Арсенал ненадёжен? Индийское ядерное сдерживание поставлено под сомнение • 88 • Аналитика

В начале этого месяца, а именно 1 декабря, в Индии состоялся очередной пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Агни-3". Он оказался неудачным, хотя изначально почему-то в индийских СМИ прошла информация о полном успехе (видимо, пустили в ленту заранее заготовленную информацию). Казалось бы, ну пуск и пуск. Ну неудачный, у всех бывает. Но применительно к Индии все несколько сложнее.



Не взлетело

Об этой БРСД, как и о прочих индийских ракетах, в свое время мне доводилось писать подробнее. И тогда этот "огонь" ("агни" на санскрите — "огонь"), равно как и последующие ему "Агни" с номерами 4, 5, 6 и легенда о разработке МБР "Сурья", мною был назван чем-то вроде "ракетной профанации". И вот почему применительно именно к "Агни-3": слишком мало пусков состоялось у этого изделия, чтобы считать его отработанным и боеготовым. "Агни-3" протолкнули на вооружение ВС Индии после четвертого пуска, а всего до пуска 1 декабря состоялось их шесть. Этот был седьмым. Отличался он тем, что впервые проводился ночью, на чем индийская пресса особо почему-то акцентирует внимание. Но ракете все равно когда летать, ночью или днем, да и причина неудачного пуска не в ночи, а в том, что не произошло разделения ступеней, ракета упала в 115 км от берега вместо полета примерно на 2500 км (зона отчуждения в Индийском океане имела максимальную протяженность 2800 км).





Между прочим, судя по конструкции ракеты, где ступени разделены меж собою решетчатой фермой, разделение ступеней происходит по "горячей" схеме, огневым разделением. Что, в общем, решение достаточно устарелое и на отечественных боевых многоступенчатых ракетах давно не применяется. На том же "Тополе", скажем, разделение осуществляется пиротехническими средствами и тормозными РДТТ.



Достоинства системы огневого разделения следующие:

1) быстрота разделения, не дающая практически гравитационных потерь скорости;

2) простая последовательность команд на разделение ступеней;

3) повышенная надежность запуска двигателя второй ступени, поскольку при запуске возникают осевые перегрузки, создаваемые еще работающим двигателем первой ступени и обеспечивающие устойчивую работу заборных устройств баков;

4) возможность ликвидировать вспомогательные РДТТ и уменьшить вес системы разделения.



Основные недостатки огневого разделения следующие:

1) большие возмущения, получаемые второй ступенью при разделении;

2) достартовый расход топлива на второй ступени, так как двигатель второй ступени запускается еще до потери связи между ступенями;

3) увеличение массы конструкции из-за слоя теплозащитного покрытия, которым покрывается днище для защиты первой ступени от разрушения и возможного взрыва гарантийных остатков топлива;

4) увеличение потерь на силу лобового сопротивления, (особенно резкое, когда диаметры ступеней разные) из-за применения фермы-переходника;

5) воздействие горячих газов, отраженных от днища первой ступени, на конструкцию второй ступени.



Но, поскольку индийские ракеты являются продвинутыми системами только в рассказах индийской ракетной промышленности и МО, им такая схема подошла.



А вот что действительно нового было в неудачном пуске, так это то, что "Агни-3" запускали с прицепа, а не с железнодорожной платформы. Но и это на неудачу никак не могло повлиять.



"Огонь" за номером три

Разработка двухступенчатой твердотопливной ракеты "Агни-3" началась еще в 2001 году с целью создания высокомобильной и живучей ракеты. Правда, ни высокой мобильности, ни высокой выживаемости не добились. БРСД "Агни-3" была создана как ракета железнодорожного базирования с дальностью, заявленной как 3200-3500 км. Хотя в индийских источниках встречаются заявки и о 5000 км. Но, поскольку пусков на подобные дальности не было, то, конечно, подобные заявки во внимание можно не принимать. БРСД имеет массу до 45 тонн (то есть почти как у наших подвижных МБР типа "Тополь", "Тополь-М" или "Ярс", что уже говорит все о реальном уровне этой разработки), несет БЧ массой до 2 тонн, как обычную, так и ядерную. Вероятно, часть полезной нагрузки занята примитивного уровня комплексом средств преодоления ПРО — данные об этом имеются. Ракета не имеет транспортно-пускового контейнера, что также является серьезным недостатком для БРСД.





Почему нельзя считать "Агни-3" высокомобильной ракетой? Просто потому, что железнодорожный вариант базирования не имеет ничего общего с нашими "ракетными поездами". Это просто гарнизонное базирование на рельсах — пусковая установка на платформе выкатывается из относительно защищенного туннеля-укрытия, и рельсы тут лишь немного увеличивают район, в котором, вероятно, находится ракета. Испытания ракеты проходили с 2006 г., все пуски объявлены успешными или частично успешными, и после четвертого ее протолкнули на вооружение. Что уже вызывало обоснованные сомнения в способности всесторонних испытаний комплекса всего за несколько пусков. Но, видимо, было очень нужно иметь на вооружении такой аргумент и для Пакистана, и для Китая.



А теперь работоспособность этого аргумента находится под сомнением, и невылеченные на этапе летных испытаний проблемы вылезают уже в войсковой эксплуатации.



Считается, что имеется 8-12 пусковых установок "Агни-3", где они базируются, толком неизвестно, но, скорее всего, где-то на севере и северо-востоке Индии, чтобы доставать до китайского восточного побережья.



Мина под концепцию "гарантированного ответа"

Но куда они, случись в том нужда, смогут долететь с таким уровнем отработки и надежности — это вопрос. Но если раньше это понимали специалисты, например, в России, то теперь и в индийских СМИ на эту тему бушуют бури. В том числе обвиняют генералов и промышленников в сговоре с целью проталкивания на вооружение ненадежных систем. Хотя это, конечно, трудно было бы доказать, но нельзя исключать, что так оно и было. Уж больно высок процент успешных пусков на испытаниях у страны, откровенно незрелой технологически и обладающей невысоким уровнем технической культуры (качество сборки индийцами военных самолетов, танков и прочих систем на своих заводах давно стало притчей во языцех).



А ведь именно "третья" ракета серии "Агни" является основной ракетой средней дальности в Индии наряду с "Агни-2". Хуже того, именно на базе этой ракеты создана более мощная ракета "Агни-5", заявленная как "промежуточная" между МБР и БРСД (дальность 5800-6000 км), хотя специалисты оценивают дальность 50-тонной трехступенчатой ракеты не более чем в 4500-5000 км, да и пусков на заявленную дальность не было. Ракета эта оснащается ТПК и стартует с автоприцепа, но вес этого прицепа с ракетой в ТПК превышает 140 тонн, это куда больше АПУ ПГРК "Ярс" и даже, вероятно, чуть больше китайской СПУ для DF-41 (которая такая тяжелая тоже не от хорошей жизни). То есть такой прицеп сложно считать высокомобильным, ему на дороги доступ закрыт, и кататься такая пусковая установка может только по трассе в пределах базы, недалеко от укрытия. "Агни-5" тоже все свои 6 раз слетала успешно. И теперь, похоже, может выясниться, что успехи там точно такие же, опасаются в Индии.



Задействованы технологии "Агни-3" и при создании новой БРПЛ для индийских ПЛАРБ типа "Арихант", построенных на основе документации советского проекта АПРК пр.670М, и с технической помощью России. В настоящий момент там используются БРПЛ К-15 "Сагарика" со смешной дальностью в 750 км, но предполагается и переоснащение, вместо 12 К-15 — 4 К-4 с дальностью до 2500 км. Правда, пока эта ракета слетала трижды, один раз аварийно, и максимально преодолела лишь 700 км. Но теперь и в ее конструкции будут искать неустраненные недостатки, которые выявят по итогам расследования аварии "Агни-3". К тому же даже один аварийный пуск при таком копеечном числе испытаний — уже много, сильно статистика портится. Очередной промах



Официальная ядерная доктрина Индии гласит, что страна придерживается позиции надежного минимального сдерживания и неприменения ядерного оружия первыми и будет принимать массированные ответные меры в ответ на первый ядерный удар. То есть концепция ответного удара, причем "глубокого" — после завершения первого удара противника. СПРН у Индии нет, время подготовки комплексов к пуску очень большое (для твердотопливных систем — 15-20, а то и 30 минут), так что и вариантов нет других для них. Здесь важно сосредоточиться на гарантированной уверенности в том, что Индия ответит на ядерный удар. Для такой страны, как Индия, которая поддерживает доктрину неприменения первыми, ее арсенал должен оставаться функциональным и очень надежным. А что получается теперь? Также он должен иметь и высокую выживаемость, чего с такими схемами базирования добиться также сложновато.



Индийские СМИ и эксперты теперь опасаются, что эта неудача может послать сигнал Пакистану и Китаю о том, что ядерный арсенал Индии ненадежен, поэтому они могут не бояться ответных действий Индии, нанося первый удар. Более того, противник может даже счесть привлекательным, либо использовать обычное оружие для преднамеренной эскалации кризиса, либо нанести первый удар ядерным оружием, не опасаясь массированного индийского возмездия, считая их арсенал ненадежным. В общем, для молодой ядерной державы эти проблемы могут оказаться холодным отрезвляющим душем, который заставит индийцев перестать рассказывать себе и другим сказки про сверхвысокую точность и прочие характеристики, немыслимые при явной технологической отсталости изделий и комплексов. И начать работать над ошибками. Или же все останется как есть.



Однако и пакистанский арсенал не лучше в вопросе надежности, и выживаемость у них точно такая же, что, конечно, является сдерживающим фактором. Да и китайский тоже далек в этом вопросе и от США, и тем более от России. В начале этого месяца, а именно 1 декабря, в Индии состоялся очередной пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Агни-3". Он оказался неудачным, хотя изначально почему-то в индийских СМИ прошла информация о полном успехе (видимо, пустили в ленту заранее заготовленную информацию). Казалось бы, ну пуск и пуск. Ну неудачный, у всех бывает. Но применительно к Индии все несколько сложнее.Об этой БРСД, как и о прочих индийских ракетах, в свое время мне доводилось писать подробнее. И тогда этот "огонь" ("агни" на санскрите — "огонь"), равно как и последующие ему "Агни" с номерами 4, 5, 6 и легенда о разработке МБР "Сурья", мною был назван чем-то вроде "ракетной профанации". И вот почему применительно именно к "Агни-3": слишком мало пусков состоялось у этого изделия, чтобы считать его отработанным и боеготовым. "Агни-3" протолкнули на вооружение ВС Индии после четвертого пуска, а всего до пуска 1 декабря состоялось их шесть. Этот был седьмым. Отличался он тем, что впервые проводился ночью, на чем индийская пресса особо почему-то акцентирует внимание. Но ракете все равно когда летать, ночью или днем, да и причина неудачного пуска не в ночи, а в том, что не произошло разделения ступеней, ракета упала в 115 км от берега вместо полета примерно на 2500 км (зона отчуждения в Индийском океане имела максимальную протяженность 2800 км).Между прочим, судя по конструкции ракеты, где ступени разделены меж собою решетчатой фермой, разделение ступеней происходит по "горячей" схеме, огневым разделением. Что, в общем, решение достаточно устарелое и на отечественных боевых многоступенчатых ракетах давно не применяется. На том же "Тополе", скажем, разделение осуществляется пиротехническими средствами и тормозными РДТТ.Достоинства системы огневого разделения следующие:1) быстрота разделения, не дающая практически гравитационных потерь скорости;2) простая последовательность команд на разделение ступеней;3) повышенная надежность запуска двигателя второй ступени, поскольку при запуске возникают осевые перегрузки, создаваемые еще работающим двигателем первой ступени и обеспечивающие устойчивую работу заборных устройств баков;4) возможность ликвидировать вспомогательные РДТТ и уменьшить вес системы разделения.Основные недостатки огневого разделения следующие:1) большие возмущения, получаемые второй ступенью при разделении;2) достартовый расход топлива на второй ступени, так как двигатель второй ступени запускается еще до потери связи между ступенями;3) увеличение массы конструкции из-за слоя теплозащитного покрытия, которым покрывается днище для защиты первой ступени от разрушения и возможного взрыва гарантийных остатков топлива;4) увеличение потерь на силу лобового сопротивления, (особенно резкое, когда диаметры ступеней разные) из-за применения фермы-переходника;5) воздействие горячих газов, отраженных от днища первой ступени, на конструкцию второй ступени.Но, поскольку индийские ракеты являются продвинутыми системами только в рассказах индийской ракетной промышленности и МО, им такая схема подошла.А вот что действительно нового было в неудачном пуске, так это то, что "Агни-3" запускали с прицепа, а не с железнодорожной платформы. Но и это на неудачу никак не могло повлиять.Разработка двухступенчатой твердотопливной ракеты "Агни-3" началась еще в 2001 году с целью создания высокомобильной и живучей ракеты. Правда, ни высокой мобильности, ни высокой выживаемости не добились. БРСД "Агни-3" была создана как ракета железнодорожного базирования с дальностью, заявленной как 3200-3500 км. Хотя в индийских источниках встречаются заявки и о 5000 км. Но, поскольку пусков на подобные дальности не было, то, конечно, подобные заявки во внимание можно не принимать. БРСД имеет массу до 45 тонн (то есть почти как у наших подвижных МБР типа "Тополь", "Тополь-М" или "Ярс", что уже говорит все о реальном уровне этой разработки), несет БЧ массой до 2 тонн, как обычную, так и ядерную. Вероятно, часть полезной нагрузки занята примитивного уровня комплексом средств преодоления ПРО — данные об этом имеются. Ракета не имеет транспортно-пускового контейнера, что также является серьезным недостатком для БРСД.Почему нельзя считать "Агни-3" высокомобильной ракетой? Просто потому, что железнодорожный вариант базирования не имеет ничего общего с нашими "ракетными поездами". Это просто гарнизонное базирование на рельсах — пусковая установка на платформе выкатывается из относительно защищенного туннеля-укрытия, и рельсы тут лишь немного увеличивают район, в котором, вероятно, находится ракета. Испытания ракеты проходили с 2006 г., все пуски объявлены успешными или частично успешными, и после четвертого ее протолкнули на вооружение. Что уже вызывало обоснованные сомнения в способности всесторонних испытаний комплекса всего за несколько пусков. Но, видимо, было очень нужно иметь на вооружении такой аргумент и для Пакистана, и для Китая.А теперь работоспособность этого аргумента находится под сомнением, и невылеченные на этапе летных испытаний проблемы вылезают уже в войсковой эксплуатации.Считается, что имеется 8-12 пусковых установок "Агни-3", где они базируются, толком неизвестно, но, скорее всего, где-то на севере и северо-востоке Индии, чтобы доставать до китайского восточного побережья.Но куда они, случись в том нужда, смогут долететь с таким уровнем отработки и надежности — это вопрос. Но если раньше это понимали специалисты, например, в России, то теперь и в индийских СМИ на эту тему бушуют бури. В том числе обвиняют генералов и промышленников в сговоре с целью проталкивания на вооружение ненадежных систем. Хотя это, конечно, трудно было бы доказать, но нельзя исключать, что так оно и было. Уж больно высок процент успешных пусков на испытаниях у страны, откровенно незрелой технологически и обладающей невысоким уровнем технической культуры (качество сборки индийцами военных самолетов, танков и прочих систем на своих заводах давно стало притчей во языцех).А ведь именно "третья" ракета серии "Агни" является основной ракетой средней дальности в Индии наряду с "Агни-2". Хуже того, именно на базе этой ракеты создана более мощная ракета "Агни-5", заявленная как "промежуточная" между МБР и БРСД (дальность 5800-6000 км), хотя специалисты оценивают дальность 50-тонной трехступенчатой ракеты не более чем в 4500-5000 км, да и пусков на заявленную дальность не было. Ракета эта оснащается ТПК и стартует с автоприцепа, но вес этого прицепа с ракетой в ТПК превышает 140 тонн, это куда больше АПУ ПГРК "Ярс" и даже, вероятно, чуть больше китайской СПУ для DF-41 (которая такая тяжелая тоже не от хорошей жизни). То есть такой прицеп сложно считать высокомобильным, ему на дороги доступ закрыт, и кататься такая пусковая установка может только по трассе в пределах базы, недалеко от укрытия. "Агни-5" тоже все свои 6 раз слетала успешно. И теперь, похоже, может выясниться, что успехи там точно такие же, опасаются в Индии.Задействованы технологии "Агни-3" и при создании новой БРПЛ для индийских ПЛАРБ типа "Арихант", построенных на основе документации советского проекта АПРК пр.670М, и с технической помощью России. В настоящий момент там используются БРПЛ К-15 "Сагарика" со смешной дальностью в 750 км, но предполагается и переоснащение, вместо 12 К-15 — 4 К-4 с дальностью до 2500 км. Правда, пока эта ракета слетала трижды, один раз аварийно, и максимально преодолела лишь 700 км. Но теперь и в ее конструкции будут искать неустраненные недостатки, которые выявят по итогам расследования аварии "Агни-3". К тому же даже один аварийный пуск при таком копеечном числе испытаний — уже много, сильно статистика портится.Официальная ядерная доктрина Индии гласит, что страна придерживается позиции надежного минимального сдерживания и неприменения ядерного оружия первыми и будет принимать массированные ответные меры в ответ на первый ядерный удар. То есть концепция ответного удара, причем "глубокого" — после завершения первого удара противника. СПРН у Индии нет, время подготовки комплексов к пуску очень большое (для твердотопливных систем — 15-20, а то и 30 минут), так что и вариантов нет других для них. Здесь важно сосредоточиться на гарантированной уверенности в том, что Индия ответит на ядерный удар. Для такой страны, как Индия, которая поддерживает доктрину неприменения первыми, ее арсенал должен оставаться функциональным и очень надежным. А что получается теперь? Также он должен иметь и высокую выживаемость, чего с такими схемами базирования добиться также сложновато.Индийские СМИ и эксперты теперь опасаются, что эта неудача может послать сигнал Пакистану и Китаю о том, что ядерный арсенал Индии ненадежен, поэтому они могут не бояться ответных действий Индии, нанося первый удар. Более того, противник может даже счесть привлекательным, либо использовать обычное оружие для преднамеренной эскалации кризиса, либо нанести первый удар ядерным оружием, не опасаясь массированного индийского возмездия, считая их арсенал ненадежным. В общем, для молодой ядерной державы эти проблемы могут оказаться холодным отрезвляющим душем, который заставит индийцев перестать рассказывать себе и другим сказки про сверхвысокую точность и прочие характеристики, немыслимые при явной технологической отсталости изделий и комплексов. И начать работать над ошибками. Или же все останется как есть.Однако и пакистанский арсенал не лучше в вопросе надежности, и выживаемость у них точно такая же, что, конечно, является сдерживающим фактором. Да и китайский тоже далек в этом вопросе и от США, и тем более от России. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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