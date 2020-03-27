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Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 01:35 • 58 • Политика
Дизайнер Артемий Лебедев в матерных выражениях отказался выполнять решение президента России Владимира Путина об оплачиваемой нерабочей неделе.
Известный российский дизайнер перешёл на мат, по-хамски комментируя решение президента России Владимира Путина объявить следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Заявление было опубликовано в Telegram-канале дизайнера.
Он утверждает, что не получает сверхдоходов за дизайн, поэтому на следующей неделе его студия будет работать, как и прежде. В противном случае, по словам Лебедева, ему якобы грозит банкротство.
Напомним, что Артемий Лебедев известен благодаря дизайнерским работам сомнительного качества, которые стоили заказчикам довольно приличных сумм. Поэтому жалобы на отсутствие "сверхдоходов" довольно странны. Также вызывает улыбку уверенность Лебедева в том, что стране жизненно необходимы дизайнеры.
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