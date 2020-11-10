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Армяне сами отказались воевать за Карабах - Пашинян
10 ноября 2020, 12:25 • 171 • Политика
Премьер Армении выступил с новым заявлением
Ереван был вынужден пойти на мирные договоренности с Баку, поскольку у него не осталось сил продолжать боевые действия. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян утром во вторник, 10 ноября.
По его словам, подписать соглашение его склонили военные:
"Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы ... и ресурс исчерпан",
– пояснил Пашинян. К тому же, у Вооруженных сил Республики имеются явные проблемы с личным составом – люди избегали мобилизации, а те, кто пошел служить, не были готовы к участию в боевых действиях.
О мирных договоренностях по Нагорному Карабаху, которых достигли главы Азербайджана, Армении и России, стало известно сегодня ночью. Комментируя их, Пашинян заявил, что решение было болезненным для него, но единственно возможным. Силовые структуры Армении подтвердили свою готовность соблюдать соглашение, передает телеканал "360".
Однако с решением премьера в Армении согласны не все. В ночь на 10 ноября в республике начались погромы, протестующие требуют от властей выйти из мирного соглашения.
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