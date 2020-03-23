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Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример

23 марта 2020, 15:35  •  100 • Украина
На прошлой неделе в МВД Украины объявили чрезвычайное положение. Пока оно сугубо ведомственное. Владимир Зеленский не решается распространить инициативу министра Авакова на всю страну. Однако, демарш Авакова позволил ему выпустить на улицы украинской столицы подконтрольных ему боевиков из нацистской «Муниципальной стражи», не раз отличившейся в ходе цыганских погромов. Радикалам, в частности, доверили проверять киевский транспорт, и поддерживать общественный порядок. Но к чему это приведёт?
Вводя чрезвычайное положение, Аваков, в первую очередь, спасал от принудительного разгона подконтрольных националистов. Новый генпрокурор собирается расформировать «добровольцев», но Аваков, кажется, нашёл благовидный предлог, чтобы сохранить свою свиту – коронавирус. «Муниципальной страже» делегированы самые широкие полномочия, по сути, ставящие её наравне с полицией и нацгвардией. Таким образом, не осталось сомнений, чья власть в столице. Авакова!
Но, «проглотив» Киев, Аваков не в состоянии одновременно установить контроль за другими областными центрами страны. Что, кстати, наглядно продемонстрировал пример Харькова, куда он отправил губернатором своего назначенца. В результате мэр второй украинской столицы Геннадий Кернес, заключив ситуативный союз с бывшими соперниками (Ярославский и т.д.), фактически «оттёр» ставленника Авакова и от финансовых потоков, и от реальной власти. И теперь вся власть в Харьковской области, фактически, в руках Кернеса и его партнёров. Раздумывающих, не объявить ли и им чрезвычайное положение, чтобы, вразрез с политической волей Киева, обратиться за помощью к России. У Кернеса имеются давние связи в Москве, куда в декабре прошлого года он неоднократно выезжал для консультаций, и нет сомнений, что эта помощь ему будет оказана по первой просьбе.
Таким образом, объявляя чрезвычайное положение на местах, областное руководство получает возможность «самоопределяться», в том числе и на длительную перспективу. А, учитывая тот факт, что многие области, готовясь к децентрализации, приняли местные законы, позволяющие не оглядываться на Киев, чрезвычайное положение становится, с одной стороны, угрозой целостности Украины, но, с другой, позволит регионам выживать в условиях пандемии коронавируса и бороться с последствиями кризиса. Аваков, заполнив Киев нацистами, возьмёт под контроль столицу – под предлогом поддержания порядка. Кернес, в свою очередь, под ту же сурдинку получит возможность установить особые отношения с Москвой, с далеко идущими последствиями. Для остальных областных центров – это явный сигнал. И руководство к действию. А что думает об этом Зеленский – разве это так уж важно?

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