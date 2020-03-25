Арсен Аваков перешел в наступление

Глава МВД Украины Арсен Аваков решил воспользоваться экономическим кризисом на фоне коронавируса, чтобы либо серьезно укрепить свое положение, либо вовсе забрать власть в свои руки. Ранее он призывал ввести в Украине полноценное чрезвычайное положение, сравнив карантин с войной, а теперь озвучил свои предложения в сфере экономики.Аваков считает необходимым заключить новое соглашение с МВФ, чтобы минимизировать выплаты по внешнему долгу в ближайшие годы, увеличить дефицит бюджета республики как минимум на 200 миллиардов гривен (7,2 миллиона долларов), раздать деньги пенсионерам и прочим нуждающимся. Предложения главы МВД выглядят как самая настоящая революция на фоне робких поползновений со стороны экономического блока правительства и премьер-министра. Он ясно дает понять Зеленскому, что готов управлять страной в кризис. Вместе с тем Аваков пытается защититься от критики, которая обрушилась на него после предложений по чрезвычайному положению.Стоит подчеркнуть, что чрезвычайное положение поддерживает новый глава Минздрава Украины Илья Емец. По его словам, он лоббирует меру с первого дня своего назначения. Кроме того, по жестокости мер борьбы с коронавирусом Украина уже выбилась в лидеры на постсоветском пространстве, уступая только Казахстану. При этом к обеспечению порядка во время карантина уже подключили радикальные группировки, которые находятся под контролем Арсена Авакова.Впрочем, в плане главы МВД есть слабые стороны. В частности, он является министром без партии и наверняка проиграет на президентских выборах любому из известных политических лидеров, от Петра Порошенко, до Владимира Зеленского. Вместе с тем у Авакова очень плохая репутация в Украине даже среди ветеранов АТО.Тем не менее Аваков решительно ринулся в наступление, манипулируя страхом перед коронавирусом. Возможно, это его последний шанс возглавить правительство страны. Однако президент Зеленский вряд ли решит доверять ему слишком большие полномочия.