Артём Здунов готовит для Мордовии венок в 100 тысяч роз

Республика Мордовия редко попадает в федеральные новости по хорошим поводам. Сейчас все обсуждают бушующие там лесные пожары. До этого в центре внимания был стадион, построенный к ЧМ-2018, на который в Саранске попросту некому ходить, и который со следующего года целиком повиснет на и без того худом республиканском бюджете.

Но главное, что мы знаем о Мордовии: долги региона уже много лет подряд в два раза (!) превышают доходы его бюджета. Кто виноват и что делать?

По сути, республика находится в предбанкротном состоянии. Местные уже устали шутить, что в 13-м регионе (именно такой код ему присвоен федеральным законодательством) по-другому и быть не может. Руководители меняются, и все только и просят помощи у федерального центра. Но ведь так было не всегда! Как регион докатился до такого печального положения?

Красный директор и его «наследник»

Бывший, не побоимся этого слова, «хозяин Мордовии» Николай Меркушкин покинул госслужбу без малого четыре года назад, но его фамилия продолжает мелькать в новостях в связи с уголовными делами. Меркушкин возглавлял республику в 1995-2012 годах. Затем он в течение пяти лет управлял Самарской областью – да так, что она вслед за Мордовией через некоторое время пополнила список самых-самых закредитованных российских регионов. В общем, уходил из власти этот матёрый аппаратчик не без скандалов. Но в своё время он смог сделать блестящую партийную карьеру.

С середины 1970-х Меркушкин продвигался по комсомольской линии и к началу перестройки дорос до первого секретаря райкома. Продвигался не один, а вместе с верными товарищами, в числе которых был, например, Владимир Волков. Именно Волков сменил Меркушкина у руля Мордовии в 2012-м. Эти два персонажа, как мы считаем, первыми должны нести ответственность за всё, что происходило с республикой за последние четверть века и продолжает происходить сейчас.

В первой половине 1990-х, когда другие бывшие комсомольские вожаки приватизировали заводы и нефтяные вышки, команда Николай Меркушкина, по сути, заполучила целый регион. Небольшой и небогатый, зато «свой». Все они в одно мгновение стали ярыми антикоммунистами, но идеологических упражнений не оставили. Именно Меркушкин был автором известного в новой России лозунга «Порядок. Согласие. Созидание». Но это так, мелочи.

Под началом Николая Меркушкина и Владимира Волкова Республика Мордовия за четверть века как бы прошла исторический путь длиной в 500 лет. Судите сами: в 1986 году член ЦК КПСС Борис Ельцин, будущий первый президент России, награждал Мордовскую АССР очередным орденом в связи с 500-летием единства мордовского народа с Россией и, как тогда было принято, призывал бороться с пьянством. А через 25 лет, при Меркушкине и Волкове, республика отменила уже 1000-летие единения с народами России. По всей видимости, этот кульбит, как и остальные подобные затеи, служили одной единственной цели – закрепить в глазах федерального центра образ Мордовии, как некоего удельного княжества: «мы с вами, но сами по себе».

По крайней мере, управляли они регионом также, как красные директора полумёртвыми заводами – кризис нескончаемый, народ чуть ли не с хлеба на воду перебивается, но начальство своё имеет. Всё тогда было подними: банки, предприятия, бюджетные потоки. Теперь эта основанная на власти бизнес-империя, стремительно рушится, хороня под собой родственников, детей, министров, депутатов. И похоже, что рушится в заботливо подставленные руки.

Осенью 2020 года Владимир Волков наконец ушёл в отставку, если верить официальным сообщениям – «по собственному желанию». Разруливать ситуацию в Мордовию прислали 43-летнего Артёма Здунова, ранее возглавлявшего правительство Республики Татарстан. С тех пор прошло девять месяцев. Что изменилось за это время? Почти ничего! От местных жителей всё чаще можно услышать мнение, что врио главы региона вместе со своей командой продолжает курс Меркушкина – Волкова с одновременным перераспределением благ в интересах «новой элиты». Некоторые и вовсе боятся: как бы хуже не стало!

Денег нет, но банки были

Вопреки тому, что Мордовия – один из самых небольших и бедных регионов России, в нём до недавнего времени действовало сразу несколько местных банков. Видимо, после отрешения от власти клана Меркушкина, жить им оставалось недолго. В конце июня ЦБ отозвал лицензию у «Актив-Банка», 20,12% которого принадлежало сыну бывшего главы региона Александру Меркушкину. За пару недель до этого его родной брат Алексей стал фигурантом уголовного дела о даче взятки сотруднику регулятора.

А в августе, вслед за «Актив-Банком», рухнул «КС Банк», как считалось, находившийся под контролем Владимира Грибанова – председателя комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности. По мнению ЦБ, деятельность «КС банка» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними фирм, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды, но топ-менеджеры банка занимались «искусственным улучшением финансовых показателей и сокрытием своего реального финансового положения». Банк до последнего делал вид, что у него всё в порядке. В конце июня явно прикормленная меркушкинцами газета «Столица С» опубликовала статью о том, что это – «самый динамично развивающийся региональный банк». И вот он «лопнул».

Ситуация выглядит так, что руководство «КС Банка» попросту выводило деньги вкладчиков в аффилированные организации. Теперь жителям Мордовии, в том числе пенсионерам, чьи счета в одночасье оказались заблокированы, приходится чуть ли не топтаться в очередях в ожидании компенсаций от АСВ. Какова роль в этой истории врио главы республики? В публичной плоскости – никакая. Но вряд ли важные решения в финансовой сфере региона принимаются без согласования с ним. А если так, то есть вопрос: чего ждали всё это время?

И ещё один вопрос: как история с отзывом лицензии у «КС Банка» скажется на положении господина Грибанова, одного из самых статусных представителей «комсомольской фракции» в республиканском истеблишменте (в эпоху СССР – второй секретарь Саранского горкома, первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ)? Вряд ли всё это хоть как-то повлияет на непотопляемого фукнционера. К слову, его сын, Алексей Грибанов сейчас исполняет обязанности министра экономического развития Мордовии. При новом главе региона, который публично просит помощи у федерального центра.

Наверное поэтому обещания достойной жизни, звучащие из уст Артёма Здунова, в Мордовии теперь воспринимают без особого энтузиазма. Люди всё видят и понимают. Да и тенденции, которые оформились ещё при Меркушкине, никуда не делись. Мы имеем ввиду стремительный отток населения за пределы республики. От советского почти миллиона осталось 800 тысяч человек. Неудивительно, ведь по размеру средней зарплаты Мордовия – в числе худших в Приволжском федеральном округе. Стремительно исчезают с промышленной карты республики крупные заводы, некогда всесоюзные флагманы. Когда-то Мордовия справедливо гордилась, что каждая четвертая лампочка в стране выпускается на «Лисме». Ныне «Лисма» практически потухла, а регион усилиями федералов застыл в одном шаге от предбанкротного состояния.

При всём при том есть ощущение, что Артём Здунов куда больше говорит не о развитии промышленности, а о туристических кластерах в местах, которые этим летом, видимо, погорели вместе с лесами. На фоне пожаров и ощущения полной безнадеги в Саранске можно всё чаще услышать вернувшийся старый слух о скорой ликвидации Мордовии, как самостоятельной административно-территориальной единицы.

Ни власти, ни оппозиции

Вы спросите: а что же сентябрьские выборы? Предвыборная кампания в Мордовии уже идёт полным ходом. Всё, как при Меркушкине, ничего не изменилось. Об этом свидетельствует так называемый праймериз, то есть первичные выборы внутри партии «Единая Россия». Если верить источникам, работников бюджетной сферы сгоняли на добровольное голосование административными методами. Впрочем, как и в целом ряде других регионов России, против традиций не попрёшь.

Врио главы региона в текущих условиях, возглавляет список местных единороссов, и, по всей видимости, сделал ставку не на «производственников», а на людей очень далеких от решения экономических проблем. Это Наталья Москвитина, выступающая против абортов, и Юлия Оглоблина, председатель «Российского союза сельской молодежи». Не без влияния Здунова их на «ура» принимают районные главы администраций, хотя в Мордовии сельская молодежь знать не знает ни о каком РССМ, мечтает сбежать из региона, а женщины рожают всё меньше и меньше, поскольку медицину в некоторых сёлах оптимизировали до полного закрытия. Да и ковид гуляет во всю…

В целом, обойма мордовских кандидатов в депутаты выглядит очень уныло. Выделяется лишь одномандатник Дмитрий Кузякин, подполковник, успешный бизнесмен, кандидат экономических наук, 10 лет работающий в Мордовии. Но он из КПРФ, которого товарищи по партии почему-то поставили лишь третьим в региональном списке. Впереди некая товарищ Филатова, никому не известная в округе, явно не та кандидатура для торжества коммунизма.

Так что, перспективы Мордовии весьма туманные. В лучшем случае – два-три года неразберихи, под шумок – передел собственности, отъезд временщиков. В худшем – окончательный крах региона и «раздел» его территорий между соседними субъектами федерации. Ещё в 2016 году, когда в Госдуме и Совете Федерации в очередной раз стали обсуждать идею укрупнения регионов, депутат Сергей Калашников предположил, что можно было бы объединить Мордовию, Чувашию и Марий Эл в один экономически сильный регион, не имеющий национальной окраски.

Буквально на днях без особого шума началось присоединение к городу Сарову (находится в административном подчинении Нижегородской области) части территории Темниковского района Мордовии. Процесс пошёл? А как иначе, если рассказывая главе государства об «индивидуальной программе развития Мордовии, которая нацелена на рост доходов и создание новых рабочих мест», Артём Здунов в качестве едва ли не ключевого проекта рассказал не про строительство нового завода, а о планах по выращиванию в республике 100 тыс. роз.