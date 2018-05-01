Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца? • 185 • Аналитика







Ну да ладно, лидер оппозиции Никол Пашинян, гражданин с весьма противоречивой репутацией (только контакты с националистической партией «Дашнакцутюн» чего стоят), который вовремя «переобулся» из классического костюма в камуфляж, словно по проспекту Баграмяна работают снайперы, отстранил от власти Сержа Саргсяна. Отлично-с. Вроде бы пора лавочку прикрывать и готовиться к выборам, т.е. сойти с опасной дорожки «власти толпы». Но тут Пашинян заявляет, что не желает более быть «столбовой дворянкой», а хочет стать «владычицей морскою», а именно – премьер-министром. Это означает, что механизм «уличной демократии» только начал набирать обороты.









Ситуация с катастрофической скоростью начинала обрастать всеми формальными признаками майдана. Это не только риторика. Невесть откуда выкатилось всем известное пианино, правда, армянского формата. Кастрюли, как предмет неактуальный были позабыты, зато появились бумажные короны. В неизменном виде, правда, остались блокировка автотрасс и городских транспортных артерий в пучине бесконечных митингов и демонстраций. Видимо, такая банальная мысль, что крупный город является живым организмом с его промышленными предприятиями, коммунальными службами, скорой помощью, простой которых может стоить не только денег, но и жизни, не доходит не до одного оппозиционера в мире.







Естественным продолжением всего этого стали пикеты, блокирующие работу административных учреждений. К примеру, в Гюмри сторонники пашинянской партии «Елк» устроили сидячий пикет в здании мэрии. Они требовали, чтобы работники мэрии присоединились к их митингу. Мало того, что администрации отдельных городов несколько далеки от политики и призваны заниматься хозяйственными и управленческими вопросами, так и сама постановка требований уже являются первыми звоночками нетерпимости к любому инакомыслию, которая свойственна майданным настроениям.







Блокировка трассы у села Гетк



Но это так «милые» мелочи «бархатных революций», которые легко запустить, но тяжело остановить. Ведь опасные толпы предоставленных самим себе возбуждённых граждан рано или поздно, согласно негласным майданным законам, потребуют свой собственный пантеон врагов нации. Сначала предвестники этого пантеона появились в сети. Знатное количество товарищей с армянскими фамилиями устроили настоящую феерию шельмования всех, кто имел неосторожность хотя бы отнестись к их «бархатному» протесту без должного энтузиазма. Более того, сетевые «борцуны» не стеснялись даже площадной брани. Но и это были цветочки, сквозь которые проклёвывались националистические настроения.







К примеру, на и без того лысую голову журналиста Армена Сумбатовича Гаспаряна, который позволил себе не пузыриться натужным восторгом по поводу опасных событий, посыпались требования… сменить фамилию, дабы не позорить армянские корни. Во оно как! Такая же участь ожидала и Семёна Багдасарова, полковника запаса, который в отличие от Пашиняна реально служил своей стране и ему для этого не требуется переодеваться в театральную камуфлированную футболку. Т.е. всем инакомыслящим отказывали в их этнических корнях и праве на фамилию, ввиду несовпадения мнений. Кроме того, удивительно быстро данные граждане получили поддержку украинствующих националистов, от которой, кстати, и не думали отстраняться.







Но первые звоночки в итоге завершились самым настоящим набатом. На просторах сети появился сайт на армянском языке, который своим карательным и линчующим характером ничем не уступал украинскому «Миротворцу», разве что пока там не публикуют личных данных, по которым людей можно найти. Но лиха беда начало…







На сайте уже размещены фотографии и краткая справка о страшных «прегрешениях» того или иного человека, который записывается во враги Армении. Сейчас у Армении около полусотни врагов, и список продолжает пополняться. Кого там только нет. Священники и чиновники, простые граждане и институтские преподаватели, представители силовых структур и бизнесмены. К примеру, в списке врагов оказалась Мариам Саргсян, являющаяся директором одной из ереванских школ. Её грехи состояли в том, что она не пускала учеников на митинг. Вопросы ответственности человека, занимающего пост директора, за жизни своих учеников, видимо, никого не волнуют. А быть может Мариам неуд кому-нибудь влепила? Добавлю, что преподавателям и директорам учебных заведений, которые отказались предоставить возможность своим подопечным немного побездельничать на ниве политической борьбы, вообще дико не повезло на этом сайте. Они все враги, невзирая на пол и возраст.



«Смотрины» Пашиняна прошли успешно



Кроме того, на сайте есть одна «забавная» функция, прямо указывающая на пещерный суд Линча. Так, любой посетитель может проголосовать «осудить» или «помиловать» того или иного человека, нажав на нужную кнопку. Т.е. это такая сетевая форма уличного «правосудия», когда за инакомыслие и неосторожную фразу восторженная толпа уже радостно волочит очередного врага к петле. Но даже эта мелочь всего лишь условность, так как во главе списка создатели сайта уже вынесли приговор, указав, что безвинных в списке нет.



Что же это? Преступление? Эйфория после изгнания Саргсяна? Открытая провокация? Последнее предположить было бы вполне разумно. Но почему же оппозиция открыто и громко не открестилась от этого сайта? Ведь данный ресурс практически не скрывая это, призывает к незаконному и аморальному преследованию, запуская чудовищный майданный механизм, способный расколоть страну.



Мне, конечно, известно, что жизнь в Армении далеко не сахар, т.к. зарплаты в 6 тыс. рублей и зарплатой назвать трудно. И, наверняка, люди из списка армянского «Миротворца» далеко не ангелы, а некоторых нары заждались. Но куда ведёт этот путь? К улучшению положения в Армении? Сомнительно. Кризис власти в Армении продолжает набирать обороты. Изначально весь лексикон «бархатной революции» в Ереване просто кричал о далеко идущих последствиях, которые уж никак не вмещались в успокаивающую риторику различных политологов и журналистов. Сама постановка претензии «мы устали от Саргсяна» дышала какой-то опасной «уличной демократией». Согласитесь, что подобное красноречие с государственностью не имеет ничего общего. Это лексикон уставшей супружеской пары, бабушек на лавочке, кого угодно, но не государственных мужей.Ну да ладно, лидер оппозиции Никол Пашинян, гражданин с весьма противоречивой репутацией (только контакты с националистической партией «Дашнакцутюн» чего стоят), который вовремя «переобулся» из классического костюма в камуфляж, словно по проспекту Баграмяна работают снайперы, отстранил от власти Сержа Саргсяна. Отлично-с. Вроде бы пора лавочку прикрывать и готовиться к выборам, т.е. сойти с опасной дорожки «власти толпы». Но тут Пашинян заявляет, что не желает более быть «столбовой дворянкой», а хочет стать «владычицей морскою», а именно – премьер-министром. Это означает, что механизм «уличной демократии» только начал набирать обороты.Ситуация с катастрофической скоростью начинала обрастать всеми формальными признаками майдана. Это не только риторика. Невесть откуда выкатилось всем известное пианино, правда, армянского формата. Кастрюли, как предмет неактуальный были позабыты, зато появились бумажные короны. В неизменном виде, правда, остались блокировка автотрасс и городских транспортных артерий в пучине бесконечных митингов и демонстраций. Видимо, такая банальная мысль, что крупный город является живым организмом с его промышленными предприятиями, коммунальными службами, скорой помощью, простой которых может стоить не только денег, но и жизни, не доходит не до одного оппозиционера в мире.Естественным продолжением всего этого стали пикеты, блокирующие работу административных учреждений. К примеру, в Гюмри сторонники пашинянской партии «Елк» устроили сидячий пикет в здании мэрии. Они требовали, чтобы работники мэрии присоединились к их митингу. Мало того, что администрации отдельных городов несколько далеки от политики и призваны заниматься хозяйственными и управленческими вопросами, так и сама постановка требований уже являются первыми звоночками нетерпимости к любому инакомыслию, которая свойственна майданным настроениям.Но это так «милые» мелочи «бархатных революций», которые легко запустить, но тяжело остановить. Ведь опасные толпы предоставленных самим себе возбуждённых граждан рано или поздно, согласно негласным майданным законам, потребуют свой собственный пантеон врагов нации. Сначала предвестники этого пантеона появились в сети. Знатное количество товарищей с армянскими фамилиями устроили настоящую феерию шельмования всех, кто имел неосторожность хотя бы отнестись к их «бархатному» протесту без должного энтузиазма. Более того, сетевые «борцуны» не стеснялись даже площадной брани. Но и это были цветочки, сквозь которые проклёвывались националистические настроения.К примеру, на и без того лысую голову журналиста Армена Сумбатовича Гаспаряна, который позволил себе не пузыриться натужным восторгом по поводу опасных событий, посыпались требования… сменить фамилию, дабы не позорить армянские корни. Во оно как! Такая же участь ожидала и Семёна Багдасарова, полковника запаса, который в отличие от Пашиняна реально служил своей стране и ему для этого не требуется переодеваться в театральную камуфлированную футболку. Т.е. всем инакомыслящим отказывали в их этнических корнях и праве на фамилию, ввиду несовпадения мнений. Кроме того, удивительно быстро данные граждане получили поддержку украинствующих националистов, от которой, кстати, и не думали отстраняться.Но первые звоночки в итоге завершились самым настоящим набатом. На просторах сети появился сайт на армянском языке, который своим карательным и линчующим характером ничем не уступал украинскому «Миротворцу», разве что пока там не публикуют личных данных, по которым людей можно найти. Но лиха беда начало…На сайте уже размещены фотографии и краткая справка о страшных «прегрешениях» того или иного человека, который записывается во враги Армении. Сейчас у Армении около полусотни врагов, и список продолжает пополняться. Кого там только нет. Священники и чиновники, простые граждане и институтские преподаватели, представители силовых структур и бизнесмены. К примеру, в списке врагов оказалась Мариам Саргсян, являющаяся директором одной из ереванских школ. Её грехи состояли в том, что она не пускала учеников на митинг. Вопросы ответственности человека, занимающего пост директора, за жизни своих учеников, видимо, никого не волнуют. А быть может Мариам неуд кому-нибудь влепила? Добавлю, что преподавателям и директорам учебных заведений, которые отказались предоставить возможность своим подопечным немного побездельничать на ниве политической борьбы, вообще дико не повезло на этом сайте. Они все враги, невзирая на пол и возраст.Кроме того, на сайте есть одна «забавная» функция, прямо указывающая на пещерный суд Линча. Так, любой посетитель может проголосовать «осудить» или «помиловать» того или иного человека, нажав на нужную кнопку. Т.е. это такая сетевая форма уличного «правосудия», когда за инакомыслие и неосторожную фразу восторженная толпа уже радостно волочит очередного врага к петле. Но даже эта мелочь всего лишь условность, так как во главе списка создатели сайта уже вынесли приговор, указав, что безвинных в списке нет.Что же это? Преступление? Эйфория после изгнания Саргсяна? Открытая провокация? Последнее предположить было бы вполне разумно. Но почему же оппозиция открыто и громко не открестилась от этого сайта? Ведь данный ресурс практически не скрывая это, призывает к незаконному и аморальному преследованию, запуская чудовищный майданный механизм, способный расколоть страну.Мне, конечно, известно, что жизнь в Армении далеко не сахар, т.к. зарплаты в 6 тыс. рублей и зарплатой назвать трудно. И, наверняка, люди из списка армянского «Миротворца» далеко не ангелы, а некоторых нары заждались. Но куда ведёт этот путь? К улучшению положения в Армении? Сомнительно. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 185 Источник Похожие новости Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ Потерянные победы и победы бессмысленные Нужны ли России авианосцы? Взгляд под сирийским углом

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