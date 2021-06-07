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Арсен Аваков пообещал уничтожить «Северный поток-2», организовав теракты на трубопроводе
07 июня 2021, 14:15 • 435 • Украина
Аваков поручил своему заму, Александру Гогилашвили, курировать «недопущение выключения украинского транзитного газопровода» из схемы поставок в Европу российских углеводородов. Гогилашвили должен в двухнедельный срок набрать «группу специалистов» для совершения диверсий и терактов на газопроводе «Северный поток-2». Группа будет немалой – порядка 100 человек, впрочем, диверсантов как таковых там будет не более двух десятков, остальные – «группа обеспечения». Интересно, Зеленский в курсе?
Если верить главе украинского Совбеза Алексею Данилову, аналогичные «группы специалистов» создадут в Минобороны Украины (при военной разведке) и в СБУ. То есть трём украинским силовым ведомствам поручено осуществление противодействия «российской углеводородной экспансии» на уровне диверсионной войны! Или Данилов подразумевал что-то другое, а не терроризм? Но вот киевское издание «Страна» публикует текст, в подзаголовке которого «русским по белому» значится: «Будут попытки терактов». Аваков, впрочем, делает упор на то, что это, де, Россия попытается вывести из строя украинскую ветку газопровода, чтобы обеспечить режим наилучшей работы для «Северного потока-2». А «группы специалистов» с той целью и создаются Гогилашвили, чтобы противодействовать этим планам Москвы. «Версия Авакова о терактах выглядит крайне спорно», – признаёт «Страна», но в таком случае каковы истинные цели главы МВД?
Интрига в том, кто санкционировал проведение терактов на «Северном потоке-2». Если это инициатива глав украинских силовых ведомств, это одно. А если исполнение распоряжения главы государства – другое. Пока Зеленский никак не отозвался на инициативы «застрельщиков», отмалчивается и глава Совбеза Данилов (хотя накануне он уверил украинских журналистов, мол, Киев окажет любое противодействие «Северному потоку-2», какое сочтёт нужным). Поговаривают, что внезапный отказ президента США Байдена общаться с Зеленским накануне российско-американского саммита вызван именно тем, что сказали Данилов с Аваковым. Государственный терроризм – это уже не шутки.
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