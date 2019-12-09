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Артиллерия не спасет: National Interest назвал "условия победы" Британии при "вторжении России в Европу"
09 декабря 2019, 19:54 • 97 • В мире
Американские журналисты считают, что в случае гипотетического "вторжения России" на территории стран-членов НАТО у Великобритании должно быть достаточно оружия, способного "отразить агрессию". И артиллерия в этом случае не поможет, надо запасаться "кассетными бомбами".
К такому выводу авторы публикации в The National Interest пришли, проштудировав внимательно доклад, сделанный экспертами британского Королевского Объединённого института оборонных исследований, которые уверены в том, что тягаться с Россией в области артиллерии "нет смысла". Ведь именно артиллерия - это одна из самых сильных сторон российской армии. Обогнать её в этом никто из стран НАТО просто не успеет.
Да и нет смысла этого делать, утверждают эксперты: зачем развивать сухопутную артиллерию, если можно сфокусироваться на использовании кассетных бомб. Что же до этической стороны вопроса, то в условиях войны "они значения не имеют", тем более, что такой вид оружия наверняка будут использовать и США, и Россия.
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