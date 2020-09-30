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Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 07:05 • 35 • Политика
Как считает армянский депутат Эдмон Марукян, единственным фактором, который сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе, является сотрудничество Армении с ОДКБ.
Украинская сторона поддерживает Азербайджан, потому что премьер-министр страны Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос, посвящённый статусу Крыма. Об этом РИА ФАН заявил депутат Национального собрания Армении Эдмон Марукян.
Недовольство Украины вызывает то, что Ереван голосует в ПАСЕ против антикрымских резолюций. Сам Пашинян старательно маневрирует вокруг темы Крыма, пытаясь не поссориться с Москвой и Киевом.
Однако Марукян не исключает, что именно поэтому украинцы поддержали Азербайджан. При этом у Армении есть поддержка со стороны России.
Не стоит забывать и про ОДКБ. Организация является сдерживающим фактором для Турции, которая поддерживает Баку.
"Членство Армении в ОДКБ никак не сдерживает Азербайджан. Турцию, я думаю, сдерживает. И, когда мы говорим о ОДКБ, я имею в виду только Российскую Федерацию", - поведал политик.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
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