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Армяне требуют от ОБСЕ привлечь США и Францию к переговорам по Карабаху

15 ноября 2020, 10:40  •  10 • Политика
100 армянских организаций Европы потребовали от ОБСЕ пересмотреть соглашение по Карабаху. "Только новые переговоры сопредседателей ОБСЕ, прежде всего с участием Франции, могут гарантировать справедливое прекращение огня", - говорится в заявлении.
Сразу 100 армянских организаций Европы обратились в ОБСЕ с требованием изменить текущие договорённости по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идёт о соглашении, которое подписали президент Азербайджа Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава России Владимир Путин.
Армянские организации утверждают, что документ был якобы навязан Армении и крайне несбалансирован в своих условиях. В связи с этим организации хотят, чтобы были проведены новые переговоры, на этот раз с участием США и Франции.
Только новые переговоры сопредседателей ОБСЕ, прежде всего с участием Франции, могут гарантировать справедливое прекращение огня, - говорится в обращении.
Напомним, что в минувшее воскресенье войскам Азербайджана удалось взять город Шуша в Нагорном Карабахе, который находится на трассе, соединяющей регион с Арменией. После этого Степанакерт, столица Карабаха, оказалась, по сути, в котле. В связи с этим премьер Армении был вынужден признать поражение и срочно договариваться о мире.
Результатом переговоров стало соглашение о том, что Азербайджан оставляет за собой всю взятую под контроль территорию, армяне сохраняют Степанакерт, а русские миротворцы входят в регион и следят за выполнением режима прекращения огня. В Ереване новость о поражении восприняли без особого энтузиазма. Оппозиция требует свержения Пашиняна за его военный провал.

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