Армянская оппозиция потребовала выхода из соглашения по Карабаху

Оппозиция Армении планирует добиться выхода страны из договорённостей по Карабаху, заключённых накануне. Как сообщила РИА Новости депутат Иветта Тоноян, в парламенте уже начали сбор подписей для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения.

При этом депутат Наира Зограбян не уверена, что оппозиция сможет аннулировать участие Еревана в договорённостях.

Между тем в 6 утра по московскому времени Россия уже приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне Карабахского конфликта. Параллельно с этим спорные территории покидают вооружённые силы Армении.

Напомним, около полуночи по Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании трёхстороннего заявления совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Информацию о подписании документа также подтвердили и в Кремле.