Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине томоса

Верховный патриарх и католикос всех армян, первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II заявил, что выступает против предоставления Украине томоса об автокефалии.

Об этом сообщает «Громадське».

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви», — сказал он.

Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.