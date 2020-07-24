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Армянские продукты - вон с полок: Армяно-азербайджанская "война" перекинулась на торговлю
24 июля 2020, 18:05 • 42 • Политика
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что с полок торговых центров "Твой дом", принадлежащих азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову, исчезли продукты армянского производства. Таким образом, конфликт перерастает в торговую войну?
С полок сети торговых центров "Твой дом" исчезли армянские продукты, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Сеть принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову и другим гражданам Азербайджана.
Посол назвал это провокацией, направленной на то, чтобы превратить торговые точки в России в "большой Нагорный Карабах".
В ночь на пятницу в Москве произошла массовая драка с участием азербайджанцев и армян. По данным армянских СМИ, группы граждан Азербайджана подкарауливали машины с армянскими номерами, останавливали их и избивали тех, кто был внутри.
По официальным данным МВД, в конфликте участвовали около 20 человек, 13 задержаны.
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