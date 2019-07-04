АС-31 строили 20 лет: Что известно о самой секретной подлодке российского флота

В 90-Е ПРОЕКТ ЗАМОРОЗИЛИ

Проект создали еще в 80-е годы прошлого века в петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». Строительство первого судна начали в 1988, но в 90-е денег на передовые разработки не хватило, и стройку отложили до лучших времен.

- К тому моменту практически были готовы блоки прочного корпуса лодки, - рассказал «КП» источник на северодвинском заводе «Севмаш», где и шло строительство лодки.

Работы возобновились только в начале нулевых, а на воду аппарат спустили 5 августа 2003.

ПОДВОДНАЯ РАЗВЕДКА С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

- Все работы велись в условиях строжайшей секретности, а на воду спускали ночью, - говорит источник «КП».

Тайной покрыта и повседневная работа, которая велась на подлодке. Формально АС-31 входит в состав Северного флота, но подчиняется Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ), которое подотчетно не флотским командирам, а напрямую министру обороны. Проще говоря, это военная разведка. Не удивительно, что о людях, служащих на АС-31, известно крайне мало.

В 2013 году вокруг офицеров ГУГИ разгорелся скандал. Счетная палата подсчитала, что тогдашний министр обороны Сердюков незаконно поднял зарплату гидронавтам - то есть тем, кто работает на больших глубинах на небольших подводных аппаратах. Цифры из отчета ревизоров впечатляли. Офицеры ГУГИ получали до 600 тысяч рублей в месяц. Для сравнения командир мотострелковой бригады на Дальнем Востоке получал порядка 80 тысяч рублей, а командир базы стратегических бомбардировщиков — около 180 тысяч.

- В советские времена гидронавты тоже были на особом счету. За каждый час, проведенный на глубине свыше 500 метров, платили три рубля, - вспоминал бывший офицер ВМФ Владимир Ашик. - А вот пенсии назначали как у обычных подводников.

Схема подводной лодки проекта "АС-31"Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ГЕРОИ АРКТИКИ

Чтобы этот глубоководный аппарат мог свободно перемещаться, ему нужна подлодка-носитель. На судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске специально для АС-31 переделывали подлодку К-129. Ее конструкцию укрепили и демонтировали все шахты для баллистических ракет. Теперь это судно носит название БС-136 «Оренбург». Аппарат крепится к носителю снизу.

АС-31 может выполнять многие работы на большой глубине, в том числе использоваться в спасательных операциях, собирать обломки потерпевших крушение самолетов и кораблей и многое другое. Пожалуй, единственная миссия глубоководного аппарата, о которой мы знаем достоверно, - это участие в масштабной арктической экспедиции 2012 года. Именно АС-31 добыл пробы из северной и южной частей хребта Менделеева. Изучив их, специалисты пришли к выводу, что породы идентичны основанию Новосибирских островов. Это стало доказательством того, что 1,2 миллиона кв. километров подводных территорий — естественное продолжение континентального шельфа России.

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