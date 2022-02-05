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Армия Украины начала голодать

05 февраля 2022, 13:05  •  233 • Политика
Глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин рассказал о деградации украинской армии. В качестве доказательства офицер привёл всего один простой факт: он и его коллеги думают не об улучшении позиций войск, а о банальном: чем накормить солдат?
Откровенным и жёстким получился разговор в эфире YouTube-канала Politeka с главой Центрального штаба Национального корпуса Максимом Жориным. Он начистоту высказался о том, что на самом деле происходит в украинской армии, о том, над чем приходится задумываться украинским офицерам, вместо того чтобы строить планы по улучшению позиций войск.
Судя по словам Жорина, армия Украины... голодает и это - неопровержимый факт деградации ВСУ.
"Армия скатилась до вопросов: чем накормить солдат? - вот так прямо в эфире заявляет офицер. - Это невозможно. Если мы хотим защищать Украину, офицеры не должны думать о том, как прокормить".
По словам Жорина, у офицеров голова должна быть занята не тем, чем кормить своих бойцов, а тем, как улучшить позиции, как поднять профессионализм от солдат до офицеров, как создать возможности для освобождения территорий (речь идёт о территориях ДНР и ЛНР, неподконтрольных Киеву. - Ред.).

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