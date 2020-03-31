Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Я провёл во льдах с экспедицией целый год. И мы ни разу не поругались. У нас был принцип - один за всех...

- Артур Николаевич, полярники много месяцев живут, по сути, оторвано от материка, от родных, как сейчас говорят, на удаленке. По сколько месяцев вы жили в экспедициях?

- По году.

- А сколько человек вас было?

- Немного. На дрейфующей станции «СП-19» («Северный полюс -19»), например, 18 человек.

- Жили в замкнутом пространстве. Вы - начальник экспедиции. Что делали, чтобы народ не перессорился, не передрался?

- Это уже - школа. К этому привыкаешь. Готовишься к своей профессии – жить одному. Есть морское училище в Ленинграде (в Санкт-Петербурге. - А.Г.), и там есть арктический факультет. Специальный, который распределяет на работу только в Арктику и Антарктику. Он готовит молодых ребят, жить во льдах, на кораблях. Корабли – тоже одиночество.

- Вот Федор Конюхов всегда один плавает.

- Есть смысл!

- Какие секреты были у вас лично - как у руководителя?

- Доверие каждому, личное внимание. И с большой земли помогали. На Всесоюзном радио даже была передача для тех, кто во льдах, далеко от Родины. И на Новый год был выпуск концерта по заявкам полярников. С ней иногда хохмы (забавные случаи) происходили. Для механика Быкова жена заказала песню «Не спеши». А другому нашему товарищу прислали в подарок - «В нашем доме поселился замечательный сосед». Вот уж поприкалывались тогда мужики над коллегами!

- Выходит, юмор помогал переносить тяготы?

- Конечно! Потому что вахта, круглосуточная работа не дают ни о чем другом думать. Причем - опасность подстерегала каждодневно. На дрейфующей льдине трудно жить: она все время трещит. В любой момент может расколоться.

Так что - полярники вполне могут делиться опытом выживания на удаленке.

Во льдах самое главное – это доверие, дружба. Очень важные качества. И дисциплина – обязательное условие.

- Насколько я знаю, в Арктических и Антарктических экспедициях работают в основном мужчины. Женщин специально вы не брали с собой на лед?

- В Антарктиду один раз взяли. И больше решили не брать.

- А чего случилось? Не выдержала?

- Нормально прозимовала. Но мы все же пришли к выводу, что чисто мужским коллективом лучше. Не тратить время на женщин.

Раз ты уже идешь в эту экспедицию, знаешь, что ты будет в экстремальных условиях.

Артур Чилингаров, знаменитый полярник, Герой Советского Союза, Герой России

- И семейные пары вы не брали?

- Нет.

- А дома кто главный – жена или муж?

- Конечно… жена… муж.

- А чего вы сначала сказали «жена», а потом поправились?

- Я не поправился.

- То есть в семье все-таки главный – муж?

- А у вас нет, что ли?

- Нет, у меня - жена.

- Сколько лет вы живете?

- Сорок.

- Мало еще. Еще есть время взять власть в свои руки.

Артур Чилингаров показывает фотографию, где он с директором Госсударсвтенной службы Морского флото Вячеславом Рукшей (второй слева) и старшим капитаном-ледокольщиком Юрием Кучневым (слева).Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот сообщают о необычном последствии карантина в Китае: там выросло чисто разводов!

- У китайцев свои проблемы. У нас – свои.

У нас терпеливый народ. Где живут самые верные мужья? В Арктике и Антарктике. А мы все теперь – как в Антарктиде.

- Вы как, с помощью чего функционируете?

- Телефон.

- Вы сейчас с супругой зимуете?

- Позавчера потерял тещу. Она была директором тамбовской школы. Ее все знали. Клавдия Николаевна Сухарева. 94 года ей было. Хорошая была женщина. Войну пережила. Она с нами жила.

- Наши соболезнования. Народ сейчас живет как полярники. Люди запаслись тушенкой, макаронами. Что посоветуете, какие блюда готовить?

- Чего советовать? Что есть, из того и готовить. В экспедиции все рассчитано. Когда лед ломается, пропадает продовольствие, топливо - сокращаешь рацион. Так и в условиях самоизоляции – будьте рачительны. И - доверие и дружба. У нас был такой принцип, он - простой, но - важный: «Один за в них, все - за одного». Это - основа микроклимата, который создается во льдах Ледовитого океана или Антарктики. И такой же климат должен быть в семье.

- Как думаете, надолго эта вирусная «зимовка»?

- Мне-то что - я к зимовкам привык. А вы тоже - давайте, привыкайте жить в дружеском коллективе. Уступая друг другу. Но - идти к одной цели. Вместе.

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