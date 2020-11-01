Армия Великого Турана – реальность завтрашнего дня?

Победа Турции в Закавказье сделает терроризм в постсоветском мире повседневностью, или Пантюркизм для Евразии

Объявленный некоторыми турецкими военными экспертами саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств 29 октября, на котором должно было быть объявлено о создании «Армии Великого Турана», пока оказался блефом. Или пробным шаром, что точнее.

Создание так называемого Тюркского совета в составе Турции и четырёх постсоветских государств (Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана) было провозглашено в 2009 году в Нахичевани. Этому предшествовала длительная кропотливая работа. С 1992 года проводились саммиты тюркоговорящих государств, проходил культурный обмен, продвигались экономические связи. В 2013 году Анкара протолкнула создание Ассоциации правоохранительных органов военного статуса, куда, помимо Турции, вошли Азербайджан, Киргизия и Монголия. И вот – ка чественно новый этап тюркоязычной интеграции Евразии.

Война поддержанного Турцией и некоторыми внерегиональными державами Азербайджана против Нагорного Карабаха вплотную придвинулась к границе Армении: мины и снаряды рвутся в Гехарунике и Сюнике . «Азербайджан смог продемонстрировать успех на поле боя в Карабахе против армянских сил, а возможным это стало именно благодаря военной подготовке азербайджанской армии со стороны Турции», – уверено турецкое националистическое издание. А ранее редактор газеты Yeni Șafak Ибрагим Карагюль оставил в «Твиттере» запись, из которой следует: общей границы с Ираном у Армении быть не должно. Нахчыван и Азербайджан соединятся; они откроют дорогу в Среднюю Азию и отправят в небытие «советское наследие» – «разделённость тюркского мира»; на смену тому, что есть, единое «турецкое пространство» от Эгейского моря до западного Китая. Пантюркизм, заявленный уже не в теории, а на практике, подкрепляется разрушительными обстрелами приграничных армянских сёл Зангезура.

Некоторые последствия обстрела села Давид Бек

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности, исходя из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года. В соответствии с этим договором Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, в случае если боестолкновения в Нагорном Карабахе будут перенесены на территорию Армении, говорится в комментарии МИД России.

В Москве вновь призвали стороны конфликта к незамедлительному прекращению огня и возвращению к переговорам в целях достижения мирного урегулирования в русле договорённостей, достигнутых министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана 10 октября. Однако едва ли эти призывы будут услышаны. В Баку не скрывают намерения «идти до конца». Накануне Ереван представил доказательства применения азербайджанской стороной зажигательных снарядов, содержащих белый фосфор; это, как и массированные обстрелы мирных городов и посёлков, можно считать косвенным признанием значимых успехов на поле боя.

The #Azerbaijani forces indiscriminately used prohibited phosphorous munitions containing elements of chemical weapons in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone, which is a gross violation of IHL, Customary Law, GCs, and relevant UN conventions and docs and contsitutes war crimes. pic.twitter.com/F8Q69Jq7kj — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 31, 2020

Высказывалось предположение, что окончательный захват азербайджанской армией Нагорного Карабаха планировался как раз к саммиту так называемого Тюркского совета. По мнению турецких экспертов, пока этот совет сосредоточен на укреплении совместного военного потенциала. Одержимые идеей экспансии наследники Блистательной Порты полны решимости продемонстрировать все преимущества сотрудничества с Анкарой, а там не оглядываются на какие-то условности. Однако, несмотря на колоссальный перевес турецко-азербайджанского тандема в живой силе, в материальных ресурсах, в логистике, в высокотехнологичных вооружениях, операция затягивается.

На этом фоне произошёл визит в Казахстан и Узбекистан министра обороны Турции Хулуси Акара. И в Нур-Султане, и в Ташкенте подписаны соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. При этом в Казахстане поспешили опровергнуть возможность появления «среднеазиатского НАТО»: «В ответ на вопрос о создании так называемой "Туранской армии" официально сообщаем, что вопросы создания каких-либо совместных воинских формирований с участием вооруженных сил Казахстана и Турции в ходе встречи глав оборонных ведомств двух стран не рассматривались», – заявили в МО Республики Казахстан.

Однако великодержавные планы Анкары говорят сами за себя. В условиях падающей экономики, конфликтов с Европой и в Восточном Средиземноморье, растущего отчуждения от Турции арабского мира пантюркизм для Евразии видится перспективным направлением экспансии в духе новой британской «Большой игры» XXI века. Ближайший союзник Партии справедливости и развития Эрдогана, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели резко критикует позицию официальных властей стран Центральной Азии, высказывающихся за мирное урегулирование на Южном Кавказе: «…ещё одна проблема, которая глубоко расстраивает и огорчает нас – это молчание и бездействие тюркских республик в отношении Нагорного Карабаха. Как мы можем принять призыв Узбекистана к дипломатическому урегулированию? Как и чем объяснить предложения Казахстана вести переговоры? Как нам воспринять предложение Туркменистана использовать методы превентивной дипломатии под эгидой ООН? Как оценить неадекватную реакцию генерального секретаря Совета Сотрудничества Тюркоязычных Стран? (последовательно поддерживающего Баку. – Д.Н.) Что сказать о молчании Киргизии?... Единство тюрок уничтожит все силы зла, всех общих врагов от А до Я. Тюрки не шутят, турки не нуждаются в чьем-либо одобрении. Победу в Нагорном Карабахе должна одержать Азербайджанская Республика».

Эти слова сподвижника Эрдогана – только один из примеров резкого осложнения обстановки на границах РФ с перспективой переноса конфликта на российскую территорию. В том числе путём инфильтации террористов , перебрасываемых турецкими спецслужбами в район нагорно-карабахского конфликта. В МИД РФ не отрицают опасности «просачивания» в Россию наёмников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе, подтвердил заместитель главы министерства Олег Сыромолотов. Ещё бы отрицать!

«Россия развалится изнутри, в России 25 миллионов мусульман, мы воевали с Россией 16 раз в прошлом, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной», – грозит в прямом эфире телеканала Haber внешнеполитический советник Эрдогана Месут Хакки после гибели в Сирии нескольких десятков турецких оккупантов.

Эти угрозы не надо замалчивать.

По мнению Эрдогана, Россия «забрала Крым у Османской империи в 1783 году», и полуостров «должен быть возвращен современной Турции». «Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», – заявил Эрдоган 28 октября. В тот же день предположительно дислоцированные в Азербайджане самолёты ВВС Турции F-16 нанесли удары по гражданской инфраструктуре Степанакерта, включая родильный дом.

Разрушенная больница в Степанакерте

В Ереване объявили об аресте боевика, уроженца сирийского города Хама, принимавшего участие в боевых действиях в Карабахе. По информации WarGonzo, ударом противотанковой ракеты уничтожены главари запрещённой в России протурецкой группировки «Султан Мурад». Турецкий спецназ в Азербайджане, о наличии которого заявляют в Генеральной прокуратуре Армении, уже стал важным фактором неблагоприятной для Москвы динамики на Кавказе. Захват этой динамикой Каспия создаст угрозу распространения вооружённого конфликта через Астрахань вверх по Волге…