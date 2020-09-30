Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / Политика

Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе

30 сентября 2020, 07:05  •  35 • Политика
Как считает армянский депутат Эдмон Марукян, единственным фактором, который сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе, является сотрудничество Армении с ОДКБ.
Украинская сторона поддерживает Азербайджан, потому что премьер-министр страны Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос, посвящённый статусу Крыма. Об этом РИА ФАН заявил депутат Национального собрания Армении Эдмон Марукян.
Недовольство Украины вызывает то, что Ереван голосует в ПАСЕ против антикрымских резолюций. Сам Пашинян старательно маневрирует вокруг темы Крыма, пытаясь не поссориться с Москвой и Киевом.
Однако Марукян не исключает, что именно поэтому украинцы поддержали Азербайджан. При этом у Армении есть поддержка со стороны России.
Не стоит забывать и про ОДКБ. Организация является сдерживающим фактором для Турции, которая поддерживает Баку.
"Членство Армении в ОДКБ никак не сдерживает Азербайджан. Турцию, я думаю, сдерживает. И, когда мы говорим о ОДКБ, я имею в виду только Российскую Федерацию", - поведал политик.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
29 сентября 2020, 23:45
"Были иллюзии": Пушков указал на просчет Армении
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 00:40
Глава Азербайджана прокомментировал войну с Арменией: "Адекватный ответ агрессору"
30 сентября 2020, 02:30
Игра в молчанку: Германия, Франция и Швеция так и не ответили на запросы по Навальному - МИД
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, од...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый ур...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.