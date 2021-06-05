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Артиллеристы ВСУ обстреливали Донбасс "на глазок": "Плюс-минус километр"

05 июня 2021, 07:15  •  76 • Политика
Генерал ВСУ заявил о стрельбе куда попало в Донбассе. По словам бывшего замсекретаря украинского Совбеза Сергея Кривоноса, причиной такой неэффективности была изношенная военная техника.
Украинский генерал Сергей Кривонос признал, что в разгар активных боевых действий в Донбассе в 2014 году очень подкачала артиллерия. По его словам, причиной тому была даже не плохая подготовка военных, а изношенность оборудования.
Во время круглого стола во Львове военный посетовал, что причиной такого износа стала "диверсия" предыдущего Генштаба. По словам генерала, поскольку до активных боёв артиллеристы стреляли "в пустоту", то к моменту активного противостояния стволы были уже "истёрты".
Фактически, добавил он, к 2014 году артиллерия ВСУ была изношена.
Потому на фронте украинские артиллеристы стреляли "на глазок", снаряды летели куда попало. По словам генерала, точность удара составляла плюс-минус километр.
"В большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина - стёртые каналы стволов", - заявил он.
Напомним, что семь лет назад после госпереворота в Киеве начались боевые действия против Донбасса. Нынешние власти Незалежной отказываются признать независимость народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается обсуждать мирное урегулирование с представителями республик Донбасса, несмотря на готовность лидеров ДНР и ЛНР провести конструктивные переговоры.

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