Армия Великого Турана – реальность завтрашнего дня?

Объявленный некоторыми турецкими военными экспертами саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств 29 октября, на котором должно было быть объявлено о создании «Армии Великого Турана», пока оказался блефом. Или пробным шаром, что точнее.

Создание так называемого Тюркского совета в составе Турции и четырёх постсоветских государств (Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана) было провозглашено в 2009 году в Нахичевани. Этому предшествовала длительная кропотливая работа. С 1992 года проводились саммиты тюркоговорящих государств, проходил культурный обмен, продвигались экономические связи. В 2013 году Анкара протолкнула создание Ассоциации правоохранительных органов военного статуса, куда, помимо Турции, вошли Азербайджан, Киргизия и Монголия. И вот – ка чественно новый этап тюркоязычной интеграции Евразии.

Война поддержанного Турцией и некоторыми внерегиональными державами Азербайджана против Нагорного Карабаха вплотную придвинулась к границе Армении: мины и снаряды рвутся в Гехарунике и Сюнике . «Азербайджан смог продемонстрировать успех на поле боя в Карабахе против армянских сил, а возможным это стало именно благодаря военной подготовке азербайджанской армии со стороны Турции», – уверено турецкое националистическое издание. А ранее редактор газеты Yeni Șafak Ибрагим Карагюль оставил в «Твиттере» запись, из которой следует: общей границы с Ираном у Армении быть не должно. Нахчыван и Азербайджан соединятся; они откроют дорогу в Среднюю Азию и отправят в небытие «советское наследие» – «разделённость тюркского мира»; на смену тому, что есть, единое «турецкое пространство» от Эгейского моря до западного Китая. Пантюркизм, заявленный уже не в теории, а на практике, подкрепляется разрушительными обстрелами приграничных армянских сёл Зангезура.

Некоторые последствия обстрела села Давид Бек

30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности, исходя из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года. В соответствии с этим договором Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, в случае если боестолкновения в Нагорном Карабахе будут перенесены на территорию Армении, говорится в комментарии МИД России.

В Москве вновь призвали стороны конфликта к незамедлительному прекращению огня и возвращению к переговорам в целях достижения мирного урегулирования в русле договорённостей, достигнутых министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана 10 октября. Однако едва ли эти призывы будут услышаны. В Баку не скрывают намерения «идти до конца». Накануне Ереван представил доказательства применения азербайджанской стороной зажигательных снарядов, содержащих белый фосфор; это, как и массированные обстрелы мирных городов и посёлков, можно считать косвенным признанием значимых успехов на поле боя.

The #Azerbaijani forces indiscriminately used prohibited phosphorous munitions containing elements of chemical weapons in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone, which is a gross violation of IHL, Customary Law, GCs, and relevant UN conventions and docs and contsitutes war crimes. pic.twitter.com/F8Q69Jq7kj