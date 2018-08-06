Армянский гол в свои ворота • 379 • Аналитика







По версии следствия, бывший президент Армении и нынешний генсек ОДКБ свергли конституционный строй в стране во время силового разгона демонстрации 1 марта 2008 года. Демонстранты были недовольны результатами президентских выборов.





Обвинение Специальной следственной службы было довольно странным. Так как в тот момент по конституции Армения была демократической страной, а Кочарян ввел чрезвычайное положение, которое ущемляло права человека, Армения тут же перестала быть демократической страной. Соответственно, Кочарян низвергнул конституционный строй и узурпировал власть, что является ужасным преступлением. Попади это дело в руки, к примеру, американского или голландского судьи, тот бы решил, что следователи над ним издеваются...



Тем не менее произошло то, что произошло. 31 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким заявлением в адрес Еревана. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что события последних дней «идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений преследовать своих предшественников по политическим мотивам». После чего Хачатурова быстро выпустили под залог.



Для тех, кто не очень разбирается в тонкостях геополитических телодвижений: просто представьте себе, что власти Норвегии арестовали бы генсека НАТО (в настоящее время им является гражданин Норвегии и бывший премьер-министр страны Йенс Столтенберг). Интересно было бы посмотреть реакцию на этот пассаж в США…



Ротация в ОДКБ началась не так давно, и Хачатуров был первым генсеком (по алфавитному порядку стран-членов), которого назначили на эту должность.



На экс-президента Армении и генерального секретаря ОДКБ уголовные дела завела Специальная следственная служба республики. Эта таинственная структура была создана в июне по инициативе самого Никола Пашиняна. Ее возглавил бывший заместитель прокурора Еревана Сасун Хачатрян – родной брат председателя армянского совета директоров Фонда Сороса Давида Хачатряна. Последний в свое время принимал самое активное участие в «бархатной революции», проталкивая Пашиняна к власти. Что ж, долг, как говорится, платежом красен.



Для Москвы этот геополитический финт стал не то чтобы оплеухой, но крайне неприятным сюрпризом. Раздражение официальных российских властей было незамедлительно доведено до широкой (в том числе армянской) общественности сразу по нескольким каналам (очевидно, для большей убедительности, чтобы направить ход мыслей последних в нужное русло). Газета «Коммерсантъ» выдала на-гора запланированную утечку о том, что Москва останавливает выделение кредита на поставку Армении оружия. Сумма немаленькая – 100 миллионов долларов. «В Москве растет понимание, что, возможно, новое руководство Армении находится в слишком хороших отношениях с Западом, а возможно, и с американскими спецслужбами, – пишет «Коммерсантъ». Пока только «понимание». Но оно «растет». До какого уровня оно вырастет в итоге – вопрос интересный. Хачатуров вряд ли будет заменен на другого армянского политика, дружественного Пашиняну. Это фактически будет означать, что на пост генсека ОДКБ сядет штатный сотрудник ЦРУ. Москва на это не пойдет никогда. А вот на что она пойдет? Каким будет наш «хитрый план» и «асимметричный ответ»?



Частично на него дал ответ первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Если выбор Армении будет не в пользу интересов России, то это может привести к «самым разным внутренним и внешнеполитическим исходам», заявил он, выступая на «Эхе Москвы». Он также добавил, что Армения не может не учитывать, что сегодня ее безопасность гарантируется во многом членством в ОДКБ, наличием российской военной базы и поставками оружия из России. Помните, мол, почему у вас до сих пор войны нет. «В отношениях с Россией арест генерального секретаря ОДКБ чреват утратой доверия на высоком уровне, потому что слова словами, а действия действиями, – заявил Константин Федорович. – Этот поступок не может не нанести ущерб имиджу самой организации. Здесь поднимается вопрос о правильности устава ОДКБ, где основную ношу обязательств несет Российская Федерация». Крах США - величайшая катастрофа XXI века?



Вот так. Ношу в ОДКБ несет Россия, а генсека снимает Армения.



«Красная линия»



Многочисленная когорта армянских экспертов и политологов как по команде затянула одну и ту же песнь акына: «Что бы мы ни делали, мы делаем это из национальных интересов», «это наше внутреннее дело», «не вмешивайтесь в наши внутренние дела» и далее по тексту. Хотелось бы им всем напомнить, что в реальности у Армении есть и внешнеполитические обязанности, в частности по ОДКБ и отношениям с Москвой, и здесь их свобода мысли и полет фантазии резко ограничены.



В контексте этих прав и свобод армянские власти перешли красную черту дозволенного. Даже формально власти республики не могут просто так, встав не с той ноги, арестовывать генерального секретаря ОДКБ, так как это противоречит международному праву.



Трудный выбор Пашиняна



Разумеется, армянские радикалы, приведшие Пашиняна к власти, непрерывно требуют бесконечных расследований по отношению к прежней власти. Они жаждут копать глубже, сажать больше, выжигать каленым железом на три метра вглубь. А так как серьезно реформировать экономику страны и поднимать уровень жизни населения у премьера пока не получается (а скорее всего, и не получится), приходится соответствовать и доказывать свою лояльность как минимум кураторам. Перед Пашиняном стоит непростой выбор: или послать своих вчерашних соратников по широко известному в народе адресу (чего ему не простит его вчерашнее окружение), либо выполнить их требование и тем самым резко осложнить отношения с Россией. Он выбрал второй вариант. Разобраться с соратниками не хватило ни духу, ни политической воли. Вооружённая самозащита. Не опять, а снова



Надо признать, это не первые серьезные трения между Москвой и Ереваном. Армянам ранее не нравилась продажа Россией Баку современного оружия массового поражения, сам факт наличия в своей республике российских баз. Россия резко выступала против поползновений Еревана подписать договор с Евросоюзом. Был организован даже «электрический майдан», когда сотни тысяч армян выходили на площадь протестовать против повышения цен на услуги, предоставляемые российскими компаниями. В конечном итоге споры как-то разрешались, Москва всегда действовала по принципу «понять и простить». Я думаю, что армянские политики и сейчас убеждены, что в конечном итоге Москва «поймет и простит».



Простит ли? Покажет время. По мнению эксперта Андрея Епифанцева, Москва на этот раз обязательно примет какие-то меры, чтобы показать свое недовольство, но все это будет в рамках разумного. Возможно, Армения потеряет свой председательский пост в ОДКБ, а Москва увеличит поставки оружия в Азербайджан. Но этим все и ограничится.



Если завтра война



Есть и другая точка зрения. Если Пашинян будет действовать в русле заявленных им притязаний, общее осложнение геополитической ситуации в Закавказье может привести к очередному витку конфликта в Нагорном Карабахе. Тем более что не так давно состоялось масштабное столкновение войск на разграничительной линии, и стороны потеряли около ста человек убитыми каждая. Тем самым Алиев продемонстрировал всему мировому сообществу, что вопрос Карабаха для него отнюдь не закрыт. Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай



Многие военные эксперты убеждены, что вести интенсивную, современную войну дольше одной недели (именно столько продолжался последний военный конфликт) Азербайджан не в состоянии. После недели позиционных боев последуют авиационные (или ракетные) удары армян по нефтеперегонным станциям и заводам страны-соседа, что приведет к целому ряду катастроф в республике, и не исключено, что к коллапсу всей ее промышленности. На территории Армении есть только один уязвимый в военном отношении стратегический объект – атомная электростанция. Но бомбить ее не позволят ни Россия, ни Иран, ни расположенные в районе подлета комплексы С-400.



Кроме того, в Азербайджане в случае войны мгновенно обострятся сепаратистские настроения в лезгинских, талышских и аварских районах. Усилится раскол и внутри самой азербайджанской элиты – здесь опять сойдутся в смертельной схватке курдо- и тюркоориентированные партии.



Кроме того, азербайджанская армия, при всей модернизации, неспособна вести активные наступательные действия в достаточно сложной горной местности. Армяне же, со своей стороны, превратили занятую ими ранее территорию в настоящий укрепрайон (опять же, не без помощи российских специалистов).



Есть и серьезная психологическая составляющая. Азербайджанцы исторически были торговым народом. Этот вид деятельности они освоили в совершенстве. Чтобы убедится в этом, достаточно заглянуть на любой овощной рынок от Владивостока до Калининграда. Они никогда не были фанатами войны и каких-либо боевых искусств. Даже в Советскую Армию они отправлялись служить неохотно: в ее стройные ряды попадал тот, кто не смог вовремя откупиться от местного военкома.



Карабахские же армяне – фанаты войны, воины по духу. Известного культового чеченского разбойника Хаджи Мурата в свое время брала в плен именно карабахская милиция вместе с добровольцами-лезгинами. Карабахцы же его и убили. В армию (и русскую, и советскую) они шли служить с удовольствием. Карьера военного, а особенно офицера, здесь всегда была в чести. В Великую Отечественную войну маленькая горная республика дала стране рекордное (на душу населения) количество маршалов и генералов.



Но в случае же российского невмешательства (на что, возможно, и намекнул Затулин) и с молчаливого согласия Москвы на помощь братской республике могут прийти военспецы активно воюющей в Сирии турецкой армии. А турки на Ближнем Востоке опыта набрались немалого. Есть у них и свой ВПК, который сейчас проходит полевые испытания в Сирии. И никто не мешает туркам поставить его обкатанные образцы соседней дружественной республике.



В общем, ситуация в Закавказье накалилась. Красная линия нарушена – с армянской стороны. Ждем продолжения. Армения, похоже, вслед за Украиной становится претендентом на звание главного политического ньюсмейкера в России. На днях свежеиспеченный премьер Пашинян выкинул очередной фортель – условно арестовал генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. 26 июля в Армении генcеку были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя страны. В тот же день аналогичные обвинения предъявили бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну. 27 июля его арестовали.По версии следствия, бывший президент Армении и нынешний генсек ОДКБ свергли конституционный строй в стране во время силового разгона демонстрации 1 марта 2008 года. Демонстранты были недовольны результатами президентских выборов.Обвинение Специальной следственной службы было довольно странным. Так как в тот момент по конституции Армения была демократической страной, а Кочарян ввел чрезвычайное положение, которое ущемляло права человека, Армения тут же перестала быть демократической страной. Соответственно, Кочарян низвергнул конституционный строй и узурпировал власть, что является ужасным преступлением. Попади это дело в руки, к примеру, американского или голландского судьи, тот бы решил, что следователи над ним издеваются...Тем не менее произошло то, что произошло. 31 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким заявлением в адрес Еревана. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что события последних дней «идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений преследовать своих предшественников по политическим мотивам». После чего Хачатурова быстро выпустили под залог.Для тех, кто не очень разбирается в тонкостях геополитических телодвижений: просто представьте себе, что власти Норвегии арестовали бы генсека НАТО (в настоящее время им является гражданин Норвегии и бывший премьер-министр страны Йенс Столтенберг). Интересно было бы посмотреть реакцию на этот пассаж в США…Ротация в ОДКБ началась не так давно, и Хачатуров был первым генсеком (по алфавитному порядку стран-членов), которого назначили на эту должность.На экс-президента Армении и генерального секретаря ОДКБ уголовные дела завела Специальная следственная служба республики. Эта таинственная структура была создана в июне по инициативе самого Никола Пашиняна. Ее возглавил бывший заместитель прокурора Еревана Сасун Хачатрян – родной брат председателя армянского совета директоров Фонда Сороса Давида Хачатряна. Последний в свое время принимал самое активное участие в «бархатной революции», проталкивая Пашиняна к власти. Что ж, долг, как говорится, платежом красен.Для Москвы этот геополитический финт стал не то чтобы оплеухой, но крайне неприятным сюрпризом. Раздражение официальных российских властей было незамедлительно доведено до широкой (в том числе армянской) общественности сразу по нескольким каналам (очевидно, для большей убедительности, чтобы направить ход мыслей последних в нужное русло). Газета «Коммерсантъ» выдала на-гора запланированную утечку о том, что Москва останавливает выделение кредита на поставку Армении оружия. Сумма немаленькая – 100 миллионов долларов. «В Москве растет понимание, что, возможно, новое руководство Армении находится в слишком хороших отношениях с Западом, а возможно, и с американскими спецслужбами, – пишет «Коммерсантъ». Пока только «понимание». Но оно «растет». До какого уровня оно вырастет в итоге – вопрос интересный. Хачатуров вряд ли будет заменен на другого армянского политика, дружественного Пашиняну. Это фактически будет означать, что на пост генсека ОДКБ сядет штатный сотрудник ЦРУ. Москва на это не пойдет никогда. А вот на что она пойдет? Каким будет наш «хитрый план» и «асимметричный ответ»?Частично на него дал ответ первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Если выбор Армении будет не в пользу интересов России, то это может привести к «самым разным внутренним и внешнеполитическим исходам», заявил он, выступая на «Эхе Москвы». Он также добавил, что Армения не может не учитывать, что сегодня ее безопасность гарантируется во многом членством в ОДКБ, наличием российской военной базы и поставками оружия из России. Помните, мол, почему у вас до сих пор войны нет. «В отношениях с Россией арест генерального секретаря ОДКБ чреват утратой доверия на высоком уровне, потому что слова словами, а действия действиями, – заявил Константин Федорович. – Этот поступок не может не нанести ущерб имиджу самой организации. Здесь поднимается вопрос о правильности устава ОДКБ, где основную ношу обязательств несет Российская Федерация».Вот так. Ношу в ОДКБ несет Россия, а генсека снимает Армения.Многочисленная когорта армянских экспертов и политологов как по команде затянула одну и ту же песнь акына: «Что бы мы ни делали, мы делаем это из национальных интересов», «это наше внутреннее дело», «не вмешивайтесь в наши внутренние дела» и далее по тексту. Хотелось бы им всем напомнить, что в реальности у Армении есть и внешнеполитические обязанности, в частности по ОДКБ и отношениям с Москвой, и здесь их свобода мысли и полет фантазии резко ограничены.В контексте этих прав и свобод армянские власти перешли красную черту дозволенного. Даже формально власти республики не могут просто так, встав не с той ноги, арестовывать генерального секретаря ОДКБ, так как это противоречит международному праву.Разумеется, армянские радикалы, приведшие Пашиняна к власти, непрерывно требуют бесконечных расследований по отношению к прежней власти. Они жаждут копать глубже, сажать больше, выжигать каленым железом на три метра вглубь. А так как серьезно реформировать экономику страны и поднимать уровень жизни населения у премьера пока не получается (а скорее всего, и не получится), приходится соответствовать и доказывать свою лояльность как минимум кураторам. Перед Пашиняном стоит непростой выбор: или послать своих вчерашних соратников по широко известному в народе адресу (чего ему не простит его вчерашнее окружение), либо выполнить их требование и тем самым резко осложнить отношения с Россией. Он выбрал второй вариант. Разобраться с соратниками не хватило ни духу, ни политической воли.Надо признать, это не первые серьезные трения между Москвой и Ереваном. Армянам ранее не нравилась продажа Россией Баку современного оружия массового поражения, сам факт наличия в своей республике российских баз. Россия резко выступала против поползновений Еревана подписать договор с Евросоюзом. Был организован даже «электрический майдан», когда сотни тысяч армян выходили на площадь протестовать против повышения цен на услуги, предоставляемые российскими компаниями. В конечном итоге споры как-то разрешались, Москва всегда действовала по принципу «понять и простить». Я думаю, что армянские политики и сейчас убеждены, что в конечном итоге Москва «поймет и простит».Простит ли? Покажет время. По мнению эксперта Андрея Епифанцева, Москва на этот раз обязательно примет какие-то меры, чтобы показать свое недовольство, но все это будет в рамках разумного. Возможно, Армения потеряет свой председательский пост в ОДКБ, а Москва увеличит поставки оружия в Азербайджан. Но этим все и ограничится.Есть и другая точка зрения. Если Пашинян будет действовать в русле заявленных им притязаний, общее осложнение геополитической ситуации в Закавказье может привести к очередному витку конфликта в Нагорном Карабахе. Тем более что не так давно состоялось масштабное столкновение войск на разграничительной линии, и стороны потеряли около ста человек убитыми каждая. Тем самым Алиев продемонстрировал всему мировому сообществу, что вопрос Карабаха для него отнюдь не закрыт.Многие военные эксперты убеждены, что вести интенсивную, современную войну дольше одной недели (именно столько продолжался последний военный конфликт) Азербайджан не в состоянии. После недели позиционных боев последуют авиационные (или ракетные) удары армян по нефтеперегонным станциям и заводам страны-соседа, что приведет к целому ряду катастроф в республике, и не исключено, что к коллапсу всей ее промышленности. На территории Армении есть только один уязвимый в военном отношении стратегический объект – атомная электростанция. Но бомбить ее не позволят ни Россия, ни Иран, ни расположенные в районе подлета комплексы С-400.Кроме того, в Азербайджане в случае войны мгновенно обострятся сепаратистские настроения в лезгинских, талышских и аварских районах. Усилится раскол и внутри самой азербайджанской элиты – здесь опять сойдутся в смертельной схватке курдо- и тюркоориентированные партии.Кроме того, азербайджанская армия, при всей модернизации, неспособна вести активные наступательные действия в достаточно сложной горной местности. Армяне же, со своей стороны, превратили занятую ими ранее территорию в настоящий укрепрайон (опять же, не без помощи российских специалистов).Есть и серьезная психологическая составляющая. Азербайджанцы исторически были торговым народом. Этот вид деятельности они освоили в совершенстве. Чтобы убедится в этом, достаточно заглянуть на любой овощной рынок от Владивостока до Калининграда. Они никогда не были фанатами войны и каких-либо боевых искусств. Даже в Советскую Армию они отправлялись служить неохотно: в ее стройные ряды попадал тот, кто не смог вовремя откупиться от местного военкома.Карабахские же армяне – фанаты войны, воины по духу. Известного культового чеченского разбойника Хаджи Мурата в свое время брала в плен именно карабахская милиция вместе с добровольцами-лезгинами. Карабахцы же его и убили. В армию (и русскую, и советскую) они шли служить с удовольствием. Карьера военного, а особенно офицера, здесь всегда была в чести. В Великую Отечественную войну маленькая горная республика дала стране рекордное (на душу населения) количество маршалов и генералов.Но в случае же российского невмешательства (на что, возможно, и намекнул Затулин) и с молчаливого согласия Москвы на помощь братской республике могут прийти военспецы активно воюющей в Сирии турецкой армии. А турки на Ближнем Востоке опыта набрались немалого. Есть у них и свой ВПК, который сейчас проходит полевые испытания в Сирии. И никто не мешает туркам поставить его обкатанные образцы соседней дружественной республике.В общем, ситуация в Закавказье накалилась. Красная линия нарушена – с армянской стороны. Ждем продолжения. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 379 Источник Похожие новости Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня «Бархат» сменяется «фланелью» Вооружённая самозащита. Не опять, а снова

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