все время поддерживал его страну, несмотря на разобщенность арабских и мусульманских стран. Однако в какой-то момент речь зашла о российском Ил-20. Тут Асад уже был откровеннее. Он заявил, что никакой случайности тут не было.

На самом деле израильтяне имели цель подставить российский самолет под удар сирийских систем ПВО. Преднамеренно. Более того, он говорит, что российские военные солидарны с этой позицией сирийцев, и на действия Израиля у них общий взгляд.

Получается, его слова несколько противоречат тому, что говорил Владимир Путин. Асад считает этой целенаправленным действием, а наш президент — трагической случайностью. Впрочем, может быть дело лишь в формулировках.

Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что в словах Асада есть правда, и израильтяне действительно имели такую цель. Технические детали говорят в пользу этого.

— Это действительно возможно, потому что израильтяне очень хорошо знают принципы работы комплекса С-200. Они изучили детали досконально и поэтому могут беспроблемно обходить эти комплексы и не попадать под их обстрелы. Ну, кроме одного случая, когда С-200 все-таки наказал одного летчика (речь о сбитом в феврале 2018 года израильском F-16 — авт.). Израиль этот случай признал, так что сомнений тут нет. Но в остальном израильтяне справляются с этими комплексами. Дело в том, что С-200 — это такой комплекс, который дорабатывался с учетом постановщика помех. Это происходило в 80-е годы, как раз в период обострения арабо-израильского конфликта. В то время Израиль впервые применил постановщика помех, который ему милостиво предоставил его большой брат — Соединенные Штаты Америки. И вот эти постановщики помех, конечно, нарушали работу РЛС.

«СП»: — А как до этого работали комплексы?

— РЛС наводила цели, и ракета стартовала к цели и поражала ее. Это так называемый радиокомандный метод наведения. И тут в связи с этими постановщиками помех вдруг выяснилось, что РЛС не может наводить на цель, потому что ее давят помехами. И как тут быть? Тогда придумали новую технологию. Поработали над головой ракеты. И теперь ракета может буквально стартовать самостоятельно в сторону цели, где она последний раз была зафиксирована, и прежде всего выбирает самый яркий сигнал, который идет именно от постановщика помех, и уничтожает его. В случае с Ил-20 — он был более контрастной целью для ракет, чем F-16. Поэтому ракета среагировала именно на него. Израильтяне прекрасно об это знают, поэтому у них не было сомнений, что ракета выберет именно Ил-20. При этом не стоит забывать, что рядом с упомянутым французским фрегатом, который в тот момент находился недалеко от сирийских берегов, бражировал израильский самолет РЭБ. И я так подозреваю, что F-16, по которому изначально наводилась РЛС, для того и метнулся в сторону Ил-20, чтобы израильский самолет РЭБ как еще один поставщик помех не стал приоритетной целью. Этот самолет прикрывал работу израильских истребителей. Такая концентрация израильских самолетов в сирийском небе говорит о том, что эта операция была для них очень важна, и они, видимо, должны были выполнить ее со стопроцентной гарантией и без потерь. И когда наш самолет стал видимым для израильтян, они решили воспользоваться этим, чтобы избежать потерь. Так и вышло.

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«СП»: — Так они в первую очередь просто спасали себя или имели цель подставить под удар Ил-20? Если Ил-20 в этот момент не был в небе, то как бы тогда израильтяне уходили от атаки?

— Ну, у них, видимо, было несколько целей. Во-первых, они провоцировали сирийские ПВО. Вероятно, хотели поднатаскать французов, которые в последнее время стали активно наращивать силы в Сирии. Выпущенные С-200 ракеты могли полететь в сторону французского фрегата, который, по сути, является кораблем ПВО, и для него такие крупные ракеты являются приемлемой целью. Ну а когда Ил-20 появился, они им спутал карты. Вот и приняли решение на месте, в воздухе. К тому же, я подозреваю, что аппаратура у нашего самолета было включена в этот момент. Это как раз и сделало его основной целью для С-200.

«СП»: — А зачем она была включена?

— Ил-20 летал до этого на севере, над Идлибом. Это как раз происходило сразу после договора о перемирии в этой мухафазе. Он проверял там работу различных комплексов боевиков, все-таки они имеют какую-то технику и ведут хотя бы радиопереговоры. А потом он вылетел из зоны и как раз «светил» в сторону всей этой группировки, что участвовала в этом налете. Я не уверен, но подозреваю, что это так.

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