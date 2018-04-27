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Армянский провал российской мягкой силы
27 апреля 2018, 09:09 • 165 • Аналитика
Совершенно очевидно, что события в Армении стали результатом коллективного провала всех профессионалов, работающих на этом геополитическом направлении. Обширный пакет претензий здесь можно (и нужно) предъявлять всем: «кожаным плащам» из Службы внешней разведки, профессиональным дипломатам, специалистам по народной, общественной и публичной дипломатии. И если деятельность первых и вторых до сих пор тщательно засекречена (что, на мой взгляд, не всегда соответствует требованиям и вызовам времени), то дипломатия между народами по своей сути изначально претендует на публичность. Вот мы ее публично и разберем.
В России есть специальный институт, спецификой работы которого и является дипломатия такого рода: Федеральное агентство «Россотрудничество». Недавно ему исполнилось десять лет. Агентство считается классическим проводником российской «мягкой силы» за рубежом. Оно имеет свои представительства в 80 странах мира, в том числе, разумеется, и в Армении. Мало того, именно армянское направление много лет считалось в Россотрудничестве одним из самых успешных и приводилось в пример всем остальным.
О том, почему успешное направление оказалось одним из самых провальных, нам рассказывает представитель МИДа Руслан Арефьев, по роду своей работы курирующий работу агентства.
– Руслан, Армения – это провал?
– Абсолютно. Лидер местной оппозиции Никол Пашинян относится к редкой категории экзальтированных и абсолютно прозападных армян, с мoлoкoм матери впитавших ненависть кo всему русскому и советскому. Собственно говоря, вся его политическая карьера была построена на борьбе с Россией – сначала сoветскoй, пoтoм пoстсoветскoй. Он всегда призывал к выходу Армении из Евразийского экономического союза и вступлению в НАТO. Другое дело, что ему в своей антироссийской истерии армянское общество далеко уйти не даст. Пестуемые им местные яценюки, тягнибoки и пашинские армянского пошиба, энергично осваивающие западные гранты, я полагаю, не дождутся своих вожделенных мест в армянском истеблишменте. Но на какое-то время они, безусловно, ослабят экoнoмические и пoлитические рычаги влияния России на Южнoм Кавказе.
Каким бы ни был Саргсян, Россия делала ставку именно на него, а не на Пашиняна. На последнего поставили другие игроки – наши геополитические конкуренты. И переиграли нас в этой партии. Теперь их задача – закрепить успех. А наша – не дать ему развиться.
– В этом провале есть вина Россотрудничества?
– Прямая. Хотя причин провала много – и главных, и второстепенных. Но главная, на мой взгляд, в отсутствии и у руководства страны, и у руководителей агентства четкого понимания того, что же такое на самом деле «мягкая сила».
– И что же такое «мягкая сила»?
– Если коротко, примитивно и понятно, то это комплекс мер и разнообразных инструментариев, направленных на улучшение репутационного имиджа России за рубежом.
– И что это за меры?
– А вот отсюда начинается самое интересное. Во-первых, детально они никем не разработаны. Все существует в самых общих формулировках: организация и проведение культурных программ, взаимодействие со СМИ страны проживания, работа с соотечественниками, обществами дружбы и т.д. А что это на самом деле в каждой отдельно взятой стране, всяк понимает как может, как в центральном аппарате, так и за рубежом, в центрах и представительствах. И вот здесь-то и возникают основные коллизии…
– И с чем они связаны?
– Как всегда и везде, с местной ментальностью и нашим человеческим фактором. Особенно на местах. И если с первым все более-менее понятно – о ментальности разных народов и наций и нравах их национальных элит написаны диссертации, то с человеческим фактором представителей России в разных странах далеко не все так просто…
Агентство «пенсов» и «вылетантов»
– И каков этот самый фактор на большом удалении от Родины? Кого назначают продвигать в других странах репутационный имидж России?
– В Россотрудничестве есть три ключевых игрока: Министерство культуры, Министерство образования и МИД. Каждое из них лоббирует свои кандидатуры. Но побеждает, разумеется, тяжеловес – МИД. И в этом порой и заключается мина замедленного действия, которая и взрывается за рубежом.
– Каким образом?
– Вся хитрость в том, что в агентстве оседают не действующие и востребованные мидовские акулы большой политики, а «вылетанты» из нее. В МИДе они уже даром никому не нужны, а на пенсию уходить не собираются – даже если есть выслуга лет. В итоге агентство на глазах превращается в своего рода заповедник, отстойник и постпенсионную синекуру для мидовских старцев. Они в последнее время буквально заполонили Россотрудничество. Проработав много лет за границей, они сполна оценили все прелести забугорной жизни. И на местах опять же оседают старцы – в представительствах агентства, российских центрах науки и культуры (их еще называют «Русскими домами»). Прорывных идей и воплощения их в жизнь от этих «пенсов» ждать не приходится. Мало того, они становятся «живым шлагбаумом» для молодежи из агентства, которая жаждет не тихого и спокойного существования за рубежом, а активного карьерного роста. Но это еще полбеды. Вместе с собой мидовские старцы волокут накопленный мидовский багаж, свято помня, что политика – это, во-первых, дело грязное (даже при защите государственных интересов), во-вторых, зачастую абсолютно непубличное (что в свете последних событий, я считаю, в принципе неверно), в-третьих, есть искусство возможного, где для достижения успеха все средства хороши. Вот эти постулаты, которые за много лет работы стали их сутью, кровью и плотью, успешно «помножают на ноль» усилия всех, кто реально хотел бы заниматься мягкой силой и публичной дипломатией.
– А что плохого в этих постулатах?
– В большой политике – ничего. Она стоит на этом. Но в должности директора «Русского дома» за рубежом это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Пенс, выросший на мидовских законах непубличности, патологически не способен на публичные акции. Это идет вразрез с его генетикой, ментальностью и мировоззрением. Но зато он, как правило, с блеском проводит паркетные, якобы публичные, а на деле совершенно бесполезные с точки зрения мягкой силы и имиджа России мероприятия.
Гении «паркетных мероприятий»
– А как отличить мероприятия реальные от паркетных?
– Нам это видно сразу – по отчетам. И по конечному результату. Да это и со стороны видно – при вдумчивом подходе. Зайдите на сайт Россотрудничества, и все увидите сами. Например, директор центра в Киеве за неделю до майдана проводил у себя в центре колядки. Колядки, конечно, вещь крайне нужная, но не накануне майдана. Другой руководитель, во Франции, регулярно собирал одних и тех же дам постбальзаковского возраста и вдохновенно исполнял им рулады собственного изготовления. А есть центры, откуда вообще годами напролет ни слуху ни духу – из Канады, например, или из Лаоса. Хотя если «Русский дом» фонтанирует мероприятиями, это также не говорит об их эффективности.
– Но пенсов, как ты говоришь, ведь можно и поменять – на более молодых и перспективных.
– Легко сказать. Ты недооцениваешь мидовских старцев. У них чутье лисы и хватка бульдога. Только думают они уже не о государевых интересах, а о том, как им удержаться на своем посту и продлить существование в режиме расслабленной синекуры.
«Мясники» и «барбекю»
– А молодежь-то наступает на пятки…
– Как показывает практика, самые непримиримые конфликты с непредсказуемым исходом вспыхивают в тех центрах, где к старцу приезжает молодой заместитель. То бишь, по мнению директора, его потенциальный сменщик. Призрак убогой пенсии (по сравнению с его текущей зарплатой) и травоядного дачного существования настолько страшит наших пенсов на местах, что они пускаются во все тяжкие, чтобы вышвырнуть с позором потенциального сменщика обратно в Россию.
При мне в конторе два таких приехавших из-за бугра пенса обсуждали методы борьбы с молодыми замами. «…ко мне опять прислали молодое московское мясо. Начинаю поджаривать его на медленном огне, – хвастался один. – Думаю, через пару-тройку месяцев это обугленное барбекю само с визгом убежит в Россию…» А конторская молодежь так говорит о загранкомандировках: «Приезжаешь в соплях, в соплях и уезжаешь». Некоторые пенсы в борьбе за кресло вообще доходят до откровенной уголовщины…
«Кипенье в действии пустом»…
– В Армении тоже сидел такой вот пенс?
– Долгое время. Мало того, если ты помнишь, именно с конфликта в Карабахе, инициированного армянской стороной, началась цепная реакция парада суверенитетов на всех национальных окраинах Советского Союза. А руководитель ереванского «Русского дома» сыграл в этом роковом для страны конфликте самую активную роль – причем на армянской стороне. Получается, он косвенно виновен в начавшемся развале великой империи. Кроме того, на поверку он оказался одним из самых остервенелых пенсов. Армянский «кровопускатель» пустился во все тяжкие, чтобы вывалять в грязи своих более молодых подчиненных, почувствовав в них скрытую угрозу. Пришлось даже засылать в Ереван, как в свое время в Улан-Батор, конфликтную комиссию из конторы. После чего «кровопускателю» пришлось покинуть обжитое помещение и теплое кресло.
– И что, после этого в Ереване российская мягкая сила обрела второе дыхание?
– К сожалению, нет. Молодая поросль так и не нашла нужного варианта мягкой силы для Армении. Новый директор «Русского дома» в Ереване сидел там безвылазно несколько лет. Он умудрялся проводить – по отчетам – 500 (!) мероприятий в год. Это был абсолютный рекорд. Его в конторе прозвали «Энерджайзером». А все закончилось «майданом и Пашиняном». Вот тебе и результат бурной, но абсолютно непродуманной активности центра. Как говорил великий поэт, «кипенье в действии пустом», классика жанра. Причем за время своей гуманитарной миссии этот руководитель по каким-то неведомым причинам не заметил ни роста националистических и русофобских настроений в Армении, ни героизации армянского националиста Гарегина Нжде, сотрудничавшего с вермахтом во время Второй мировой, ни многого другого, что было инициировано в Армении западными проводниками своей мягкой силы. Что нисколько не помешало ему вернуться в центральный аппарат с повышением статуса и должности. Растет человек над собой, старается.
– Но, говорят, в Армении самое большое по численности американское посольство на территории стран СНГ…
– Это ничего не меняет. Берут не числом, а умением. Да, небратья работают. И денег у них больше. Но их деньгам надо было противопоставлять наше умение. Его не оказалось.
– А можно на конкретном примере: что можно было там сделать?
– Американцы при помощи мощной армянской диаспоры в Штатах открыли в Ереване полноценный университет. На базе этого вроде бы сугубо технического учебного заведения создан Центр анализа политики – классический проводник американской мягкой силы. Мы в противовес американцам вроде как создали там российско-армянский университет. Но складывается впечатление, что он живет какой-то параллельной, отдельной от «Русского дома» жизнью. Молодые армяне в массе своей помешаны на политике. В большинстве своем они – диванные эксперты, жаждущие перемен. Созданный и выпестованный западными проводниками мягкой силы Никол Пашинян – яркая, харизматичная личность, прирожденный лидер, способный воспламенять и выводить на акции протеста (в том числе и антироссийские) десятки тысяч армян. Почему мы не нашли и не создали такого лидера? Где пророссийские и антиамериканские митинги, проводимые нашими людьми в Ереване? Кто нам мешал?
А вот в Сербии, например, общество сербско-российской дружбы инициировало массовые акции протеста против вхождения страны в НАТО. Это был своего рода антимайдан. Только местный «Русский дом», к сожалению, не имел к нему ни малейшего отношения…
Я всегда говорил: нет своих идей – действуй как американцы. Создай своего анти-Пашиняна, выведи людей на площадь, разбей палатки, если потребуется… А идеи придут потом. Но для нас американский опыт – не указ. Они же враги. А мы в глазах мировой общественности хотим быть чистенькими, хорошенькими, не запачкаться. Вот и результат.
Кстати, Армения – не первый провал нашей мягкой силы. До этого, если ты помнишь, была Украина, которую мы прощелкали тоже образцово-показательно. Там в РЦНК тоже был (и есть до сих пор) свой пенс, постоянно воюющий со сменщиками. Он там, похоже, пророс корнями. В итоге в Киеве мягкая сила из России образцово-показательно проиграла по всем параметрам мягкой силе из Америки, что и привело к майдану. Американцы играли на этой поляне виртуозно и комбинационно, а российские старцы показали свою полную интеллектуальную растренированность. А жесткая сила по американскому плану пришла уже потом – после майдана.
Вообще, Украине традиционно не везло с российскими кадрами. Ты посмотри на наших послов – златоуст Черномырдин, бизнесмен Зурабов, директор «Русского дома» Воробьев. Эти имена впору на граните высекать. Кадры решают все, говорил Сталин. Или порешат все и вся, что и произошло.
– Но с той кадровой чехардой, которая проходила в центральном аппарате Россотрудничества, иного, наверное, и быть не могло.
– Да, за последние несколько лет руководители агентства менялись с калейдоскопической быстротой. В конце прошлого года указом Путина был смещен с должности очередной временщик – Любовь Глебова. До нее в кресле руководителя очень недолго посидели нынешний член Совета Федерации Константин Косачев и посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин. Практически каждый из них проводил внутри агентства операцию «Шок и трепет» – рубил «под корешок» личный состав, выгонял «чужих» чиновников и тут же набирали своих. Топ-менеджмент агентства тоже «выносился за борт» могучим ураганом с каждым новым начальником.
Каждой стране – своя мягкая сила
– Что надо сделать, чтобы агентство наконец заработало в полную силу и перестало быть объектом постоянных нападок прессы?
– Несколько вещей. Первое. Необходимо очень точно и четко сформулировать, что такое мягкая сила. Второе. Надо сделать наконец «расшивку» мягкой силы по разным странам и континентам. Потому что в каждой стране – свой индивидуальный инструмент. Это раньше, при Советском Союзе, особо не заморачиваясь, гоняли по всему миру ансамбль Игоря Моисеева, и всех все устраивало. Сейчас вталкивать всех в одну культурологическую матрицу как минимум глупо, как максимум – чревато. Мир многолик и многообразен, у каждой страны и каждого народа – свой культурный киль, свой отшлифованный столетиями менталитет, традиции, обычаи, система морально-нравственных ценностей, порой, кстати, отторгающая систему ценностей другого народа. Что хорошо немцу, то негру – смерть. И наоборот. В той же Армении, например, явно недооценили эгоцентризм армян. Им достижения России в науке и культуре интересны только в том случае, если в них принимали участие армяне. Если бы Гагарин был армянином, они бы праздновали День космонавтики всей страной. А так это для них проходной праздник.
Нам нужен запрос на новые идеи, на формирование принципиально нового формата мягкой силы. Нужно просто сделать с нашей силой то, что в свое время сделали со своей американцы, вот и все. Но, судя по последнему докладу нового руководителя Митрофановой, посвященного 10-летию Россотрудничества, никаких новых идей у нее нет. И самое страшное – нет запроса на эти идеи.
– Ты пробовал донести эту идею до начальства?
– Миллион раз. Язык уже кровоточит об этом талдычить. Но все предложенные мною концепции благополучно растворялись в бумажной Ниагаре, которая ежедневно тоннами выливается на начальственный стол. Вообще, центральный аппарат агентства утопает в бумагах. Обработать документ и вовремя его отфутболить считается высшей доблестью. Дальнейшая судьба документа и уж тем более воплощение в жизнь кем-то озвученной идеи никого не интересует. И это происходит не потому, что чиновники плохие, а потому, что таковы правила игры. Не отобьешь документ – ты плохой работник. Отобьешь – на время оставят в покое, до очередной вибрации. Инициатива не то чтобы наказуема, но, по большому счету, никому не интересна. И я играю по таким же правилам.
– И последний вопрос: что же будет с Арменией?
– Думаю, ничего страшного – для нас, во всяком случае. Армяне – не украинцы, и инстинкт самосохранения и здравый смысл у них победят. Если Пашинян поведет страну в пропасть гражданской войны – его народ снесет так же, как он снес Саргсяна. Может, не без помощи той же российской мягкой силы – если армянские кураторы агентства выйдут из комы, избавятся от навязчивых стереотипов паркетных мероприятий и выдадут наконец на-гора концепцию, соответствующую новым вызовам времени. Но это должно быть сделано в самое ближайшее время – и нашим братьям нужно хорошо поработать, пока небратья ликуют…
Автор: Игорь Моисеев
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