Армянка швырнула "паспорт гордого гражданина" в Никола Пашиняна

Инцидент произошёл, когда Пашинян раздавал гражданам в метро своеобразные "паспорта" - агитационные буклеты, призывающие поучаствовать в голосовании по конституционным изменениям. Референдум назначен на 5 апреля.

Одна из девушек в вагоне метро порвала буклет и швырнула клочки в Пашиняна, пишет Sputnik Армения.

Премьер отреагировал сдержанно и с улыбкой отметил, что демократия нужна как раз для этого.

"Безумству храбрых поём мы песню", - пошутили в Telegram-канале "Армянская вендетта".

Проект поправок к армянской конституции предполагает изменения в структуре конституционного суда.

Фото: Скриншот/YouTube