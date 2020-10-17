Армянский полковник привёл доказательства вторжения F-16 Турции в первый день войны

Турция вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе с первого же дня. Доказательства вторжения союзника Азербайджана привёл армянский полковник, заместитель командующего войсками ПВО Гарик Мовсесян. По его словам, заявления из Баку, будто турки не участвуют в конфликте, - ложь.

Он указал, что уже 27 сентября, в первый день боевых действий в непризнанной республике, турецкий F-16 вторгся в воздушное пространство Армении.

Полковник отмечает, что военное судно на 6 километров нарушило воздушное пространство Армении и атаковало село Мец-Масрик и город Варденис.

Кроме того, атаки турецких истребителей также зафиксированы 29 сентября и 10 октября.

Замкомандующего войсками ПВО подчёркивает, что истребители Турции с июля базируются в Азербайджане. Они прибыли через Грузию на военные учения, а после манёвров остались на военном аэродроме Гянджи.

Напомним, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном уже вступил в силу, однако боевые действия всё ещё продолжаются, передаёт Sputnik.