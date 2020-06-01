Артур Парфенчиков провалил федеральную программу по развитию Карелии

8 июня будет отмечаться 100-летие со дня создания Республики Карелия. К этой дате северный регион подходит в абсолютно плачевном состоянии – нищая глубинка, разбитые дороги, запущенные социальные проблемы. Шанс сдвинуть с мёртвой точки решение наболевших проблем имелся, однако Федеральная целевая программа по развитию региона, как мы видим, оказалась полностью провалена. За пять лет её действия местные власти не смогли претворить в жизнь ни одну из поставленных целей.

Программа была подписана и утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым 16 декабря 2014 года, став прекрасным «подарком под ёлочку» для правительства тогдашнего главы Карелии Александра Худилайнена. Тот недаром называл её «историческим документом» – для разработки ФЦП создали целую государственную комиссию, подготовившую документ в объёме более 2 тыс. страниц. Но главное – республике дали денег. Много денег.

Без слёз не взглянешь

Через два года Худилайнен покинул свой пост, а губернатором Карелии стал Артур Парфенчиков – бывший глава Федеральной службы судебных приставов и прокурор. Поначалу у местных жителей теплилась надежда на то, что человек с таким прошлым сможет засучить рукава и без колебаний взяться за решение накопившихся проблем. Однако их надежды не то что не оправдались. Очень скоро выяснилось, что любимым занятием «генерал-губернатора», как прозвали Парфенчикова, похоже, является болтовня в соцсетях и забанивание всех, кто нелицеприятно отзывается о его руководстве республикой.

Предполагалось, что сама Карелия вложит 1,4 млрд рублей, ещё 15 млрд добавит федеральный бюджет, а ещё 119 млрд поступят в виде инвестиций крупного российского бизнеса. Планировалось, что итогом программы станет улучшение инвестиционного климата, начнётся развитие экспортно ориентированных производств, а также будут устранены различные «инфраструктурные ограничения», которые снижают конкурентоспособность республики. Эти меры действительно были нужны Карелии как воздух. Ситуацию в глубинке все знакомые с ней прямо называли «ужасающей». Вот как описывал свои впечатления от поездки по региону в 2018 году заместитель секретаря Совбеза РФ и руководитель одной из рабочих групп в составе той самой государственной комиссии Рашид Нургалиев.

«Не забуду первую поездку: это был вообще крик души. Я, прослуживший здесь столько лет, никак не мог понять, куда попал. Без слёз не взглянешь! Приезжали в такие депрессивные районы, где люди кидались на нас. Они никому не верили. На картонной фабрике чуть не дошло дело до драки. Выплаты заработной платы не было по полгода, люди не могут кормить свои семьи», – рассказывал чиновник.

Увы, но попади Нургалиев в карельскую глубинку сегодня, вряд ли бы его впечатления оказались другими.

Всего к празднованию юбилея республики планировалось закончить 62 объекта, из которых строительство 36 должно было стартовать в 2018 году, а остальных – в 2019 году. Сейчас дело обстоит так: готовы или будут введены в эксплуатацию в ближайшее время всего 11 объектов, ещё 27 планируют завершить до конца текущего года. А остальные (практически половина из запланированного) были за эти пять лет просто-напросто… исключены из программы! Более того, даже те объекты, которые всё-таки достраивают, в конечном итоге будут иметь мало общего с тем, что обещали в самом начале. К примеру, там, где сначала планировали использовать кирпич, судя по всему, строят из панелей, капитальный ремонт заменили косметическим и так далее. Построенные же объекты – это чаще всего те, возведением которых занимались федеральные ведомства в рамках собственных планов развития. Новое здание петрозаводского аэропорта, к примеру, достраивали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Рассогласованность и некомпетентность

В чём причина такой ситуации? Чиновники привычно перекладывают вину друг на друга. Региональные управленцы говорят о том, что Москва-де не выполнила свои обещания: вместо того чтобы каждый год давать по миллиарду рублей, первые несколько лет на ФЦП выделяли лишь по несколько сотен миллионов. Вот, дескать, и не успели. Федералы, в свою очередь, кивают на низкую квалификацию региональных управленцев: да, средства не выделялись, но лишь потому, что карельские чиновники не могли подготовить толковую проектно-сметную документацию!

«Это был просто неимоверный труд: три года непонятных каких-то измышлений, толкований, препятствий, каких-то несуществующих проблем. Мы увидели разбалансированность, рассогласованность, некомпетентность», – охарактеризовал ситуацию тот же Рашид Нургалиев.

Результатом стало то, что в 2018-2019 годах Карелия на реализацию ФЦП получила вместо 15 всего около 6 млрд рублей. При этом на счета генподрядчиков была перечислена половина этой суммы. Реально же освоено чуть более 1 млрд рублей.

Показательным примером стала история с реконструкцией главного музея республики – Национального музея Республики Карелия. Учреждение культуры, которое теоретически должно было стать одним из центров празднования 100-летнего юбилея республики, даже не будет толком отремонтировано.

Самое главное, что местные власти даже не скрывают причин провала. «На январь 2020 года мы имели отрицательное заключение экспертизы, которая сказала: нельзя строить по этому проекту, разрабатывайте новый», – заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов. Но почему же так произошло?

«Реконструкция здания Национального музея сорвана только из-за того, что четыре года (!!!) чиновники не могли решить вопрос с актуализацией проектно-сметной документации», – комментирует ситуацию депутат Заксобрания Республики Карелия Эмилия Слабунова. В лучшем случае документация появится только к лету 2021 года – когда и 100-летний юбилей останется позади, и действие ФЦП закончится. Понятно, что и деньги на этот ремонт тогда получить будет почти невозможно.

Однако настоящим памятником «неосуществлённых» планов можно назвать промплощадку вблизи карельского посёлка Надвоицы. В посёлке работал алюминиевый завод Олега Дерипаски. Когда у олигарха начались проблемы, производство забуксовало – в итоге фактически без средств к существованию остались порядка 10 тыс. человек. Промплощадка, названная громким именем «технопарк», должна была исправить ситуацию. В частности, летом прошлого года глава Карелии Артур Парфенчиков клялся: здесь будет построен высокотехнологичный дата-центр. Соинвестором проекта должна была выступать китайская Inspur – третья в мире компания по производству серверов.

«Китайские партнёры говорят, что карельский дата-центр будет самым большим в Европе. Только на строительство здания в ближайшие три года будет израсходовано полмиллиарда евро. Ожидаем, что работы начнутся в ближайшие недели!» – гордо рассказывал в августе 2019 года Артур Парфенчиков.

Однако спустя полгода в социальных сетях появилось фото с промплощадки – маленький вагончик в пустом заснеженном поле, над которым развевался российский флаг. Вот и весь «самый большой в Европе» дата-центр.

Дежурный оптимизм

Удивительно, но вся эта явная демонстрация собственной некомпетентности не только не смущает карельских чиновников – они как ни в чём не бывало продолжают говорить об успехах, которые вот-вот произойдут.

"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США «Я считаю, что заявления о проблемах с ФЦП безосновательны, – заявил в интервью «Столице на Онего» вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов. – Правительство Карелии скорректировало существующую программу и в марте этого года отправило её на согласование в Министерство экономики России. Тем самым планируем привлечь больше федеральных средств и построить большее количество объектов, предусмотренных ФЦП».

В общем, светлое будущее в карельской глубинке обязательно наступит. Если не к 2020 году, как планировалось, то уже к 2030-му наверняка. Увидят его, правда, не все. В 2015 году численность населения республики составляла 632 тыс. человек, а в 2020 году его оценили в 614 тыс. человек. Таким образом, за «пятилетку развития» край потерял выехавшими и умершими население целого райцентра. Но на век нынешнего карельского правительства народа ещё хватит.