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Артём Усс поставляет уголь муниципалитетам не только в Хакасии, но и в Красноярском крае

01 сентября 2021, 23:10  •  52 • Аналитика
В конце августа компания «Сибуголь» получила два новых госконтракта на общую сумму 30 млн рублей. Заказчиками стали администрация города Сорска и муниципальное предприятие «Райоптсбыт», расположенное в Ширинском районе Республики Хакасия. В обоих случаях контракты были заключены с единственным поставщиком. Кроме «Сибугля» на них никто не претендовал. На фоне структуры собственников компании это обстоятельство кажется особенно пикантным.
38,7% капитала ООО «Сибуголь» принадлежит Артёму Уссу, сыну красноярского губернатора Александра Усса. Ещё 27,3% компании владеет кипрский офшор «Сердрик Энтерпрайзис Лимитед», конечных бенефициаров которого мы не знаем. Но очевидно, что вместе эти доли дают их владельцам полный контроль над деятельностью общества.
Оставшаяся часть капитала принадлежит двум физическим лицам: Денису Чигрину (30,6%) и Алексею Тихомирову (3,4%). Нет оснований сомневаться, что сын главы Красноярского края играет в этом предприятии первую скрипку. Тем более, что после восхождения Александра Усса на нынешнюю должность в 2017 году дела ООО «Сибуголь» как будто бы резко пошли в гору.
Судите сами. В 2016 году выручка компании составила 1,13 млрд рублей, чистая прибыль – 21,76 млн рублей. В 2020-м она увеличила выручку более, чем в два раза – до 2,54 млрд рублей, а чистую прибыль и того больше – до 374,98 млн рублей. В чём секрет успеха?
Понятно, что Республика Хакасия не зависит административно от губернатора Красноярского края, и потому с формальной точки зрения никакого конфликта интересов здесь быть не может. Однако реальность устроена куда сложнее. Мы помним, как в самом начале своей деятельности на посту губернатора Александр Усс носился с проектом «Енисейская Сибирь», который предполагает усиление кооперации между Красноярским краем, Хакасией и Тывой.
Ещё мы знаем, что градообразующим предприятием хакасского города Сорск является «Сорский ГОК» (входит в периметр активов группы En+ Олега Дерипаски). Несмотря на то, что сейчас предприятие на ладан дышит, оно остается едва ли не крупнейшим источником доходов местного бюджета, деньгами из которого и будут оплачены поставки угля по контракту местной мэрии с ООО «Сибуголь». А ключевой актив En+ находится в Красноярском крае – тот самый КрАЗ, едва ли не основаная причина регулярного введения в городе режима «чёрного неба».
Мы, конечно, ни на что не намекаем, но при таком раскладе хорошие отношения с губернатором весьма важны для крупной промышленной компании. Ровно год назад администрация Сорска подписала с ООО «Сибуголь» контракт на 9 млн рублей.
Всего за время своего существования компания, почти 40% которой принадлежит Артёму Уссу, стала исполнителем по 143 государственным контрактам на общую 723 млн рублей. Среди заказчиков попадаются и бюджетные учреждения Красноярского края. В частности, в сентябре 2020 года ООО «Сибуголь» получило статус единственного поставщика угля для Балахтинской районной больницы. Если это не конфликт интересов, то что это?
КОНКРЕТНО
Красноярцы до сих пор помнят резкие высказывания губернатора в адрес пострадавших от наводнения жителей Тулуна, которые всего лишь задали вопрос о восстановлении повреждённой дороги. Помнят люди и проблемы с тушением масштабных лесных пожаров, и скандалы вокруг подготовки города к Универсиаде. В июне 2019 года местные активисты в очередной раз начали собирать подписи за отставку Александра Усса. Помимо прочего, в тексте петиции говорилось, что губернатор управляет компанией «Сибуголь» через своего сына. «За 20 лет работы в заксобрании Красноярского края нажил состояние в 1,5-2 млрд руб. Одних только задекларированных денег на счетах 630 млн руб. При этом Александр Усс ни дня не работал в бизнесе», – цитировал петицию «Коммерсант». Годом ранее газета поставила его на первое место в рейтинге самых богатых глав регионов. В 2017 году его официальный доход составил 221,6 млн рублей. При этом большую часть этой суммы (193 млн рублей) чиновник якобы получил в порядке наследования.

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