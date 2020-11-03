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Армянские и азербайджанские представители назвали условие прекращения войны в Карабахе

03 ноября 2020, 04:15  •  113 • Политика
Проживающие в России представители армянского и азербайджанского народов назвали условие прекращения войны в Нагорном Карабахе.
Азербайджанский политолог, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов полагает, что военные действия закончатся только лишь в одном случае: если Армения признает спорные территории азербайджанскими. При этом сами армяне смогут остаться жить в Карабахе, уверен Мамедов, главное, чтобы официально данный регион был закреплён за Баку. Об этом политолог заявил во время конференции "Кто принесет мир в Нагорный Карабах" в Петербурге, пишет Nation News.
Представитель Армянской национально-культурной автономии Петербурга Хачатур Сугян, который тоже присутствовал на мероприятии, выразил иную точку зрения. По его словам, всё упирается в политику Турции и амбиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который "мечтает поглотить Азербайджан" и Карабах. Эксперт уверен, что, только лишь обуздав Турцию, можно добиться мира на Кавказе.
Напомним, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Карабаха. По некоторым данным, Анкара перебрасывает на Кавказ подконтрольных боевиков из Сирии. Присутствие сирийских наёмников в районе Карабаха уже подтвердил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Турция и Азербайджан все обвинения отрицают.

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