«Артемида» вместо «Аполлона»: Трамп, Пенс и НАСА хотят обновить миф американской высадки на Луну

Автор:

Латышев Сергей

Принятая в 1961 году и завершившаяся в 1975-м программа «Аполлон» и «высадка» американцев на Луну до сих пор считаются величайшим достижением в истории человечества и наиболее наглядным подтверждением американского лидерства в мире. Провозглашённый президентом США Дональдом Трампом лозунг «Америка прежде всего» распространяется и на космос. Его администрация поставила НАСА задачу отправить человека на спутник Земли в ближайшие пять лет вместо 2028 года. Обновлённая концепция очередной американской лунной аферы получила название «Артемида» — в честь древнегреческой богини Луны, сестры солнечного бога Аполлона.

Президент США Дональд Трамп добавил 1,6 миллиарда долларов к бюджетному запросу НАСА, подтвердив объявленные ранее планы по освоению Луны и Марса. В целом бюджет НАСА на 2019 финансовый год составляет 21,5 миллиарда долларов. Чтобы слетать на Луну по-настоящему, это капля в море, тем более что перед этим ведомством стоят и другие задачи.

Готовится грандиозный распил

При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а затем — на Марс. Я обновляю бюджет, включив туда дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы осуществили большое возвращение в космос!

— провозгласил недавно в своём Twitter Трамп. Именно президенту США непосредственно подчиняется Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). И хотя космогонические представления Трампа весьма своеобразны (президент, например, однажды написал в Twitter, что Луна — это часть Марса), деньги выделяет он, а Конгресс — утверждает.

Президент США Дональд Трамп: «При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а затем — на Марс». Фото: www.globallookpress.com

На что реально выделяются деньги, это другой вопрос. Поскольку считающийся гением научный советник Трампа Дэвид Гелернтер объяснил президенту некоторое время назад, что

США не смогут полететь к 2030 году на Марс, так как даже на Луну не летали,

поскольку учёные просто не знают, как люди могут преодолеть окружающий Землю радиационный пояс Ван Аллена…

Но любое шоу нуждается в деньгах, в том числе и это. Глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью телерадиокомпании СBS по случаю исполняющейся во вторник, 16 июля, 50-й годовщины старта американского космического корабля «Аполлон-11» к Луне объяснил их отсутствием «приостановку» лунной космической программы. А иначе, указал он, американцы побывали бы уже не только на Луне, но и на Марсе. Брайденстайн поведал, что в 1990-х и начале 2000-х годов НАСА пыталось «вернуться» на Луну, а также осуществить полёт к Красной планете. Однако обе программы требовали-де слишком длительной подготовки и больших затрат. Он также отметил, что из-за безденежья может не состояться и высадка на Марс, намеченная на 2024 год.

Трамп, однако, колеблется: то хочет слетать на Луну, то, когда ему говорят, что это невозможно, не хочет, предлагая НАСА, «учитывая размер денежных средств, которые оно тратит», сосредоточиться «на более крупных вещах»: Марсе, обороне и науке.

Почему особенно Пенс хочет на Луну?

Зато Луна очень нужна вице-президенту Майклу Пенсу. В марте этого года, выступая в Алабаме, он поставил задачу перед НАСА в течение пяти лет отправить американцев на Луну «любыми средствами».

Двигатели «Аполлонов» были настолько слабы, что не могли выводить эти лжекосмические корабли даже на околоземную орбиту. Взлетая без астронавтов, они разрушались над Атлантическим океаном: СССР как-то «выудил» из Бискайского залива крупный обломок. Фото: www.globallookpress.com

Кто-то скажет, что это слишком сложно, слишком рискованно, слишком дорого. Однако то же самое говорили в 1962 году,

— заявил вице-президент, имея в виду президента Джона Кеннеди, который посулил американцам покорение Луны.

Пенс пообещал, что «первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории».

Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В НАСА давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда,

— поставил задачу Пенс.

Он пригрозил также в случае неготовности ведомства, которое выразило бурную радость в связи с этими планами, обратиться к частным компаниям, имея в виду афериста Илона Маска.

Несложные арифметические подсчёты говорят, что речь идёт о 2024 годе, когда в США пройдут очередные президентские выборы, в которых Трамп в любом случае не сможет принять участие, а Пенс, если доживёт, обязательно примет. Его стратегия беспроигрышна: либо НАСА, либо частники обязательно «вернут» американцев на Луну, отправят на Марс, а могут и на Юпитер, поскольку ключевая фраза тут — «любыми средствами».

Все «развлечения» американских астронавтов «на Луне» снимались в земных павильонах. Фото: www.globallookpress.com

Это означает, что заниматься космическим проектом Трампа и Пенса, как и экс-президента США Ричарда Никсона, будет Голливуд, а съёмки обойдутся недорого — в выделенные средства удастся уложиться. Неужели Пенс и Трамп думают, что у США снова получится обмануть человечество?

Кейсинг, Гелернтер, Мухин, Попов: Американцы не были на Луне

Правда, утаивать которую вечно невозможно, заключается в том, что американцы никогда не были на Луне. И даже вокруг Земли они впервые облетели только на своих «шаттлах». Все предыдущие американские пилотируемые полёты в космос тоже были мистификацией. Это касается также орбитальной станции «Скайлэб» и американской части миссии «Союз-Аполлон» (советская часть была реальной). Все «оригинальные» снимки и фотоматериалы, касающиеся «лунной эпопеи» США, имеющиеся у американцев почти 400 килограммов «лунного грунта» (возможно, лишь за исключением небольшой части, доставленной на Землю по советскому образцу — с помощью автоматических спускаемых аппаратов) — земные подделки.

Всем, кто сомневается в этом, не мешает ознакомиться с книгами А. Попова «Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера?» и Ю. Мухина «Космическая афера США».

Впрочем, ещё раньше лунную аферу разоблачили в самих США. Книга американского писателя Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» вышла в свет в 1976 году. Такие публикации появлялись в США и до, и после. Уже упоминавшийся нами научный советник Трампа Дэвид Гелернтер в своей книге на эту тему писал:

Миссии "Аполлона" должны были стать первым событием, когда люди преодолели пояс Ван Аллена, что было одной из нескольких радиационных опасностей, известных специалистам по планированию миссий, но даже сегодня учёные НАСА признают, что они не могут пройти мимо поясов Ван Аллена. Если учёные НАСА в 2012 году честно признают, что они до сих пор не разобрались, как должным образом защитить космический корабль от радиации в поясе Ван Аллена, каким образом, чёрт возьми, мы послали в космос людей в скафандрах из алюминиевой фольги? Причём во время пика солнечной активности. Ответ очень прост: этого не было никогда!

Лунный модуль «Аполлона»: фанера и фольга. Фото: www.globallookpress.com

Причём в 1960-е годы, если бы у американцев был корабль, способный долететь до Луны, им было бы это сделать даже легче, чем сейчас, поскольку радиация губительно действует на электронику, которой напичкана современная техника. И это лишь один из тысячи аргументов в пользу того, что Гелернтер называет «крупнейшим обманом в истории человечества».

Колыхающийся в вакууме американский флаг в лучах прожектора на фоне неба без звёзд вблизи от сделанного явно из фанеры и фольги «спускаемого аппарата», на котором нет места для двух астронавтов, но где уместился ещё и «луноход» (после появления на Луне советского, настоящего), отсутствие кратеров на поверхности спутника от ракетных двигателей лунных модулей — это лишь самое начало длиннейшего списка ляпов и нелепостей, допущенных фальсификаторами «лунной эпопеи»…

Почему СССР не разоблачил фальсификацию и почему однажды это сделают… США?

СССР делал вид, что верит, и не разоблачил это грандиозное надувательство только потому, что заглотил наживку в виде предложенной Вашингтоном политики разрядки международной напряжённости, экономического сотрудничества, разрешения продавать на Запад энергоресурсы, признания послевоенных границ и советской элиты в качестве равноправного партнёра.

Советник Трампа по науке Дэвид Гелернтер назвал лунную миссию США «крупнейшим обманом в истории человечества». Фото: www.globallookpress.com

Скорее всего, лунную мистификацию разоблачат однажды сами американские власти. И они всегда смогут объяснить, зачем на неё пошли. Поскольку им именно лунная афера, как ничто другое, помогла победить СССР, который согласился в обмен на материальные выгоды от этой сделки со своей второсортностью и встал на путь самоуничтожения — сначала своей куда более продвинутой лунной программы, а потом и всего остального. Они могут упомянуть и о том, что выделявшиеся на фейковую «лунную программу» деньги тратились на финансирование войны во Вьетнаме, развитие американского ВПК, когда эта война истощала казну. Полёты «Аполлонов» завершились тогда, когда вьетнамская война кончилась — нужда в них сразу отпала. Но зато теперь, скажут американцы, всё у нас будет по-честному.

Почему Леонов говорит, что американцы на Луне были?

В условиях, когда ещё здравствующие американские астронавты-участники лунной аферы отмалчиваются (Базз Олдрин, правда, однажды признался, что никогда не был на Луне) или лезут в драку с сомневающимися в этом журналистами, не стоит требовать от живых советских космонавтов, имевших отношение к описываемым событиям, изобличения американцев. Они ведь тоже военнослужащие и давали когда-то подписку о неразглашении. А кое-то связан сегодня с США и деловыми интересами. Один из последних американских послов в Москве как-то заявил, что американцы считают «героем США, нашим другом» знаменитого советского космонавта Алексея Леонова.

Американский астронавт Базз Олдрин признался, что никогда не был на Луне. Фото: www.globallookpress.com

Что имеем в сухом остатке?

От лунной программы у американцев остались музейные экспонаты вроде лжескафандров и макетов «космических кораблей», которые, как установили исследователи, стартовали без незаметно покидавших их астронавтов с мыса Канаверал во Флориде и разрушались над серединой Атлантики — чтобы хорошо отдохнувшие в потайном месте астронавты бодро вылезали потом из «приводнившегося» в Тихом океане спускаемого аппарата. Остались ещё «липучки» и тефлоновые сковородки.

У проигравших «лунную гонку» русских — космические корабли «Союз» и «Прогресс», на которых, если пожертвовать здоровьем космонавтов и рискнуть, можно было бы даже сейчас лететь к Луне, технологии создания надёжных орбитальных станций. Правда, в отличие от американцев, лихо отправлявшихся сразу после «приводнения» на доклад своему президенту, русские космонавты, вернувшись из невесомости на Землю, едва могли двигаться. Американцы, летавшие на «Союзах» вместе с ними, а не имитировавшие полёт на Луну на «Аполлонах», впрочем, тоже…

Косвенным подтверждением того, что американцы не могли быть и не были на Луне, станет то, как они на этой неделе отпразднуют круглую дату своего вселенского обмана. Если скромно, значит, мы правы, значит, действительно ничего не было. Потому что если бы американцы всё-таки были на Луне, пятидесятилетие этого события стало бы всенародным праздником.