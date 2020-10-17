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Армянский полковник привёл доказательства вторжения F-16 Турции в первый день войны
17 октября 2020, 05:10 • 28 • В мире
Полковник Гарик Мовсесян рассказал, как и когда в карабахской войне использовались турецкие истребители F-16. По его словам, турецкий истребитель нарушил воздушное пространство 27 сентября, в первый день активного противостояния в Карабахе.
Турция вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе с первого же дня. Доказательства вторжения союзника Азербайджана привёл армянский полковник, заместитель командующего войсками ПВО Гарик Мовсесян. По его словам, заявления из Баку, будто турки не участвуют в конфликте, - ложь.
Он указал, что уже 27 сентября, в первый день боевых действий в непризнанной республике, турецкий F-16 вторгся в воздушное пространство Армении.
Полковник отмечает, что военное судно на 6 километров нарушило воздушное пространство Армении и атаковало село Мец-Масрик и город Варденис.
Кроме того, атаки турецких истребителей также зафиксированы 29 сентября и 10 октября.
Замкомандующего войсками ПВО подчёркивает, что истребители Турции с июля базируются в Азербайджане. Они прибыли через Грузию на военные учения, а после манёвров остались на военном аэродроме Гянджи.
Напомним, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном уже вступил в силу, однако боевые действия всё ещё продолжаются, передаёт Sputnik.
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