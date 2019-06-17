Асад атакует армию Эрдогана, нарываясь на жесткий ответ

На днях отряды Сирийской арабской армии атаковали позиции турецких военных. Была зафиксирована атака на турецкий блокпост в сирийской провинции Идлиб, которую Дамаск давно не контролирует. В этой мухафазе власть уже давно захватили различные антиправительственные группировки, среди которых немало откровенно террористических. Турецкое министерство обороны сообщило, что из региона Талл-Базан был произведен минометный обстрел наблюдательного пункта. Погибших вроде бы нет, однако нанесен серьезный материальный ущерб. В этом же заявления Минобороны говорилось о неких действиях, произведенных «совместно с Россией».

Примечательно, что это уже второй случай атаки на позиции турок за несколько последних дней. За два дня до этого случая обстрелу подвергся наблюдательный пункт № 10, располагающийся недалеко от обстрелянного вчера. В первом случае были даже пострадавшие — три турецких военнослужащих получили ранения, при этом также был нанесен серьезный материальный ущерб.

Разумеется, все это вызвало серьезное недовольство турецкой стороны. Одним из первых по этому поводу высказался президент Реджеп Тайип Эрдоган. Во-первых, он предупредили, что Анкара не будет молча смотреть на то, как атакуют ее военных, и если что-нибудь подобное повторится, то будут предприняты меры. Далее он переключился на миротворческие цели турецкого контингента, который стремится к тому, чтобы в Сирии прекратилась гибель людей.

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Однако случай повторился, и теперь не совсем ясно, что предпримет Эрдоган, дабы его слова не сочли голословными. Но пока вместо него отдувается министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он, вторя президенту, заявил о недопустимости таких провокаций и пообещал ответить. При этом он выступил с упреками в адрес России и Ирана. По его словам, Москва и Тегеран должны «сдерживать» сирийские силы, однако этого не происходит. Ранее он не был так резок — пару дней назад, обсуждая первый обстрел, Чавушоглу говорил, что в Идлибе пока не удалось добиться полного перемирия, но Турция и Россия успешно работают в этом направлении. Как видно, стороны работают, правда многое у них не получается, и, кажется, ситуация с каждым днем становится только хуже.

Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что вся эта история с большой долей вероятности является провокацией.

— Знаете, у людей, живущих в Секторе Газа, есть такая шутка. Когда они ругаются, один из них грозит другому тем, что запустит из его огорода самодельную ракету в сторону Израиля. Это вызовет ответный огонь и последствия для обидчика вполне понятны. Думаю, что здесь примерно также. Террористы, находясь рядом с турецким наблюдательным пунктом, выпустили в сторону сирийских позиций одну-две ракеты, а затем быстро скрылись. Асадовцы, разумеется, приняли вызов и ответили минометным обстрелом. Может показать странным, что атакована не совсем та зона, откуда происходила атака, но тот, кто знает арабов, может понять. Зачастую для них пятьдесят метров вправо, пятьдесят метров влево ничего не значат. Однако определенная вина самих турок тут тоже есть — почему они позволяют отрядам боевиков так близко подходить к своим охраняемым военным объектам? Это опасно как раз такими вот инцидентами.

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«СП»: — Вы не допускаете, что сирийская армия целенаправленно атаковала турецких военных?

— Я не думаю, что они дошли до такого. Они, конечно, отчаянные ребята, но чтоб напрямую конфликтовать с турками — это вряд ли. Тем более они хоть чуть-чуть, но все же должны понимать, какая заваруха может начаться в случае обострения. Напомню, что вторая мировая началась из-за провокации в Глайвице. Копеечная постановка, однако она послужила поводом к самому масштабному кровопролитию за всю историю. Конечно, ситуация сейчас другая и у сторон иные амбиции.

«СП»: — Грозит ли эта идлибская провокация каким-нибудь обострением?

— Нет. Не для того этот тройственный союз России, Турции и Ирана строился так долго и так сложно, чтобы из-за каких-то бандитов все разрушить. Я думаю, что стороны смогут договориться. Конечно у каждого свои цели и интересы, но вместе они смогут добиться больше.

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