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Армия Венесуэлы - на стороне Мадуро: Глава Минобороны заявил, что военные не признают Гуайдо
24 января 2019, 02:54 • 47 • В мире
Временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо не признали вооружённые силы страны. Об этом в Twitter заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, ВВС Боливарианской Республики защищают конституцию страны.
Вооружённые силы Венесуэлы не признали временным президентом Хуана Гуайдо. С таким заявлением в своём микроблоге в Twitter выступил вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашённого вне закона. Вооружённые силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета", - заявил Лопес.
Таким образом, армия безоговорочно встала на сторону законно избранного президента страны Николаса Мадуро.
Напомним, в среду, 23 января, Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности" президента страны. Временным главой Венесуэлы политика уже признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, США, Чили, Эквадор и Организация американских государств. Об этом сообщает ТАСС.
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