Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе

Украинская сторона поддерживает Азербайджан, потому что премьер-министр страны Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос, посвящённый статусу Крыма. Об этом РИА ФАН заявил депутат Национального собрания Армении Эдмон Марукян.

Недовольство Украины вызывает то, что Ереван голосует в ПАСЕ против антикрымских резолюций. Сам Пашинян старательно маневрирует вокруг темы Крыма, пытаясь не поссориться с Москвой и Киевом.

Однако Марукян не исключает, что именно поэтому украинцы поддержали Азербайджан. При этом у Армении есть поддержка со стороны России.

Не стоит забывать и про ОДКБ. Организация является сдерживающим фактором для Турции, которая поддерживает Баку.

"Членство Армении в ОДКБ никак не сдерживает Азербайджан. Турцию, я думаю, сдерживает. И, когда мы говорим о ОДКБ, я имею в виду только Российскую Федерацию", - поведал политик.

Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.