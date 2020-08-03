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Артиллерия и пулемёты не помогли. Армия Сирии и ВКС РФ отбили наступление боевиков из Идлиба

03 августа 2020, 21:15  •  283 • Политика
Армия Сирии и помогающие ей ВКС РФ отбили наступление боевиков из зоны деэскалации "Идлиб", которые предприняли очередную атаку на позиции сирийских военных. Артиллерия и пикапы с крупнокалиберными пулемётами не помогли.
О наступлении террористов рассказал порталу "Русская весна" информированный военный источник. По его словам, боевики сперва обстреляли позиции правительственных войск из артиллерии и миномётов, а после начали продвижение вперёд при поддержке огня с оснащённых пулемётами пикапов.
Однако атака быстро захлебнулась. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ остановила наступление. Российская авиация нанесла несколько авиаударов, уничтожив склады и штабы террористов возле трассы М4, а также возле города Идлиб.
Отметим, что Идлиб остаётся единственной сирийской провинцией, которая пока что не контролируется сирийскими властями. Именно там находятся террористы, которые всё ещё пытаются восстановить своё влияние над страной. Бандиты регулярно обстреливают позиции сирийской армии и мирные города.

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