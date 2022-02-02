Армия Украины отрабатывает наступление. Раскрыты детали

Армия Украины отрабатывает наступательные манёвры в городских условиях. Об этом говорится в разведданных ЛНР.

Разведка ЛНР утверждает, что украинские силовики собираются использовать авиацию в случае наступления в Донбассе. И в целом армия Украины отрабатывает наступательные действия.

Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов ВС Украины,

- говорится в сообщении разведки.

Ранее сообщалось, что Киев активно стягивает в регион вооружение для формирования ударных групп: реактивные системы залпового огня и бронетанковые соединения. Расположение этой техники ближе чем в 70 км от линии боевого соприкосновения.