Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
Главная / Политика

Армянские продукты - вон с полок: Армяно-азербайджанская "война" перекинулась на торговлю

24 июля 2020, 18:05  •  42 • Политика
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что с полок торговых центров "Твой дом", принадлежащих азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову, исчезли продукты армянского производства. Таким образом, конфликт перерастает в торговую войну?
С полок сети торговых центров "Твой дом" исчезли армянские продукты, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Сеть принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову и другим гражданам Азербайджана.
Посол назвал это провокацией, направленной на то, чтобы превратить торговые точки в России в "большой Нагорный Карабах".
В ночь на пятницу в Москве произошла массовая драка с участием азербайджанцев и армян. По данным армянских СМИ, группы граждан Азербайджана подкарауливали машины с армянскими номерами, останавливали их и избивали тех, кто был внутри.
По официальным данным МВД, в конфликте участвовали около 20 человек, 13 задержаны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
24 июля 2020, 12:05
"Считают, что их право распространяется на весь мир": США потребовали отчёт от российского завода
24 июля 2020, 12:05
Эксперт: ракету на малазийский "Боинг" навела украинская "Кольчуга"
24 июля 2020, 05:05
Написавшие об отставке Набиуллиной были атакованы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 01:00
От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.