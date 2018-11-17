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Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине томоса
17 ноября 2018, 20:54 • 93 • Украина
Верховный патриарх и католикос всех армян, первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II заявил, что выступает против предоставления Украине томоса об автокефалии.
© Сергей Пятаков РИА Новости
Об этом сообщает «Громадське».
«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви», — сказал он.
Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.
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