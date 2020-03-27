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Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ

27 марта 2020, 01:35  •  58 • Политика
Дизайнер Артемий Лебедев в матерных выражениях отказался выполнять решение президента России Владимира Путина об оплачиваемой нерабочей неделе.
Известный российский дизайнер перешёл на мат, по-хамски комментируя решение президента России Владимира Путина объявить следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Заявление было опубликовано в Telegram-канале дизайнера.
"Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на неё взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как?" - пишет Артемий Лебедев, вставляя то тут, то там матерные слова.
Он утверждает, что не получает сверхдоходов за дизайн, поэтому на следующей неделе его студия будет работать, как и прежде. В противном случае, по словам Лебедева, ему якобы грозит банкротство.
"И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы ещё пригодимся стране. Поэтому вынужден вам отказать", - подытожил дизайнер.
Напомним, что Артемий Лебедев известен благодаря дизайнерским работам сомнительного качества, которые стоили заказчикам довольно приличных сумм. Поэтому жалобы на отсутствие "сверхдоходов" довольно странны. Также вызывает улыбку уверенность Лебедева в том, что стране жизненно необходимы дизайнеры.
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