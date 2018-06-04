Армяне. Улица. Майдан • 256 • Аналитика



Собственно говоря, то, что случилось в Армении, стало «новостью» только для тех, кто по каким-то причинам полностью отрезан от интернета и политических новостей. Ну, или полностью и категорически не интересуется прекрасной страной Арменией. Вот не надо так: последние воспоминания у человека относятся к советскому периоду, и он так себе плавно прокладывает линию в наши дни. Не надо так. За последние десятилетия в Армении много что изменилось, и воспоминания советской эпохи сейчас малоактуальны.



Это было давно и неправда. Совсем давно и совсем неправда, потому как уже в конце 80-х Армения вовсю ввязалась в авантюру по возврату Карабаха. Может, когда-то всё и было хорошо, но как-то очень, очень давно. То есть сегодня это всё уже совсем не актуально. Чтобы понять ситуацию здесь и сейчас, надо полностью забыть про времена дружбы народов и погрузиться в суровые 90-е/0-е.





После массовых волнений по поводу нового-старого премьера Саргсяна почему-то именно в России стали раздаваться громкие и испуганные возгласы: «Ой, а что же сейчас будет?» Почему-то как раз в эпицентре событий никакой паники и волнений не наблюдалось, более того, разнообразные армянские блогеры и журналисты подробно объясняли России, как надо понимать ситуацию.



Вот странным это кажется, непонятным, абсурдным. По идее, как раз Россию все эти происходящие в Ереване «гуляния» должны волновать в самую последнюю очередь. Да, именно так, и никак иначе. В конце концов, Армения — это всего лишь небольшое и небогатое государство, не имеющее ни каких-то значимых ресурсов, ни выхода к морю, ни глобального стратегического значения. С Россией Армения вообще не граничит. Ещё раз: где тут повод для паники? Где повод для истерики и громких криков?



Да, когда-то Ереван был советским городом, но СССР давно уже нет, и странно строить актуальную политику из чистой ностальгии. Тут со значением произносят, что Армения — это член ОДКБ и ЕвразЭС. Ну и что? Вы таки удивитесь, но на этой прекрасной планете существует чёртова уйма самых разнообразных организаций. Но входить в одну и ту же организацию и быть в составе одного государства — это немного разные вещи, не нужно их путать.



Кто бы что ни говорил, но все эти мутные объединения от СНГ до ОДКБ — это не СССР ни разу, и даже не Британское содружество. Так, чисто клубы по интересам. Насчёт того, что «мы рискуем потерять Армению», так мы её уже давным-давно «потеряли». Давным-давно Армения — абсолютно независимое от нас государство, которое проводит абсолютно независимую от нас политику. В ООН Армения тоже голосует по-разному…



И, кстати о птичках, Россия активно предлагала членам «могучего ОДКБ» отправить в Сирию ну хоть кого-то, хоть сапёров, хоть военную полицию… Не отправил никто и никого. Между прочим, в Сирии русских общин как-то нет, зато есть армянские! Но тема Сирии и помощи единокровным единоверцам у армян никакого интереса не вызвала. Не нужно это.



А вот как раз в Афгане (под руководством США!) армянские военные появились. Такое вот «ОДКБ». Вы таки знаете: «удачно» это всё совпало — в России (по итогам сирийской войны) решили как раз повнимательнее присмотреться к союзникам. Произвести своего рода ревизию, переоценку ценностей. По итогам затяжной бойни с террористами выяснилось, что российское оружие/тактика имеют некоторые недостатки (которые надо исправлять), но «неожиданно» выяснилось и то обстоятельство, что никто из «союзников» никакой помощи нам принципиально оказывать не собирается. Ещё раз: армянские военные не поехали в Сирию, но поехали в Афганистан. И никого в Армении это не удивляло, и никто не протестовал.



Ну, и кого, вы говорите, мы можем потерять в Ереване? Почему-то вспоминается, что в ходе столкновения с Грузией американцы «вернули» домой грузинских военных, которые воевали за них где-то там, то ли в Ираке, то ли в Афганистане. Вот тут почему-то ситуация в чём-то схожая. Хоть и ОДКБ. При здравой оценке ситуации почему-то не тянет проливать слёзы и заламывать руки по поводу «немайдана» в Ереване. Итоги недели. Весь мир — театр, а Украина — цирк



«Посольство США в Армении насчитывает около двух с половиной тысяч сотрудников… С российской стороны не работает никто. Вообще».



А кто, простите, в этом виноват? Кто принял у себя 2 500 сотрудников Госдепа? Зачем? С какой целью? Армения — суверенное государство, и только она определяет, кто из иностранцев и в каком количестве может находиться на её территории. При чём тут Россия? В принципе, ситуацию легко понять: Армения пытается работать со всеми, кто ей может «помочь», и наиболее активная работа велась именно на американском направлении. И даже помыслить о том, чтобы как-то ограничить количество американцев в Армении, там никому и в страшном сне не приходило в голову.



Ереван очень хотел подружиться с Вашингтоном и ни в чём ему не отказывал. Однако по ходу пьесы на поверхность вылезли не совсем приятные для официального Еревана обстоятельства: если для Армении отношения с США — альфа и омега внешней политики, её краеугольный камень, то для США Армения — всего лишь точка на карте, которую не каждый американский высокопоставленный дипломат сможет сразу найти.



Отношения с Россией, вернее, противостояние с ней, для США гораздо важнее. Вообще, для Вашингтона с его амбициями «исключительной нации» даже Япония или Германия — всего лишь мелкие разменные монеты, что уж тут говорить об маленькой Армении… Вот с одной стороны, всё правильно и логично — пытаться любой ценой «перетащить» Америку (как первую державу планеты) на свою сторону… с другой стороны.



А что, Америка уже признала армянский Карабах? Или признает его завтра? А что, Америка уже начала перевооружение армянской армии «за свой счет или за малую цену»? А что, Америка уже начала поставки энергоресурсов в Ереван? Собственно говоря, а что реально сделала Америка для обеспечения национальной безопасности и процветания Армении? Стабильность для России: что мешает сказке стать былью?



Америка вообще предоставила Армении хоть какие-то гарантии безопасности? Почему вот все эти вопросы? Политика на самом деле — вещь весьма хитрая и неоднозначная (гораздо сложнее и запутаннее, чем шахматы). То есть мы всё-таки исходим из того, что Армения не колония и даже не сателлит Москвы, а вполне себе независимое государство. И её будущее — это прежде всего проблема самих армян, но никого больше.



Сидя в России и глядя на митинги в Ереване, никакой тревоги и никакого волнения не чувствуешь: это как бы не наши проблемы. Если уж армяне решили майданить, то флаг им в руки и три фута под килем, пусть майданят. Мы не против. Единственно, за кого переживаешь — это за наших военнослужащих на территории данной республики.



То есть сначала, когда пришли новости об этих самых беспорядках с целью смены власти, скажу честно, был крайне удивлён. Почему? Причина проста: воюющая страна (а Армения по факту непрерывно воюет) не может себе такого позволить. Надо выбирать: или фронт, или майдан, но не то и другое вместе.



Ещё во времена «электромайдана» российские комментаторы искренне удивлялись армянской бесшабашности: смута в столице при наличии весьма сильного врага на границе выглядела самоубийственно. У русских есть очень богатый и печальный опыт подобных авантюр. Это и февраль 1917, и Смутное время. Да много чего. Почему-то как раз в России присутствовало чёткое и однозначное понимание ситуации: армянам майдан противопоказан по соображениям внешнеполитическим.



Азербайджан гораздо богаче и имеет гораздо больше населения. И официальная позиция Баку такова: мы никогда не смиримся с оккупацией нашей территории. Без вариантов. Мы обязательно вернем нашу землю. При таких раскладах надо выбирать: или Карабах, или майдан. Одно из двух… Держать оборону, когда в политическом руководстве хаос и шатания, невозможно чисто теоретически. Да, кстати, а Пашиняна уже спрашивали, чей Карабах? И что он ответил? Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся!



И как он планирует его удержать в случае разрыва с Россией? По сути дела, стратегическое положение Армении чудовищно: выхода к морю нет и практически вся граница — недружественная. И даже в гипотетическом случае отсутствия карабахского вопроса вряд ли армяне и азербайджанцы стали бы большими друзьями. То есть на самом деле проблем очень много, и это целиком армянские проблемы…



Говорить об экономических и внутриполитических последствиях беспорядков в Ереване имело бы смысл, если бы всё это не перекрывали многократно проблемы чисто внешнеполитические. То есть власть Саргсяна/ Республиканской партии могла быть плохой/хорошей/ужасной, не важно. Важно, что она была. Официальной и достаточно эффективной. Последняя попытка Азербайджана военным путём решить что-то в Карабахе закончилась де-факто ничем. Пшиком.



Встречал мнение, что якобы неуспех армянской армии в той войне и подкосил популярность Саргсяна. Смешно, ей-богу, смешно. При существовавшем соотношении сил и денежных средств армянская армия тогда показала себя просто блестяще. Но это было тогда. Что будет сейчас, в условиях бурных политических изменений, сказать очень сложно. Почему-то автоматом вспоминается «революционная Франция» в кольце фронтов. Или это была советская республика? Не помню. То есть если по отношению к Николаю II или Людовику XVI у сопредельных государств и великих держав были какие-то обязательства, то по отношению к «очень революционному правительству» таких обязательств не было. Что имело свои последствия.



Действия армян могли бы быть хоть как-то поняты в абсолютно другом геополитическом раскладе, но в текущей реальности эти действия вызывают жуткую оторопь. Они что, рассчитывают, что «весь мир с ними»? Они рассчитывают, что в Анкаре, Баку и Москве их действия вызовут искреннее восхищение? И даже в Тегеране… Вот даже товарищи персы вряд ли придут в восторг от откровенно прозападной «цветной революции». То есть даже в случае с Ираном у нового правительства отношения будут хуже, чем у старого… Шутку с Бабчено на Западе как-то не оценили



Как все уже поняли, в России данная цветная революция вызвала откровенно враждебную реакцию… Господа, я вот хочу понять, а кто в данной ситуации представляет «клуб друзей Армении»? По именам их назвать можете? Всё дело в чём: существует какая-то искажённая картина реальности. Она не только у украинцев была искажённой, она искажена у многих «новых демократий». Им почему-то кажется, что стоит «договориться» с США и ЕС, и все ваши проблемы будут решены. Россию просто-напросто можно «поставить перед фактом». Киевляне попытались так сделать, получилось не очень. Теперь тем же самым занимаются армянские политики.



Беда в том, что «буквально вчера» Россия окончательно отказалась от геополитической благотворительности. То есть все разговоры «за дружбу народов» уже никак не котируются. Почему-то постоянно задаются вопросом: а что будет, если Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ. Почему-то никто не задаётся более насущным вопросом: а что будет, если Россия прекратит/сократит экономическую и военно-политическую поддержку Армении? Интересный вопрос, не так ли?



Определённые проблемы с «пониманием ситуации» имели место быть ещё при товарище Саргсяне. Ещё тогда были определённые «разногласия». Сегодня сами отношения по линии Москва — Ереван ставятся под определённый вопрос.



А что Америка? А Америка тупо отрабатывает возможные варианты работы против России. У них есть влияние в Армении? Ну, вот они его и используют. Просто «по списку». Когда запускался майдан-2 на Украине, никто ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне даже не задумывался о последствиях оного непосредственно для украинской промышленности.



Примерно то же самое происходит в случае Армении с её Карабахом. О сложности/хрупкости самой армянской государственности никто на Западе даже думать не хочет. Зачем? Никаких ресурсов для её «экстренной поддержки» никто не готовит и готовить не собирается. То есть весь армянский майдан — это точно такой же «путь в никуда», как на Украине. И когда в результате непродуманных решений и откровенного бардака Армения столкнётся с гигантскими проблемами, то никто ей всерьёз помогать не будет.



Бурное веселье определённой части российской аудитории по поводу происходящих в Армении событий объясняется достаточно просто: если украинцы пытались запрыгнуть в последний (прицепной) вагон евроинтеграции, то армяне просто-напросто прыгают на рельсы. Там уже «ничего и никому». Абсолютно точно. Нет, даже не так: там как в метро в час пик уже скрежещет по рельсам следующий поезд, такой, со звездой и полумесяцем…



Собственно говоря, то, что случилось в Армении, стало «новостью» только для тех, кто по каким-то причинам полностью отрезан от интернета и политических новостей. Ну, или полностью и категорически не интересуется прекрасной страной Арменией. Вот не надо так: последние воспоминания у человека относятся к советскому периоду, и он так себе плавно прокладывает линию в наши дни. Не надо так. За последние десятилетия в Армении много что изменилось, и воспоминания советской эпохи сейчас малоактуальны.Это было давно и неправда. Совсем давно и совсем неправда, потому как уже в конце 80-х Армения вовсю ввязалась в авантюру по возврату Карабаха. Может, когда-то всё и было хорошо, но как-то, очень давно. То есть сегодня это всё уже совсем не актуально. Чтобы понять ситуацию здесь и сейчас, надо полностью забыть про времена дружбы народов и погрузиться в суровые 90-е/0-е.После массовых волнений по поводу нового-старого премьера Саргсяна почему-то именно в России стали раздаваться громкие и испуганные возгласы: «Ой, а что же сейчас будет?» Почему-то как раз в эпицентре событий никакой паники и волнений не наблюдалось, более того, разнообразные армянские блогеры и журналисты подробно объясняли России, как надо понимать ситуацию.Вот странным это кажется, непонятным, абсурдным. По идее, как раз Россию все эти происходящие в Ереване «гуляния» должны волновать в самую последнюю очередь. Да, именно так, и никак иначе. В конце концов, Армения — это всего лишь небольшое и небогатое государство, не имеющее ни каких-то значимых ресурсов, ни выхода к морю, ни глобального стратегического значения. С Россией Армения вообще не граничит. Ещё раз: где тут повод для паники? Где повод для истерики и громких криков?Да, когда-то Ереван был советским городом, но СССР давно уже нет, и странно строить актуальную политику из чистой ностальгии. Тут со значением произносят, что Армения — это член ОДКБ и ЕвразЭС. Ну и что? Вы таки удивитесь, но на этой прекрасной планете существует чёртова уйма самых разнообразных организаций. Но входить в одну и ту же организацию и быть в составе одного государства — это немного разные вещи, не нужно их путать.Кто бы что ни говорил, но все эти мутные объединения от СНГ до ОДКБ — это не СССР ни разу, и даже не Британское содружество. Так, чисто клубы по интересам. Насчёт того, что «мы рискуем потерять Армению», так мы её уже давным-давно «потеряли». Давным-давно Армения — абсолютно независимое от нас государство, которое проводит абсолютно независимую от нас политику. В ООН Армения тоже голосует по-разному…И, кстати о птичках, Россия активно предлагала членам «могучего ОДКБ» отправить в Сирию ну хоть кого-то, хоть сапёров, хоть военную полицию… Не отправил никто и никого. Между прочим, в Сирии русских общин как-то нет, зато есть армянские! Но тема Сирии и помощи единокровным единоверцам у армян никакого интереса не вызвала. Не нужно это.А вот как раз в Афгане (под руководством США!) армянские военные появились. Такое вот «ОДКБ». Вы таки знаете: «удачно» это всё совпало — в России (по итогам сирийской войны) решили как раз повнимательнее присмотреться к союзникам. Произвести своего рода ревизию, переоценку ценностей. По итогам затяжной бойни с террористами выяснилось, что российское оружие/тактика имеют некоторые недостатки (которые надо исправлять), но «неожиданно» выяснилось и то обстоятельство, что никто из «союзников» никакой помощи нам принципиально оказывать не собирается. Ещё раз: армянские военные не поехали в Сирию, но поехали в Афганистан. И никого в Армении это не удивляло, и никто не протестовал.Ну, и кого, вы говорите, мы можем потерять в Ереване? Почему-то вспоминается, что в ходе столкновения с Грузией американцы «вернули» домой грузинских военных, которые воевали за них где-то там, то ли в Ираке, то ли в Афганистане. Вот тут почему-то ситуация в чём-то схожая. Хоть и ОДКБ. При здравой оценке ситуации почему-то не тянет проливать слёзы и заламывать руки по поводу «немайдана» в Ереване.А кто, простите, в этом виноват? Кто принял у себя 2 500 сотрудников Госдепа? Зачем? С какой целью? Армения — суверенное государство, и только она определяет, кто из иностранцев и в каком количестве может находиться на её территории. При чём тут Россия? В принципе, ситуацию легко понять: Армения пытается работать со всеми, кто ей может «помочь», и наиболее активная работа велась именно на американском направлении. И даже помыслить о том, чтобы как-то ограничить количество американцев в Армении, там никому и в страшном сне не приходило в голову.Ереван очень хотел подружиться с Вашингтоном и ни в чём ему не отказывал. Однако по ходу пьесы на поверхность вылезли не совсем приятные для официального Еревана обстоятельства: если для Армении отношения с США — альфа и омега внешней политики, её краеугольный камень, то для США Армения — всего лишь точка на карте, которую не каждый американский высокопоставленный дипломат сможет сразу найти.Отношения с Россией, вернее, противостояние с ней, для СШАважнее. Вообще, для Вашингтона с его амбициями «исключительной нации» даже Япония или Германия — всего лишь мелкие разменные монеты, что уж тут говорить об маленькой Армении… Вот с одной стороны, всё правильно и логично — пытаться любой ценой «перетащить» Америку (как первую державу планеты) на свою сторону… с другой стороны.А что, Америка уже признала армянский Карабах? Или признает его завтра? А что, Америка уже начала перевооружение армянской армии «за свой счет или за малую цену»? А что, Америка уже начала поставки энергоресурсов в Ереван? Собственно говоря, а чтосделала Америка для обеспечения национальной безопасности и процветания Армении?Америкапредоставила Армении хоть какие-то гарантии безопасности? Почему вот все эти вопросы? Политика на самом деле — вещь весьма хитрая и неоднозначная (гораздо сложнее и запутаннее, чем шахматы). То есть мы всё-таки исходим из того, что Армения не колония и даже не сателлит Москвы, а вполне себе независимое государство. И её будущее — это прежде всего проблема самих армян, но никого больше.Сидя в России и глядя на митинги в Ереване, никакой тревоги и никакого волнения не чувствуешь: это как бы не наши проблемы. Если уж армяне решили майданить, то флаг им в руки и три фута под килем, пусть майданят. Мы не против. Единственно, за кого переживаешь — это за наших военнослужащих на территории данной республики.То есть сначала, когда пришли новости об этих самых беспорядках с целью смены власти, скажу честно, был крайне удивлён. Почему? Причина проста: воюющая страна (а Армения по факту непрерывно воюет) не может себе такого позволить. Надо выбирать: или фронт, или майдан, но не то и другое вместе.Ещё во времена «электромайдана» российские комментаторы искренне удивлялись армянской бесшабашности: смута в столице при наличии весьма сильного врага на границе выглядела самоубийственно. У русских есть очень богатый и печальный опыт подобных авантюр. Это и февраль 1917, и Смутное время. Да много чего. Почему-то как раз в России присутствовало чёткое и однозначное понимание ситуации: армянам майдан противопоказан по соображениям внешнеполитическим.Азербайджан гораздо богаче и имеет гораздо больше населения. И официальная позиция Баку такова: мы никогда не смиримся с оккупацией нашей территории. Без вариантов. Мы обязательно вернем нашу землю. При таких раскладах надо выбирать: или Карабах, или майдан. Одно из двух… Держать оборону, когда в политическом руководстве хаос и шатания, невозможно чисто теоретически. Да, кстати, а Пашиняна уже спрашивали, чей Карабах? И что он ответил?И как он планирует его удержать в случае разрыва с Россией? По сути дела, стратегическое положение Армении чудовищно: выхода к морю нет и практически вся граница — недружественная. И даже в гипотетическом случае отсутствия карабахского вопроса вряд ли армяне и азербайджанцы стали бы большими друзьями. То есть на самом деле проблем очень много, и это целиком армянские проблемы…Говорить об экономических и внутриполитических последствиях беспорядков в Ереване имело бы смысл, если бы всё это не перекрывали многократно проблемы чисто внешнеполитические. То есть власть Саргсяна/ Республиканской партии могла быть плохой/хорошей/ужасной, не важно. Важно, что она была. Официальной и достаточно эффективной. Последняя попытка Азербайджана военным путём решить что-то в Карабахе закончилась де-факто ничем. Пшиком.Встречал мнение, что якобы неуспех армянской армии в той войне и подкосил популярность Саргсяна. Смешно, ей-богу, смешно. При существовавшем соотношении сил и денежных средств армянская армия тогда показала себя просто блестяще. Но это было. Что будет сейчас, в условиях бурных политических изменений, сказать очень сложно. Почему-то автоматом вспоминается «революционная Франция» в кольце фронтов. Или это была советская республика? Не помню. То есть если по отношению к Николаю II или Людовику XVI у сопредельных государств и великих держав были какие-то обязательства, то по отношению к «очень революционному правительству» таких обязательств не было. Что имело свои последствия.Действия армян могли бы быть хоть как-то поняты в абсолютно другом геополитическом раскладе, но в текущей реальности эти действия вызывают жуткую оторопь. Они что, рассчитывают, что «весь мир с ними»? Они рассчитывают, что в Анкаре, Баку и Москве их действия вызовут искреннее восхищение? И даже в Тегеране… Вот даже товарищи персы вряд ли придут в восторг от откровенно прозападной «цветной революции». То есть даже в случае с Ираном у нового правительства отношения будут, чем у старого…Как все уже поняли, в России данная цветная революция вызвала откровенно враждебную реакцию… Господа, я вот хочу понять, а кто в данной ситуации представляет «клуб друзей Армении»? По именам их назвать можете? Всё дело в чём: существует какая-то искажённая картина реальности. Она не только у украинцев была искажённой, она искажена у многих «новых демократий». Им почему-то кажется, что стоит «договориться» с США и ЕС, и все ваши проблемы будут решены. Россию просто-напросто можно «поставить перед фактом». Киевляне попытались так сделать, получилось не очень. Теперь тем же самым занимаются армянские политики.Беда в том, что «буквально вчера» Россия окончательно отказалась от геополитической благотворительности. То есть все разговоры «за дружбу народов» уже никак не котируются. Почему-то постоянно задаются вопросом: а что будет, если Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ. Почему-то никто не задаётся более насущным вопросом: а что будет, если Россия прекратит/сократит экономическую и военно-политическую поддержку Армении? Интересный вопрос, не так ли?Определённые проблемы с «пониманием ситуации» имели место быть ещё при товарище Саргсяне. Ещё тогда были определённые «разногласия». Сегодня сами отношения по линии Москва — Ереван ставятся под определённый вопрос.А что Америка? А Америка тупо отрабатывает возможные варианты работы против России. У них есть влияние в Армении? Ну, вот они его и используют. Просто «по списку». Когда запускался майдан-2 на Украине, никто ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне даже не задумывался о последствиях оного непосредственно для украинской промышленности.Примерно то же самое происходит в случае Армении с её Карабахом. О сложности/хрупкости самой армянской государственности никто на Западе даже думать не хочет. Зачем? Никаких ресурсов для её «экстренной поддержки» никто не готовит и готовить не собирается. То есть весь армянский майдан — это точно такой же «путь в никуда», как на Украине. И когда в результате непродуманных решений и откровенного бардака Армения столкнётся с гигантскими проблемами, то никто ей всерьёз помогать не будет.Бурное веселье определённой части российской аудитории по поводу происходящих в Армении событий объясняется достаточно просто: если украинцы пытались запрыгнуть в последний (прицепной) вагон евроинтеграции, то армяне просто-напросто прыгают на рельсы. Там уже «ничего и никому». Абсолютно точно. Нет, даже не так: там как в метро в час пик уже скрежещет по рельсампоезд, такой, со звездой и полумесяцем… Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 256 Источник Похожие новости Стабильность для России: что мешает сказке стать былью? Армяне. Улица. Майдан Пот сохраняет кровь

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