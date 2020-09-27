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Армянские военные засняли на видео уничтожение танков противника. В Баку отказались верить

27 сентября 2020, 19:30  •  209 • В мире
Минобороны Армении заявило об уничтожении трёх танков противника, а затем ведомство опубликовало видеодоказательства. Однако в Азербайджане заявили, что новость об уничтожении военной техники является фейком.
В Армении обнародовали кадры подрыва танков Азербайджана. На одной из записей запечатлено, как происходит подрыв танка. Взрывной волной накрывает и солдат, которые находились недалеко от боевой машины.
На другой записи показано, как танк, идущий во главе колонны, после атаки охватывает пламенем.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян после обнародования видеофактов лаконично написала: "Уничтожение азербайджанских танков и живой силы".
Однако в Баку называют новости Армении об уничтожении их военной техники фейком и дезинформацией.
Ранее стало известно, что Армения и Нагорный Карабах объявили о введении военного положения и мобилизации военного состава.
Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы - Степанакерт, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения. В свою очередь турки обвинили Армению в эскалации конфликта на спорной территории.
Нагорный Карабах, чье население преимущественно состоит из армян, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали протокол о перемирии, однако периодически боестолкновения возобновляются.

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