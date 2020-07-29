Армия внутри армии. Строительство и развитие войск в Арктике • 28 • Аналитика

Главный комплекс зданий базы "Арктический трилистник". Фото Минобороны РФ



Одной из главных тем последнего времени является защита северных рубежей страны. Для решения таких задач в Арктике реализуется целый ряд программ разного рода. Ведутся преобразования организационной структуры, осуществляются различные проекты строительства и создаются новые образцы материальной части. Часть поставленных задач успешно выполнена, а прочие работы будут завершены только в будущем.



Вопросы организации

С 1 декабря 2014 г. в составе вооруженных сил России существует Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», созданное на основе собственно Северного флота. Надводные и подводные силы, а также береговые войска отвечают за стратегическую безопасность на всем протяжении северных рубежей.



5 июня 2020 г. был подписан президентский указ, согласно которому ОСК «Северный флот» ждет преобразование. С 1 января 2021 г. Командование изменяет свой статус и становится новым военным округом. Такое преобразование направлено на оптимизацию процессов управления войсками и взаимодействие с другими военными округами.



В регионе продолжается формирование новых частей и соединений. Так, в апреле этого года в пос. Тикси-3 (Якутия) заступил на боевое дежурство вновь сформированный 414-й гвардейский зенитно-ракетный полк 3-й дивизии ПВО. При помощи ЗРК С-300ПС он должен прикрывать аэродром Тикси-3 и близлежащий район. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем в Арктике появятся новые части разного назначения.





Танкисты береговых войск Северного флота на новых Т-80БВМ. Фото Минобороны РФ

Расчистка и строительство

По объективным причинам, вооруженным силам приходится заново создавать в Арктике необходимую инфраструктуру. Существовавшие объекты, непригодные к эксплуатации, сносят. Кроме того, производится очистка территорий с вывозом ранее оставленного мусора. Так, в прошлом году провели экологическую очистку 113 тыс. кв.км и собрали 23 тыс.т металлолома. В этом году подобные работы проводятся на мысе Марре-Сале, архипелаге Новая Земля и островах Кильдин и Врангеля. В дальнейшем от ненужных и опасных материалов избавят другие территории.



В недавнем прошлом было завершено строительство новых баз, выполненных с применением всех современных технологий. Так, на Земле Франца-Иосифа появилась база «Арктический трилистник», а на о. Котельный начал работу «Северный клевер». В их задачи входит обеспечение противовоздушной и береговой обороны, а также эксплуатация аэродромов и иной инфраструктуры.



Из всех текущих проектов строительства наибольший интерес представляют работы на аэродроме Нагурская (о. Земля Александры, Земля Франца-Иосифа). Весной этот объект возобновил работу и принимает различные самолеты. При этом реконструкция не окончена, и строители продолжают работу. В начале июня сообщалось, что атомный лихтеровоз «Севморпуть» доставил более 15 тыс.т различных материалов. В первую очередь, это железобетонные плиты для укладки взлетно-посадочной полосы.



Нагурская является самым северным аэродромом в распоряжении российской армии. После завершения реконструкции он сможет принимать любые самолеты, включая тяжелые, в любое время года. Реконструкцию завершат в ближайшее время, и аэродром сможет вновь обеспечивать работу любых самолетов, в т.ч. тяжелых классов.





Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Фото АП РФ

До конца года будет завершено строительство первой очереди сети радиолокационных станций «Резонанс-Н». Текущие планы предусматривают развертывание таких систем на Новой Земле, в Архангельской и Мурманской областях. Три объекта уже готовы, а два оставшихся достраиваются на Кольском полуострове. В январе в российских СМИ сообщалось о возможном строительстве еще пяти РЛС «Резонанс-Н» к востоку от Новой Земли. Это позволит создать поле обнаружения практически по всей длине северных границ.



Помимо строительства новых объектов в ОСК «Северный флот» осуществляется поддержание состояния существующей инфраструктуры и подготовка к эксплуатации в будущие периоды. Так, в апреле сообщалось о начале подготовки к навигационному завозу зимовочных запасов в удаленные гарнизоны. До 1 октября 60 подразделений и частей, несущие службу в 48 удаленных пунктах, получат в общей сложности 35,4 тыс.т запасов.



В конце июня сообщалось о завершении 75% работ по текущим ремонтам теплового и водно-канализационного хозяйства. Построена одна новая дымовая труба, заменено 10 котлоагрегатов и более 45 насосов. Обслуживание проведено более чем на 240 объектах.



Северное перевооружение

Выполняются планы по обновлению парка техники и вооружений частей ОСК. С прошлого года береговые войска Северного флота начали эксплуатацию модернизированных ОБТ Т-80БВМ. По сообщениям СМИ, в этом году такую технику получат новые части, что положительно скажется на общей боеспособности береговых войск. Поставляется и другая современная бронетехника.





Пусковые установки "Бастиона", заступившие на дежурство на о. Земля Александры. Фото Минобороны РФ

В прошлом году береговым войскам передали очередной дивизионный комплект ракетного комплекса «Бастион», который вскоре развернули на о. Земля Александры. Осенью и зимой личный состав занимался освоением такой техники, а в апреле прошли первые учения с выходом в район развертывания и «электронными» пусками. Личный состав подтвердил свои навыки. Сейчас в распоряжении Северного флота имеется два дивизиона «Бастионов» на разных базах.



Для решения транспортных задач продолжается закупка разнообразных машин высокой проходимости. В части идут двухзвенные вездеходы ДТ-10, ДТ-30 и ГАЗ-3344-20; продолжается разработка нескольких новых образцов такого рода. Для удовлетворения всех потребностей северной группировки войск необходимы сотни подобных изделий, и достаточно крупный парк такой техники уже сформирован



Продолжаются строительство и поставки новой авиационной техники, предназначенной для эксплуатации в арктических условиях. Для перевозки людей и грузов закупаются многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВА и Ми-26 в северной комплектации. Однако количество такой техники пока не слишком велико, и ее приходится использовать вместе с «обычной».



Специально для Арктики

Важной тенденцией последних лет стало создание новых боевых бронированных машин разного назначения, приспособленных для работы в суровом арктическом климате на специфических ландшафтах. Некоторые из них уже приняты на вооружение, тогда как другие пока проходят испытания.





Перспективное САО "Магнолия". Рекламная листовка от ЦНИИ "Буревестник"

С 2018 г. ОСК «Северный флот» получает зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Они строятся на шасси вездехода ДТ-30: заднее звено машины отдается под монтаж боевого модуля и других систем комплекса. В случае с арктическим «Тором» используется отработанный набор оборудования. «Панцирь-СА», в свою очередь, отличается от базового ЗРПК отсутствием пушки и большим числом ракет. Земельная реформа на Украине: всё продать и пановать...



Пока проходит испытания самоходное артиллерийское орудие «Магнолия». Оно тоже выполнено на базе ДТ-30: заднее звено оснащено боевым отделением от САО 2С31 «Вена» с соответствующим вооружением и оснащением. Появление «Магнолии» в войсках относят к обозримому будущему.



В последние годы неоднократно демонстрировались и другие образцы техники для северных условий, однако не все они смогли выйти за пределы полигонов. Так, остаются неясными перспективы боевой машины огневой поддержки «Торос» на базе транспортера МТ-ЛБу, отсутствуют новые сведения о БМП «Рыцарь» и т.д. Впрочем, несмотря на отсутствие реальных результатов, сам факт наличия таких проектов показывает большой интерес к арктической тематике не только у военных, но и у промышленности.



Морские новинки

21 июля в состав Северного флота включен фрегат «Адмирал флота Касатонов» - первый серийный корабль пр. 22350. Головной фрегат этого типа служит с 2018 г., а в следующем году ожидается сдача третьей боевой единицы, тоже Северному флоту. До конца года должна состояться передача малого ракетного корабля пр. 22800 – первого из нескольких запланированных. В 2018 г. флаг ВМФ подняли на большим десантном корабле «Иван Грен» пр. 11711, и в этом году Северному флоту передадут однотипный БДК – «Петр Моргунов».





РПКСН "Князь Владимир" - средство ядерного сдерживания. Фото Wikimedia Commons

Большое значение для надводных сил ОСК «Северный флот» имеет строительство многофункциональных патрульных кораблей пр. 23550. Головной «Иван Папанин» в прошлом году был спущен на воду, а второй «Николай Зубов» пока строится на стапеле. Передача заказчику запланирована на 2023-24 гг. 26 июля заложен третий сторожевик «Пурга» – он строится по заказу пограничной службы ФСБ. Эта структура желает получить два корабля пр. 23550.



Корабли пр. 23550 сочетают в себе функции и возможности сторожевика, ледокола и буксира. Они смогут выполнять охрану водных районов, проводить и буксировать суда и т.д. Корабли для ВМФ и ПС ФСБ имеют ракетное, артиллерийское и пулеметное вооружение, а также способны нести вертолеты.



В июне подводные силы Северного флота пополнились стратегическим ракетоносцем «Князь Владимир» пр. 955А. Это уже второй подобный корабль в его составе. В конце года возможна сдача многоцелевой АПЛ «Казань» пр. 885М, однако не исключается перенос сроков на 2021-й. Так же в конце текущего года ожидается начало службы специальной АПЛ «Белгород» пр. 09852, способной нести подводные аппараты различного назначения.



Вспомогательный флот ВМФ получает различные суда, в т.ч. дизель-электрические ледоколы пр. 21180(М). Головной «Илья Муромец» вошел в состав Северного флота в 2017 г. В ближайшем будущем ожидается судно «Евпатий Коловрат». Ледоколы этой серии предназначаются для проводки кораблей и судов, перевозки грузов и участия в различных спасательных операциях. Ранее сообщалось о возможности установки вооружения для самообороны.



Двойное назначение

Большое значение для стратегической безопасности и развития экономики на северном направлении имеет строительство ледоколов и сопутствующей инфраструктуры. Россия имеет развитый ледокольный флот, в т.ч. атомный, и его развитие продолжается. В обозримом будущем ожидается появление новых судов этого класса с улучшенными характеристиками.



Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки

БДК пр. 11711 "Иван Грен". Фото Минобороны РФ

В начале года на высшем уровне было согласовано строительство головного атомного ледокола пр. 10510 «Лидер». 23 апреля появился соответствующий контракт, а 6 июля на заводе «Звезда» (г. Большой Камень) началась резка металла. Официальная закладка состоится в ближайшее время. Головной ледокол проекта получит имя «Россия» и начнет службу в 2027 г.



Продолжается строительство атомных ледоколов пр. 22220. Головное судно «Арктика» уже вышло на ходовые испытания, и до конца года начнет службу. Еще два ледокола, «Сибирь» и «Урал», пока не продвинулись дальше швартовных испытаний. В конце мая заложили четвертое судно, «Якутия». Имеется контракт на пятый ледокол «Чукотка». Серийные ледоколы пр. 22220 предполагается сдать в 2021-26 гг.



«Атомфлот» планирует развивать инфраструктуру для эксплуатации имеющихся и строящихся ледоколов. Сейчас в его распоряжении имеется два плавучих дока грузоподъемностью до 28 тыс.т. В конце мая был объявлен тендер на строительство нового дока на 30 тыс.т. Победитель будет объявлен в ближайшее время, и после этого начнется подготовка к строительству.



Цели и средства

Объединенное стратегическое командование «Северный флот», которому вскоре придадут статус военного округа, решает несколько основных задач в Арктическом регионе. ОСК обеспечивает защиту северных сухопутных и морских границ страны, а также исключительной экономической зоны. Северный флот задействован в стратегическом и неядерном сдерживании вероятного противника. Кроме того, он отвечает за безопасность судоходства на Севморпути. Зона ответственности Командования – от Кольского полуострова до Чукотки.





Головной ледокол пр. 23550 "Иван Папанин" после спуска на воду. Фото "Адмиралтейских верфей"

Развитие арктической группировки войск началось до создания ОСК «Северный флот» и продолжилось с его появлением. Поставленные стратегические задачи решаются несколькими основными способами, предусматривающими модернизацию существующих структур и объектов, а также строительство и развертывание новых.



Ядром арктической группировки войск являются надводные и подводные силы Северного флота. В последние годы они получили массу новых кораблей и вспомогательных судов разных классов. Строительство продолжается, что приводит к росту боеспособности. Параллельно растет и логистический потенциал, необходимый для обеспечения службы отдаленных гарнизонов.



Важнейший вклад в обороноспособность вносят береговые войска и другие сухопутные формирования. Продолжается развертывание радиолокационных станций для прикрытия стратегического направления. На дежурство встают зенитные и противокорабельные ракетные комплексы. Не остаются без внимания пехота и танкисты, получающие новую материальную часть.



Повышенные требования к логистике предъявляет появление новых и/или восстановление ранее существовавших воинских частей на севере континента и на островах. Их снабжение почти всегда возможно только по воздуху или по морю, причем только в ограниченные периоды. Соответствующие службы ОСК справляются не только с поддержанием состояния имеющихся баз, но и со строительством или реконструкцией новых объектов.





Предложенный облик ледокола пр. 10510. Графика "Росатома"

Армия внутри армии

Таким образом, ОСК «Северный флот» постепенно превращается в полноценную «армию внутри армии». В распоряжении Командования имеются все основные силы и средства, позволяющие вести различную деятельность как в арктическом регионе, так и за его пределами – защищая рубежи страны или проецируя силу. «Вы должны были побороть коррупцию, а не примкнуть к ней!»



Надводные и подводные силы флота способны работать в морях Северного Ледовитого океана или выходить в Северную Атлантику. В перспективе, по мере получения новых ледоколов, они также смогут по кратчайшему маршруту выходить в зону ответственности Тихоокеанского флота. При этом во всех случаях корабли Северного флота сохраняют все свои функции и возможности.



Морская авиация Северного флота способна защищать корабельные группы или береговые объекты, отстаивать превосходство в воздухе и атаковать флот противника. Имеется базовая и палубная авиация; тактическая и дальнего действия.



Сухопутные формирования включают различные средства обнаружения и обороны. С их помощью обеспечивается обнаружение целей на больших дальностях и поражение объектов в зоне досягаемости. Фактически береговые соединения организуют полноценную зону «воспрещения доступа» для воздушных и надводных целей. Имеются развитые силы с танками, мотострелками и морской пехотой, способные защищать побережье или участвовать в десантных операциях.



Следует учитывать, что строительство «арктической армии» в составе ОСК «Северный флот» еще не завершено. Продолжается процесс формирования и развертывания соединений, перевооружения и т.д. Текущие планы такого рода расписаны на несколько лет вперед и предусматривают новое повышение боеспособности. Таким образом, в обозримом будущем новый военный округ станет еще сильнее и сможет решать все возложенные задачи на стратегически важном направлении. Одной из главных тем последнего времени является защита северных рубежей страны. Для решения таких задач в Арктике реализуется целый ряд программ разного рода. Ведутся преобразования организационной структуры, осуществляются различные проекты строительства и создаются новые образцы материальной части. Часть поставленных задач успешно выполнена, а прочие работы будут завершены только в будущем.С 1 декабря 2014 г. в составе вооруженных сил России существует Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», созданное на основе собственно Северного флота. Надводные и подводные силы, а также береговые войска отвечают за стратегическую безопасность на всем протяжении северных рубежей.5 июня 2020 г. был подписан президентский указ, согласно которому ОСК «Северный флот» ждет преобразование. С 1 января 2021 г. Командование изменяет свой статус и становится новым военным округом. Такое преобразование направлено на оптимизацию процессов управления войсками и взаимодействие с другими военными округами.В регионе продолжается формирование новых частей и соединений. Так, в апреле этого года в пос. Тикси-3 (Якутия) заступил на боевое дежурство вновь сформированный 414-й гвардейский зенитно-ракетный полк 3-й дивизии ПВО. При помощи ЗРК С-300ПС он должен прикрывать аэродром Тикси-3 и близлежащий район. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем в Арктике появятся новые части разного назначения.По объективным причинам, вооруженным силам приходится заново создавать в Арктике необходимую инфраструктуру. Существовавшие объекты, непригодные к эксплуатации, сносят. Кроме того, производится очистка территорий с вывозом ранее оставленного мусора. Так, в прошлом году провели экологическую очистку 113 тыс. кв.км и собрали 23 тыс.т металлолома. В этом году подобные работы проводятся на мысе Марре-Сале, архипелаге Новая Земля и островах Кильдин и Врангеля. В дальнейшем от ненужных и опасных материалов избавят другие территории.В недавнем прошлом было завершено строительство новых баз, выполненных с применением всех современных технологий. Так, на Земле Франца-Иосифа появилась база «Арктический трилистник», а на о. Котельный начал работу «Северный клевер». В их задачи входит обеспечение противовоздушной и береговой обороны, а также эксплуатация аэродромов и иной инфраструктуры.Из всех текущих проектов строительства наибольший интерес представляют работы на аэродроме Нагурская (о. Земля Александры, Земля Франца-Иосифа). Весной этот объект возобновил работу и принимает различные самолеты. При этом реконструкция не окончена, и строители продолжают работу. В начале июня сообщалось, что атомный лихтеровоз «Севморпуть» доставил более 15 тыс.т различных материалов. В первую очередь, это железобетонные плиты для укладки взлетно-посадочной полосы.Нагурская является самым северным аэродромом в распоряжении российской армии. После завершения реконструкции он сможет принимать любые самолеты, включая тяжелые, в любое время года. Реконструкцию завершат в ближайшее время, и аэродром сможет вновь обеспечивать работу любых самолетов, в т.ч. тяжелых классов.До конца года будет завершено строительство первой очереди сети радиолокационных станций «Резонанс-Н». Текущие планы предусматривают развертывание таких систем на Новой Земле, в Архангельской и Мурманской областях. Три объекта уже готовы, а два оставшихся достраиваются на Кольском полуострове. В январе в российских СМИ сообщалось о возможном строительстве еще пяти РЛС «Резонанс-Н» к востоку от Новой Земли. Это позволит создать поле обнаружения практически по всей длине северных границ.Помимо строительства новых объектов в ОСК «Северный флот» осуществляется поддержание состояния существующей инфраструктуры и подготовка к эксплуатации в будущие периоды. Так, в апреле сообщалось о начале подготовки к навигационному завозу зимовочных запасов в удаленные гарнизоны. До 1 октября 60 подразделений и частей, несущие службу в 48 удаленных пунктах, получат в общей сложности 35,4 тыс.т запасов.В конце июня сообщалось о завершении 75% работ по текущим ремонтам теплового и водно-канализационного хозяйства. Построена одна новая дымовая труба, заменено 10 котлоагрегатов и более 45 насосов. Обслуживание проведено более чем на 240 объектах.Выполняются планы по обновлению парка техники и вооружений частей ОСК. С прошлого года береговые войска Северного флота начали эксплуатацию модернизированных ОБТ Т-80БВМ. По сообщениям СМИ, в этом году такую технику получат новые части, что положительно скажется на общей боеспособности береговых войск. Поставляется и другая современная бронетехника.В прошлом году береговым войскам передали очередной дивизионный комплект ракетного комплекса «Бастион», который вскоре развернули на о. Земля Александры. Осенью и зимой личный состав занимался освоением такой техники, а в апреле прошли первые учения с выходом в район развертывания и «электронными» пусками. Личный состав подтвердил свои навыки. Сейчас в распоряжении Северного флота имеется два дивизиона «Бастионов» на разных базах.Для решения транспортных задач продолжается закупка разнообразных машин высокой проходимости. В части идут двухзвенные вездеходы ДТ-10, ДТ-30 и ГАЗ-3344-20; продолжается разработка нескольких новых образцов такого рода. Для удовлетворения всех потребностей северной группировки войск необходимы сотни подобных изделий, и достаточно крупный парк такой техники уже сформированПродолжаются строительство и поставки новой авиационной техники, предназначенной для эксплуатации в арктических условиях. Для перевозки людей и грузов закупаются многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВА и Ми-26 в северной комплектации. Однако количество такой техники пока не слишком велико, и ее приходится использовать вместе с «обычной».Важной тенденцией последних лет стало создание новых боевых бронированных машин разного назначения, приспособленных для работы в суровом арктическом климате на специфических ландшафтах. Некоторые из них уже приняты на вооружение, тогда как другие пока проходят испытания.С 2018 г. ОСК «Северный флот» получает зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Они строятся на шасси вездехода ДТ-30: заднее звено машины отдается под монтаж боевого модуля и других систем комплекса. В случае с арктическим «Тором» используется отработанный набор оборудования. «Панцирь-СА», в свою очередь, отличается от базового ЗРПК отсутствием пушки и большим числом ракет.Пока проходит испытания самоходное артиллерийское орудие «Магнолия». Оно тоже выполнено на базе ДТ-30: заднее звено оснащено боевым отделением от САО 2С31 «Вена» с соответствующим вооружением и оснащением. Появление «Магнолии» в войсках относят к обозримому будущему.В последние годы неоднократно демонстрировались и другие образцы техники для северных условий, однако не все они смогли выйти за пределы полигонов. Так, остаются неясными перспективы боевой машины огневой поддержки «Торос» на базе транспортера МТ-ЛБу, отсутствуют новые сведения о БМП «Рыцарь» и т.д. Впрочем, несмотря на отсутствие реальных результатов, сам факт наличия таких проектов показывает большой интерес к арктической тематике не только у военных, но и у промышленности.21 июля в состав Северного флота включен фрегат «Адмирал флота Касатонов» - первый серийный корабль пр. 22350. Головной фрегат этого типа служит с 2018 г., а в следующем году ожидается сдача третьей боевой единицы, тоже Северному флоту. До конца года должна состояться передача малого ракетного корабля пр. 22800 – первого из нескольких запланированных. В 2018 г. флаг ВМФ подняли на большим десантном корабле «Иван Грен» пр. 11711, и в этом году Северному флоту передадут однотипный БДК – «Петр Моргунов».Большое значение для надводных сил ОСК «Северный флот» имеет строительство многофункциональных патрульных кораблей пр. 23550. Головной «Иван Папанин» в прошлом году был спущен на воду, а второй «Николай Зубов» пока строится на стапеле. Передача заказчику запланирована на 2023-24 гг. 26 июля заложен третий сторожевик «Пурга» – он строится по заказу пограничной службы ФСБ. Эта структура желает получить два корабля пр. 23550.Корабли пр. 23550 сочетают в себе функции и возможности сторожевика, ледокола и буксира. Они смогут выполнять охрану водных районов, проводить и буксировать суда и т.д. Корабли для ВМФ и ПС ФСБ имеют ракетное, артиллерийское и пулеметное вооружение, а также способны нести вертолеты.В июне подводные силы Северного флота пополнились стратегическим ракетоносцем «Князь Владимир» пр. 955А. Это уже второй подобный корабль в его составе. В конце года возможна сдача многоцелевой АПЛ «Казань» пр. 885М, однако не исключается перенос сроков на 2021-й. Так же в конце текущего года ожидается начало службы специальной АПЛ «Белгород» пр. 09852, способной нести подводные аппараты различного назначения.Вспомогательный флот ВМФ получает различные суда, в т.ч. дизель-электрические ледоколы пр. 21180(М). Головной «Илья Муромец» вошел в состав Северного флота в 2017 г. В ближайшем будущем ожидается судно «Евпатий Коловрат». Ледоколы этой серии предназначаются для проводки кораблей и судов, перевозки грузов и участия в различных спасательных операциях. Ранее сообщалось о возможности установки вооружения для самообороны.Большое значение для стратегической безопасности и развития экономики на северном направлении имеет строительство ледоколов и сопутствующей инфраструктуры. Россия имеет развитый ледокольный флот, в т.ч. атомный, и его развитие продолжается. В обозримом будущем ожидается появление новых судов этого класса с улучшенными характеристиками.В начале года на высшем уровне было согласовано строительство головного атомного ледокола пр. 10510 «Лидер». 23 апреля появился соответствующий контракт, а 6 июля на заводе «Звезда» (г. Большой Камень) началась резка металла. Официальная закладка состоится в ближайшее время. Головной ледокол проекта получит имя «Россия» и начнет службу в 2027 г.Продолжается строительство атомных ледоколов пр. 22220. Головное судно «Арктика» уже вышло на ходовые испытания, и до конца года начнет службу. Еще два ледокола, «Сибирь» и «Урал», пока не продвинулись дальше швартовных испытаний. В конце мая заложили четвертое судно, «Якутия». Имеется контракт на пятый ледокол «Чукотка». Серийные ледоколы пр. 22220 предполагается сдать в 2021-26 гг.«Атомфлот» планирует развивать инфраструктуру для эксплуатации имеющихся и строящихся ледоколов. Сейчас в его распоряжении имеется два плавучих дока грузоподъемностью до 28 тыс.т. В конце мая был объявлен тендер на строительство нового дока на 30 тыс.т. Победитель будет объявлен в ближайшее время, и после этого начнется подготовка к строительству.Объединенное стратегическое командование «Северный флот», которому вскоре придадут статус военного округа, решает несколько основных задач в Арктическом регионе. ОСК обеспечивает защиту северных сухопутных и морских границ страны, а также исключительной экономической зоны. Северный флот задействован в стратегическом и неядерном сдерживании вероятного противника. Кроме того, он отвечает за безопасность судоходства на Севморпути. Зона ответственности Командования – от Кольского полуострова до Чукотки.Развитие арктической группировки войск началось до создания ОСК «Северный флот» и продолжилось с его появлением. Поставленные стратегические задачи решаются несколькими основными способами, предусматривающими модернизацию существующих структур и объектов, а также строительство и развертывание новых.Ядром арктической группировки войск являются надводные и подводные силы Северного флота. В последние годы они получили массу новых кораблей и вспомогательных судов разных классов. Строительство продолжается, что приводит к росту боеспособности. Параллельно растет и логистический потенциал, необходимый для обеспечения службы отдаленных гарнизонов.Важнейший вклад в обороноспособность вносят береговые войска и другие сухопутные формирования. Продолжается развертывание радиолокационных станций для прикрытия стратегического направления. На дежурство встают зенитные и противокорабельные ракетные комплексы. Не остаются без внимания пехота и танкисты, получающие новую материальную часть.Повышенные требования к логистике предъявляет появление новых и/или восстановление ранее существовавших воинских частей на севере континента и на островах. Их снабжение почти всегда возможно только по воздуху или по морю, причем только в ограниченные периоды. Соответствующие службы ОСК справляются не только с поддержанием состояния имеющихся баз, но и со строительством или реконструкцией новых объектов.Таким образом, ОСК «Северный флот» постепенно превращается в полноценную «армию внутри армии». В распоряжении Командования имеются все основные силы и средства, позволяющие вести различную деятельность как в арктическом регионе, так и за его пределами – защищая рубежи страны или проецируя силу.Надводные и подводные силы флота способны работать в морях Северного Ледовитого океана или выходить в Северную Атлантику. В перспективе, по мере получения новых ледоколов, они также смогут по кратчайшему маршруту выходить в зону ответственности Тихоокеанского флота. При этом во всех случаях корабли Северного флота сохраняют все свои функции и возможности.Морская авиация Северного флота способна защищать корабельные группы или береговые объекты, отстаивать превосходство в воздухе и атаковать флот противника. Имеется базовая и палубная авиация; тактическая и дальнего действия.Сухопутные формирования включают различные средства обнаружения и обороны. С их помощью обеспечивается обнаружение целей на больших дальностях и поражение объектов в зоне досягаемости. Фактически береговые соединения организуют полноценную зону «воспрещения доступа» для воздушных и надводных целей. Имеются развитые силы с танками, мотострелками и морской пехотой, способные защищать побережье или участвовать в десантных операциях.Следует учитывать, что строительство «арктической армии» в составе ОСК «Северный флот» еще не завершено. Продолжается процесс формирования и развертывания соединений, перевооружения и т.д. Текущие планы такого рода расписаны на несколько лет вперед и предусматривают новое повышение боеспособности. Таким образом, в обозримом будущем новый военный округ станет еще сильнее и сможет решать все возложенные задачи на стратегически важном направлении. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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