|
Армяне грозят потопом, азербайджанцы - новым Чернобылем. А "Смерч" стал предупреждением - Литовкин
31 июля 2020, 20:50 • 89 • Политика
Армяне грозят потопом, азербайджанцы - новым Чернобылем. А развёртывание РСЗО "Смерч" в Армении стало предупреждением, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он заметил, что в настоящее время обмен угрозами между сторонами продолжается.
Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал ход развития конфликта между Азербайджаном и Арменией. Своё мнение по этому поводу он высказал в беседе с корреспондентом Царьграда.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ракетно-артиллерийские части армянских ВС осуществили проверку боеготовности. В распоряжении некоторых ресурсов также оказались фото, запечатлевшие развёртывание ими реактивных систем залпового огня "Смерч".
Литовкин подчеркнул, что эту информацию не стоит воспринимать как сигнал о начале полномасштабного военного столкновения. По его мнению, это, скорее, показательный акт со стороны Еревана.
Он напомнил, что страны уже обменялись взаимными угрозами, связанными с опасностью возникновения экологических катастроф. В настоящее время политика устрашения в отношении друг друга продолжается.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2020, 04:05
|
26 июля 2020, 17:05
|
31 июля 2020, 00:05
|
25 июля 2020, 02:05
|
27 июля 2020, 22:05
|
25 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 18:05