|
Армянская оппозиция потребовала выхода из соглашения по Карабаху
10 ноября 2020, 12:25 • 130 • Политика
Армянская оппозиция заявила, что будет добиваться выхода страны из соглашения по Карабаху.
Оппозиция Армении планирует добиться выхода страны из договорённостей по Карабаху, заключённых накануне. Как сообщила РИА Новости депутат Иветта Тоноян, в парламенте уже начали сбор подписей для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения.
При этом депутат Наира Зограбян не уверена, что оппозиция сможет аннулировать участие Еревана в договорённостях.
Между тем в 6 утра по московскому времени Россия уже приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне Карабахского конфликта. Параллельно с этим спорные территории покидают вооружённые силы Армении.
Напомним, около полуночи по Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании трёхстороннего заявления совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Информацию о подписании документа также подтвердили и в Кремле.
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 03:55
|
07 ноября 2020, 20:15
|
06 ноября 2020, 05:45
|
04 ноября 2020, 03:10
|
04 ноября 2020, 20:35
|
04 ноября 2020, 23:20
|
05 ноября 2020, 18:35