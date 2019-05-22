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Армия Украины гибла, пока Порошенко "отмывал" деньги в Панамский офшорах - "юридический киллер"
22 мая 2019, 14:54 • 49 • Политика
Андрей Портнов, которого называют "юридическим киллером" для Порошенко, заявил в своём личном блоге, что пока солдаты из украинской армии погибали в зоне АТО, глава государства ловко уходил от налогов, которые могли этой самой армии и помочь. Но в это время Порошенко "отмывал" деньги в Панамских офшорах.
Юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации президента Украины, начал анонсированную публикацию сенсационных документов, обличающих все проявления коррупции экс-президента Украины. Напомним, что Порного называют "юридическим киллером".
"Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко", анонсировал выход в свет обличающих документов юрист в своём личном Telegram-канале.
Он поделился ссылкой на нотариальный документ, по информации которого, когда в апреле 2015 года в зоне АТО погибали солдаты, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие BATTERY INVESTMENT CORP. Это было предпринято для владения Порошенко торговыми и промышленными активами.
Портнов обещает общественности сделать перерасчет в военное снаряжение и вооружение, которое которые были украдены и отмыты в островных офшорах самим главой государства. Он также отметил, что раскроет все сделки и их подробности экс-главы государства.
По документам, представленным юристом, панамский офшор BATTERY INVESTMENT CORP получил акции аккумуляторной компании "Иста-Центр". В дальнейшем ценные бумаги продавались гражданину РФ Виктору Потапову.
"Выписка из реестра Минюста прилагается. Доброе утро, Пётр Алексеевич", — закончил свой пост Портнов.
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