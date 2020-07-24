Армянские продукты - вон с полок: Армяно-азербайджанская "война" перекинулась на торговлю

С полок сети торговых центров "Твой дом" исчезли армянские продукты, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Сеть принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову и другим гражданам Азербайджана.

Посол назвал это провокацией, направленной на то, чтобы превратить торговые точки в России в "большой Нагорный Карабах".

В ночь на пятницу в Москве произошла массовая драка с участием азербайджанцев и армян. По данным армянских СМИ, группы граждан Азербайджана подкарауливали машины с армянскими номерами, останавливали их и избивали тех, кто был внутри.

По официальным данным МВД, в конфликте участвовали около 20 человек, 13 задержаны.