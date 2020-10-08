|
Армянские сайты не выдержали атак азербайджанских хакеров
08 октября 2020, 17:40 • 69 • В мире
Армянские государственные сайты не выдержали атак азербайджанских хакеров, которые смогли даже удалить резервные копии.
Армянские государственные сайты пострадали от массированной хакерской атаки, организованной Азербайджаном. Об этом пишет News.ru.
В частности, под ударом оказались порталы президента Армении, главы НКР и всех министров Армении. Хакеры разместили фотографии президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерала Полада Гашимова, азербайджанского национального героя Мубариза Ибрагимова, а также солдат, которые устанавливают флаг Азербайджана в захваченном населённом пункте Суговушан.
При этом проблема заключается в том, что злоумышленники смогли уничтожить резервные копии сайтов, что затронуло работы по восстановлению данных.
Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Леонид Нерсисян, в конфликте в Нагорном Карабахе ключевую роль играют новые разведывательные технологии. У армянской и азербайджанской сторон имеются огромные разведывательные возможности. 20 лет назад такого ещё не было.
"Сейчас военная техника обнаруживается сразу в момент разворачивания на позициях или переброски, и тут же по ней наносится удар. Мы видим воочию образец современной войны", - поведал эксперт.
Нерсисян также считает, что армянские военные проявили определённую беспечность, если изучить кадры из региона. Так, зенитно-ракетные комплексы "Оса" находились в капонирах, которые обнаружили азербайджанские БПЛА.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2020, 12:40
|
05 октября 2020, 00:45
|
04 октября 2020, 17:25
|
04 октября 2020, 13:45
|
03 октября 2020, 16:40
|
01 октября 2020, 20:40
|
03 октября 2020, 11:10