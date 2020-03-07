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Армянка швырнула "паспорт гордого гражданина" в Никола Пашиняна
07 марта 2020, 11:35 • 31 • В мире
В ходе агитационной акции в метро Еревана армянка швырнула "паспорт гордого гражданина" в Никола Пашиняна. Премьер отреагировал сдержанно.
Инцидент произошёл, когда Пашинян раздавал гражданам в метро своеобразные "паспорта" - агитационные буклеты, призывающие поучаствовать в голосовании по конституционным изменениям. Референдум назначен на 5 апреля.
Одна из девушек в вагоне метро порвала буклет и швырнула клочки в Пашиняна, пишет Sputnik Армения.
Премьер отреагировал сдержанно и с улыбкой отметил, что демократия нужна как раз для этого.
"Безумству храбрых поём мы песню", - пошутили в Telegram-канале "Армянская вендетта".
Проект поправок к армянской конституции предполагает изменения в структуре конституционного суда.
Фото: Скриншот/YouTube
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