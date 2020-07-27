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Армян и азербайджанцев осадили из Москвы: "Ку-ку, ребята, почему мы должны это терпеть?"
27 июля 2020, 18:05 • 121 • В мире
Автор телеграм-канала "Сыны Монархии" уверен: в Москве не должны лояльно относиться к дракам среди иностранных граждан. Накануне стало известно, что после массовых драк азербайджанцев и армян в Москве задержано уже свыше 30 человек. Блогер недоумевает, почему жители столицы становятся невольными наблюдателями чужого конфликта: "Ку-ку! Ребята!"
На фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном в Москве произошло несколько конфликтов между выходцами из этих стран. Как сообщалось накануне, было задержано более 30 иностранцев. Им грозит высылка из России и запрет на въезд на пять лет.
О том, как московские чиновники реагируют на конфликт, Царьград сообщал ранее.
Тему также развил автор телеграм-канала "Сыны Монархии". Он недоумевает, почему москвичи становятся невольными свидетелями чужой ссоры.
"Забавно, что основные бои армяно-азербайджанского конфликта разворачиваются в ресторанах и на овощебазах Москвы и на улицах Лос-Анджелеса, но никак не в Карабахе", - отмечает он.
Автор напомнил, как во время украинского конфликта русские жители противостояли радикалам.
"Что, кто-то громил украинские корчмы по всей России, обливал борщом украинский культурный центр на Арбате или сжигал сало с галушками на Сенной? Нет, тысячи русских мужчин бросали успешный бизнес и хорошую работу, чтобы уехать воевать добровольцами за Русский мир на востоке Украины. А другие собирали огромные суммы на помощь новоросским ополченцам и гуманитарку мирным жителям. И до сих пор собирают", - отмечает он.
Автор подчёркивает, что жители Москвы не должны наблюдать "межнациональные потасовки на дорогах, погромы ресторанов и рынков".
"Ку-ку! Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево или на Ленинском", - жёстко замечает он.
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