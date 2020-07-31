Армяне грозят потопом, азербайджанцы - новым Чернобылем. А "Смерч" стал предупреждением - Литовкин

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал ход развития конфликта между Азербайджаном и Арменией. Своё мнение по этому поводу он высказал в беседе с корреспондентом Царьграда.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ракетно-артиллерийские части армянских ВС осуществили проверку боеготовности. В распоряжении некоторых ресурсов также оказались фото, запечатлевшие развёртывание ими реактивных систем залпового огня "Смерч".

Литовкин подчеркнул, что эту информацию не стоит воспринимать как сигнал о начале полномасштабного военного столкновения. По его мнению, это, скорее, показательный акт со стороны Еревана.

"Как я понимаю, армянские войска занимаются демонстрацией готовности к отражению агрессии со стороны Азербайджана и демонстрируют самую мощную систему залпового огня. Это очень серьёзные ракеты, которые могут летать на расстояние до 120 километров и могут нести боеголовки, они могут быть самыми разными. Начиная от фугасных, осколочно-фугасных и даже до кассетных боевых частей. Конечно, со стороны Армении это, возможно, выглядит как предупреждение, а со стороны Азербайджана - уже демонстрацией агрессии", - заметил собеседник Царьграда.

Он напомнил, что страны уже обменялись взаимными угрозами, связанными с опасностью возникновения экологических катастроф. В настоящее время политика устрашения в отношении друг друга продолжается.