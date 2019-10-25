Армия Турции напала на войска Асада? СМИ сообщают о боях в районе Таль-Тамра и Рас-эль-Айна

Войска Турции и их союзники напали на позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего полевого корреспондента.

Утверждается, что столкновение произошло в районе Таль-Тамра провинции Хасака. Якобы турецкие силы попытались занять несколько деревень, а сирийские войска вступили с ними в бой и понесли потери, но точных данных на этот счет нет.

Также есть информация о боевом столкновении курдских "Сирийских демократических сил" с турецкими войсками в районе Рас-эль-Айна. По информации SANA, в боях пострадали два мирных жителя.

Напомним, что на днях Россия и Турция договорились о прекращении турецкой военной операции на северо-востоке Сирии и вводе в район военной полиции. Соглашение должно было покончить с кровопролитием и продвинуть процесс установления мира.