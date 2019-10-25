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Армия Турции напала на войска Асада? СМИ сообщают о боях в районе Таль-Тамра и Рас-эль-Айна
25 октября 2019, 11:39 • 176 • Политика
Сирийское информагентство SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада. Сообщается о потерях среди сирийских военных и раненых мирных жителях.
Войска Турции и их союзники напали на позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего полевого корреспондента.
Утверждается, что столкновение произошло в районе Таль-Тамра провинции Хасака. Якобы турецкие силы попытались занять несколько деревень, а сирийские войска вступили с ними в бой и понесли потери, но точных данных на этот счет нет.
Также есть информация о боевом столкновении курдских "Сирийских демократических сил" с турецкими войсками в районе Рас-эль-Айна. По информации SANA, в боях пострадали два мирных жителя.
Напомним, что на днях Россия и Турция договорились о прекращении турецкой военной операции на северо-востоке Сирии и вводе в район военной полиции. Соглашение должно было покончить с кровопролитием и продвинуть процесс установления мира.
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