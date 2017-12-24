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«Арсенал влияния»: на каких условиях Москва может вести диалог с Вашингтоном
24 декабря 2017, 20:09 • 168 • Украина
Российский Совбез изучает Стратегию национальной безопасности США и доклад комитета парламента Великобритании по разведке, основанный на отчётах спецслужб. В обоих документах Россия названа главной угрозой — равно как Китай, Иран и КНДР. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, реализация намеченных Вашингтоном планов представляет потенциальную опасность для международной и региональной стабильности. Как Россия может ответить на агрессивную риторику Запада — в материале RT.
Дональд Трамп Reuters
Лондон поспешил поддержать курс, обозначенный в опубликованной ранее Белым домом Национальной стратегии безопасности США. 21 декабря комитет британского парламента по разведке и безопасности выпустил ежегодный доклад, основанный на отчётах британских спецслужб. В основу документа легли сведения, представленные контрразведкой MI5, службой внешней разведки MI6 и Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Вслед за Вашингтоном британская сторона повторяет тезис об угрозе, якобы исходящей от России. Как и в американской стратегии, в качестве противников упоминаются Китай, Иран и Северная Корея. Приоритет, однако, отдан Москве — анализу российской активности посвящено три страницы доклада.
«Россия должна остаться в центре внимания ведомств», — подчёркивается в докладе.
Мир противоположных ценностей
Напомним, 19 декабря Белый дом обнародовал очередную редакцию Стратегии национальной безопасности США, подготовленную администрацией Дональда Трампа. Ключевой угрозой американскому благополучию в документе названы Россия и Китай, а также Иран и Северная Корея.
По мнению руководства США, Пекин и Москва «бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, пытаясь подорвать безопасность и процветание США». Россия и Китай обвиняются в увеличении своего военного потенциала, а также в попытках установить контроль над информацией. Кроме того, обвинения касаются усилий, якобы прилагаемых оппонентами США для того, чтобы сделать экономику менее свободной и справедливой. Якобы Россия и Китай хотят сформировать мир, основанный на ценностях, которые противоречат ценностям и интересам США.
Пока Пекин расширяет своё экономическое влияние и стремится вытеснить американцев из Индо-Тихоокеанский региона, Россия стремится вернуть себе статус сверхдержавы и установить сферы влияния вдоль собственных границ. При этом обе страны не всегда объявляют о своих истинных намерениях, отмечается в документе. А амбиции России в сочетании с её растущим военным потенциалом создают нестабильность на границах Евразии, говорится в Стратегии нацбезопасности США.
Говоря о геополитических устремлениях КНР и России, американская администрация подчёркивает, что сфера их интересов в основном распространяется на собственных соседей. Главным образом, Москва старается подорвать приверженность европейцев политическому курсу Вашингтона.
США планируют и далее сотрудничать с европейцами в области ПРО для противодействия баллистическим и крылатым ракетам. Кроме того, США продолжат развёртывать многоуровневую систему ПРО, ориентированную на Иран и КНДР. Система предупреждения должна давать возможность отразить ракетные угрозы ещё до запуска. При этом сделана оговорка, что усиление системы ПРО не имеет цели подорвать отношения с Россией или Китаем.
Стратегия опасности
Доктрина национальной безопасности США вызвала закономерную реакцию со стороны государств, причисленных к «угрозам».
Как отметили 21 декабря в Минобороны КНР, китайская сторона «строго придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики», а также выступает против навязывания своей воли другим странам. Соответствующее заявление ведомства размещено в интернете.
Китайские военные также посоветовали США отказаться от стереотипов мышления времён холодной войны.
В Иране на американскую стратегию, где ИРИ прямо обвиняется в поддержке террористов, отреагировали более жёстко. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Гасеми, то, что в США называют предполагаемыми угрозами, является плодом политики американского руководства в отношении ряда народов, результатом совершённых американской стороной ошибок.
«Складывается мнение, что правительство США по-прежнему не желает пересматривать свою политику и поведение, особенно свои собственные взгляды на мир и другие страны, и именно поэтому некоторые политически независимые государства, такие, как Иран, рассматриваются ими как противоречащие интересам национальной безопасности», — отметил дипломат.
Российский Совет безопасности в настоящее время изучает Стратегию национальной безопасности США, об этом накануне сообщил секретарь организации Николай Патрушев. Он отметил, что воплощение обозначенных в документе целей может представлять потенциальную угрозу для международной и региональной безопасности.
Отдельно о позиции Вашингтона по отношению к России высказалась пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге 20 декабря. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп занимает по отношению к Москве «жёсткую позицию» и не намерен проявлять «снисходительность».
Нужно отметить, что именно усилия НАТО, во главе которого стоят США, в Москве называют одной из угроз национальной безопасности РФ из-за приближения его военной инфраструктуры к российским рубежам. Об этом, в частности, говорится в редакции «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 2015 года.
Именно Запад занят противодействием интеграционным процессам, созданием очагов напряжённости в Евразии, подчёркивается в документе. В качестве примера приводится активность США и Евросоюза по отношению к Украине, в итоге превратившейся в «долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России».
Также отмечается, что действия США направлены против проведения Россией самостоятельной политики, так как Вашингтон стремится сохранить собственное доминирование. Частью этой политики, подрывающей глобальную и региональную стабильность, является размещение систем ПРО США в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
По словам постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, в таких условиях и из-за того, что страны НАТО увеличивают свой военный бюджет, Россия вынуждена защищаться и, в свою очередь, наращивать оборонные расходы.
Центр мира
Чтобы понять, что американская стратегия нацбезопасности имеет слабое отношение к охране американских границ, достаточно соотнести документ с политической картой мира, считают эксперты.
«США позиционируют себя как единственную сверхдержаву, интересы которой простираются по всему миру, — пояснил RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян. — Речь, по большому счёту, идёт не о безопасности, а о геостратегических претензиях. Хотя с этими претензиями не согласны очень многие страны, американцы опираются на своё доминирование в мировой экономике, в объёмах вооружений».
Похожую точку зрения в интервью RT высказал и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Говоря о мотивах, которые движут США в стремлении к тотальному контролю над другими странами, эксперт напомнил об экономическом базисе этой идеологии.
«С определённого момента, вероятнее всего, со времён окончания Первой мировой войны, США стали крупнейшей мировой экономикой и могли позволить себе больше, чем другие. Здесь же, скорее всего, американская картина мира поменялась, приобретя американоцентричные черты», — рассказал Брутер.
При этом в современных условиях подобный напор США на внешних площадках не только не помогает укрепить безопасность страны, но и создаёт потенциально опасные ситуации, считают эксперты. Тем более что у США появился серьёзный конкурент в лице Китая в сфере экономики, да и Россия восстановила свой оборонный потенциал.
«К примеру, в Сирии уже отмечались случаи близкого соприкосновения наших вооружённых сил. Тактика США нередко приводит к напряжённости в разных регионах. При таком положении дел могут возникать весьма опасные ситуации», — считает Виктор Супян.
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп был щедр на обещания перемен. Политик планировал не только «поладить» с Россией и провести переговоры с Пхеньяном, но и значительно сократить численность американского военного контингента за рубежом. Трамп говорил о необходимости сконцентрироваться на внутренних проблемах Америки, таких, как безработица, несовершенство системы здравоохранения, спад промышленного производства и нелегальная миграция.
Однако на практике инерция политической системы, существующей в США, оказалась столь значительной, что новый лидер не только не свернул военные проекты, но и продолжил наращивать градус напряжённости в мире. Кроме того, нельзя исключать, что предвыборная риторика Трампа могла не вполне соответствовать его истинным намерениям.
«Было бы неправильно думать, что Трамп «белый и пушистый», как считали некоторые наши СМИ. Ничего подобного не было с самого начала. Трамп и его окружение представлены весьма реакционными политическими силами», — подчеркнул Супян.
Разговор с позиции силы
Трамп и его окружение открыто говорят те вещи, о которых другие политики высказываются, как правило, в завуалированной форме. Белый дом откровенно называет Россию и Китай противниками, но также прямо говорит и о том, какими путями мы можем прийти к диалогу.
«США — очень простая, незамысловатая страна в вопросах политики. Об этом открыто говорит сам Трамп, когда произносит свою формулу «мир через силу». Если ты способен говорить с США с позиций силы, или хотя бы равенства сил — американцы будут вести диалог. Об этом, пусть и косноязычно, также говорил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Россия не может просто «предложить» американской стороне сотрудничать — США к сотрудничеству нужно принуждать. А для этого нам нужно накапливать арсенал влияния», — считает Владимир Брутер.
По мнению эксперта, особенно важно в текущей ситуации не концентрироваться на чём-то одном, например на наращивании вооружений. Важно уделять внимание всем направлениям, осваивая целый спектр возможных рычагов давления — от оборонных и дипломатических до информационных и экономических.
«Это необходимо, чтобы в нужный момент можно было дать асимметричный ответ, ударить на противоположном фланге, как в шахматной партии. Особенно многообразие инструментов ответа, его точность и продуманность актуальны в условиях ограниченных ресурсов. И это как раз наш случай. Асимметричные ответы должны быть такими, чтобы создавать проблемы противнику», — подытожил Владимир Брутер.
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