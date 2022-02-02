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Армия Украины отрабатывает наступление. Раскрыты детали

02 февраля 2022, 12:45  •  241 • Политика
Армия Украины отрабатывает наступательные манёвры в городских условиях. Об этом говорится в разведданных ЛНР.
Разведка ЛНР утверждает, что украинские силовики собираются использовать авиацию в случае наступления в Донбассе. И в целом армия Украины отрабатывает наступательные действия.
Проводится боевое слаживание с подразделениями 2-го и 3-го батальонов ВС Украины,
- говорится в сообщении разведки.
Ранее сообщалось, что Киев активно стягивает в регион вооружение для формирования ударных групп: реактивные системы залпового огня и бронетанковые соединения. Расположение этой техники ближе чем в 70 км от линии боевого соприкосновения.

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