Арсенал ответных мер: Госдума рассмотрит закон о контрсанкциях в отношении США до конца весенней сессии

Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США. Как отметил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, второе и третье чтения могут состояться до конца весенней сессии. Ранее в МИД заявили, что Москва не станет затягивать с принятием документа. В течение месяца пакет контрсанкций будет прорабатываться экспертным сообществом. Как подчеркнули в нижней палате парламента и правительстве, новые меры ни в коем случае не должны ударить по интересам россиян.

Госдума может рассмотреть законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других государств в первом чтении 15 мая. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, до этого времени документ будет проходить обсуждение с экспертным сообществом.

«Постараемся эту работу сделать качественно, чтобы вынести на первое чтение концепцию этого законопроекта 15 мая», — сказал Володин.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

© Владимир Федоренко / РИА Новости

Также он уточнил, что уже в понедельник, 16 апреля, документ будет направлен президенту, правительству, в Совет Федерации, в Общественную палату, в комитеты Госдумы и в Счётную палату. Как заявил Володин, запланированы встречи с деловым сообществом, а также компаниями, которые будут иметь отношение к реализации этого законопроекта.

«Решения будут приняты очень ответственно, мы должны всё нормально отработать с тем, чтобы это были работающие нормы, — подчеркнул спикер. — И сам законопроект был очень качественным».

Особое внимание он уделил дискуссии об импортозамещении. По словам политика, российские потребители не пострадают от ответных мер Москвы в отношении Вашингтона.

«Исходите из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству (по ограничению импорта товаров. — RT), но только в том случае, если мы с вами можем заместить тот или иной продукт или товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством», — отметил спикер Госдумы.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий также обращает внимание, что документ «не предлагает отвергать всё американское».

Кроме того, он рассказал, что парламентарии планируют 3 мая провести круглый стол при участии компаний, попавших под американские санкции.

При этом вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил Интерфаксу, что законопроект, вероятно, будет рассмотрен во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии.

«Ситуация диктует необходимость»

Россия не будет затягивать с принятием законопроекта о пакете ответных мер на санкции США. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«График рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИД, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — сказал он.

По словам Рябкова, главная задача при разработке ответных мер состоит в том, чтобы не навредить российской экономике.

«Ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики, отдельных экономических операторов, но вместе с тем демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере их действия не остаются», — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что внешнеполитическое ведомство вместе с экономическим блоком правительства готово включиться в обсуждение законопроекта об ответе на санкции.

«Инструментарий для контрсанкций»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных мерах на санкции США. По его словам, он даст правительству России инструментарий для возможных ответных действий.

«Иногда нельзя без этого обойтись. Этот законопроект даёт арсенал для возможных ответных действий. Этот законопроект даёт такой инструментарий для осуществления контрсанкций при необходимости», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Дворкович отметил, что Москва будет исходить исключительно из своих интересов.

«Естественно, мы будем принимать те меры, которые в наших интересах​​​. Мы не будем вредить себе, мы не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», — сказал вице-премьер.

В Кремле пока воздержались от комментариев относительно законопроекта об ответных санкциях в отношении США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей».

Законопроект об ответных мерах

Проект закона, который предусматривает ответные меры на антироссийскую политику США, был внесён в Госдуму спикером парламента Вячеславом Володиным и главами фракций 13 апреля.

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединённых Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и её граждан и юридических лиц», — отметил Володин.

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» наделяет правительство РФ полномочиями по введению ряда мер экономического и политического характера.

Он подразумевает возможность запрета на ввоз из США сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, приостановку сотрудничества Москвы и Вашингтона по атому, авиастроению и ракетным двигателям, а также ограничения на госзакупки и закупки госкомпаниями американских технологических товаров и программного обеспечения.

Reuters

Контрмеры могут затронуть также аудиторские, консалтинговые, юридические компании, предоставляющие услуги для государства и отдельных видов юридических лиц. Законопроект также даёт возможность начать производство американских товаров без разрешения правообладателей из США.

Минфин США 6 апреля расширил санкции в отношении России. Под ограничения попали 24 бизнесмена и официальных лица, а также 14 компаний. В санкционный список, например, вошли Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, а также «Рособоронэкспорт», «РУСАЛ», «Ренова», «Базовый элемент», «Газпром бурение», «Группа ГАЗ», «Русские машины», «ЭнПиВи Инжиниринг» и EN+ Group.