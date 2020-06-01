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Артур Парфенчиков провалил федеральную программу по развитию Карелии
01 июня 2020, 11:55 • 11 • Аналитика
8 июня будет отмечаться 100-летие со дня создания Республики Карелия. К этой дате северный регион подходит в абсолютно плачевном состоянии – нищая глубинка, разбитые дороги, запущенные социальные проблемы. Шанс сдвинуть с мёртвой точки решение наболевших проблем имелся, однако Федеральная целевая программа по развитию региона, как мы видим, оказалась полностью провалена. За пять лет её действия местные власти не смогли претворить в жизнь ни одну из поставленных целей.
Программа была подписана и утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым 16 декабря 2014 года, став прекрасным «подарком под ёлочку» для правительства тогдашнего главы Карелии Александра Худилайнена. Тот недаром называл её «историческим документом» – для разработки ФЦП создали целую государственную комиссию, подготовившую документ в объёме более 2 тыс. страниц. Но главное – республике дали денег. Много денег.
Без слёз не взглянешь
Через два года Худилайнен покинул свой пост, а губернатором Карелии стал Артур Парфенчиков – бывший глава Федеральной службы судебных приставов и прокурор. Поначалу у местных жителей теплилась надежда на то, что человек с таким прошлым сможет засучить рукава и без колебаний взяться за решение накопившихся проблем. Однако их надежды не то что не оправдались. Очень скоро выяснилось, что любимым занятием «генерал-губернатора», как прозвали Парфенчикова, похоже, является болтовня в соцсетях и забанивание всех, кто нелицеприятно отзывается о его руководстве республикой.
Предполагалось, что сама Карелия вложит 1,4 млрд рублей, ещё 15 млрд добавит федеральный бюджет, а ещё 119 млрд поступят в виде инвестиций крупного российского бизнеса. Планировалось, что итогом программы станет улучшение инвестиционного климата, начнётся развитие экспортно ориентированных производств, а также будут устранены различные «инфраструктурные ограничения», которые снижают конкурентоспособность республики. Эти меры действительно были нужны Карелии как воздух. Ситуацию в глубинке все знакомые с ней прямо называли «ужасающей». Вот как описывал свои впечатления от поездки по региону в 2018 году заместитель секретаря Совбеза РФ и руководитель одной из рабочих групп в составе той самой государственной комиссии Рашид Нургалиев.
Увы, но попади Нургалиев в карельскую глубинку сегодня, вряд ли бы его впечатления оказались другими.
Всего к празднованию юбилея республики планировалось закончить 62 объекта, из которых строительство 36 должно было стартовать в 2018 году, а остальных – в 2019 году. Сейчас дело обстоит так: готовы или будут введены в эксплуатацию в ближайшее время всего 11 объектов, ещё 27 планируют завершить до конца текущего года. А остальные (практически половина из запланированного) были за эти пять лет просто-напросто… исключены из программы! Более того, даже те объекты, которые всё-таки достраивают, в конечном итоге будут иметь мало общего с тем, что обещали в самом начале. К примеру, там, где сначала планировали использовать кирпич, судя по всему, строят из панелей, капитальный ремонт заменили косметическим и так далее. Построенные же объекты – это чаще всего те, возведением которых занимались федеральные ведомства в рамках собственных планов развития. Новое здание петрозаводского аэропорта, к примеру, достраивали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.
Рассогласованность и некомпетентность
В чём причина такой ситуации? Чиновники привычно перекладывают вину друг на друга. Региональные управленцы говорят о том, что Москва-де не выполнила свои обещания: вместо того чтобы каждый год давать по миллиарду рублей, первые несколько лет на ФЦП выделяли лишь по несколько сотен миллионов. Вот, дескать, и не успели. Федералы, в свою очередь, кивают на низкую квалификацию региональных управленцев: да, средства не выделялись, но лишь потому, что карельские чиновники не могли подготовить толковую проектно-сметную документацию!
Результатом стало то, что в 2018-2019 годах Карелия на реализацию ФЦП получила вместо 15 всего около 6 млрд рублей. При этом на счета генподрядчиков была перечислена половина этой суммы. Реально же освоено чуть более 1 млрд рублей.
Показательным примером стала история с реконструкцией главного музея республики – Национального музея Республики Карелия. Учреждение культуры, которое теоретически должно было стать одним из центров празднования 100-летнего юбилея республики, даже не будет толком отремонтировано.
Самое главное, что местные власти даже не скрывают причин провала. «На январь 2020 года мы имели отрицательное заключение экспертизы, которая сказала: нельзя строить по этому проекту, разрабатывайте новый», – заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов. Но почему же так произошло?
«Реконструкция здания Национального музея сорвана только из-за того, что четыре года (!!!) чиновники не могли решить вопрос с актуализацией проектно-сметной документации», – комментирует ситуацию депутат Заксобрания Республики Карелия Эмилия Слабунова. В лучшем случае документация появится только к лету 2021 года – когда и 100-летний юбилей останется позади, и действие ФЦП закончится. Понятно, что и деньги на этот ремонт тогда получить будет почти невозможно.
Однако настоящим памятником «неосуществлённых» планов можно назвать промплощадку вблизи карельского посёлка Надвоицы. В посёлке работал алюминиевый завод Олега Дерипаски. Когда у олигарха начались проблемы, производство забуксовало – в итоге фактически без средств к существованию остались порядка 10 тыс. человек. Промплощадка, названная громким именем «технопарк», должна была исправить ситуацию. В частности, летом прошлого года глава Карелии Артур Парфенчиков клялся: здесь будет построен высокотехнологичный дата-центр. Соинвестором проекта должна была выступать китайская Inspur – третья в мире компания по производству серверов.
Однако спустя полгода в социальных сетях появилось фото с промплощадки – маленький вагончик в пустом заснеженном поле, над которым развевался российский флаг. Вот и весь «самый большой в Европе» дата-центр.
Дежурный оптимизм
Удивительно, но вся эта явная демонстрация собственной некомпетентности не только не смущает карельских чиновников – они как ни в чём не бывало продолжают говорить об успехах, которые вот-вот произойдут.
В общем, светлое будущее в карельской глубинке обязательно наступит. Если не к 2020 году, как планировалось, то уже к 2030-му наверняка. Увидят его, правда, не все. В 2015 году численность населения республики составляла 632 тыс. человек, а в 2020 году его оценили в 614 тыс. человек. Таким образом, за «пятилетку развития» край потерял выехавшими и умершими население целого райцентра. Но на век нынешнего карельского правительства народа ещё хватит.
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