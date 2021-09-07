Армия США заболела и ушла лечиться. Шанс для России?

Если называть вещи своими именами, то двадцатилетняя афганская кампания закончилась для американской армии не просто фиаско. И даже не просто поражением. Она закончилась для армии США натуральной капитуляцией. После таких ударов армия восстанавливается обычно несколько лет.

Спикер МИДа России Мария Захарова была практически безупречно права, когда едко прошлась по тому ражу, с каким американские военные окунулись в подготовку и проведение учений в Европе у границ России. Возможно, не стоило прямо вот так туфелькой нажимать им на кадык, интересуясь, как они собираются воевать с нами в Арктике, коли не сумели победить в горах людей в тапочках. Но в главном она права: сублимация. Американцы хотят поскорее закрасить стыдного цвета пятно на репутации звонкими отчётами об учебных победах. Почти по Лонгфелло: когда природа оставляет прореху в чьём-либо уме, она обычно замазывает её толстым слоем самодовольства. Ощущение самодовольства американцев болезненно пострадало – что ж, значит, надо срочно восстановить его слой на всю толщину.

Американский синдром

Но справится ли капитулировавшая перед движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещённая на территории России) армия США с задачей восстановления своего реноме? Даже не какого-то там морального, а – чисто военного? Профессионального военного?

Нет, речь, конечно, не идёт о тех сотнях единиц военной техники и тысячах единиц вооружения, что американская армия бросила, удирая из Афганистана. Америка богатая, не обеднеет.

Нет речи также о людских потерях: армия – это такой механизм, в котором заранее предусмотрены потери и постоянно работает и механизм по их восполнению. У президента много.

Нет смысла вспоминать про убитый на Афган триллион долларов США. США опять-таки не обеднеют – наднациональные финансовые империи всегда при желании восполнят эти потери через подконтрольную им Федеральную резервную систему.

Нет…

Впрочем, а что – да?

А вот да – грустное. Для нас. Для России.

Россия ведь тоже некогда уходила из Афганистана. И тоже – без победы. Да, всё верно: мы уходили с поднятыми знамёнами. Наша армия НЕ капитулировала. Она вообще не потерпела там ни одного поражения (неудачные бои у наших там случались, но армия ничего не проиграла).

Побеждённый ныне талибами* в своём логове мелкий наглец Ахмад Масуд, не по праву взявший почётное прозвище отца ("Масуд" – "Счастливый"), может сколько угодно повторять мантру своих западных кураторов: мол, даже русские 9 раз штурмовали, но так и не взяли Панджшер. Куда уж талибам*! Это не так. Советские войска провели три наступательные операции в ущелье Панджшер, и все они были успешными. В итоге каждой операции русская армия выгоняла из ущелья моджахедов Масуда и его самого. Да и сам он один раз был тяжело ранен, а один раз едва не попал в плен.

Так что русские брали Панджшер столько раз, сколько хотели, хотя подчас – как в случае с попавшим в засаду 1-м батальоном 682-го мотострелкового полка – несли тяжкие и обидные потери. Иное дело, что по до сих пор не понятным причинам советские войска каждый раз после победоносной операции уходили из ущелья, заключив с Ахмад Шахом взаимоприемлемое перемирие: ты не нападаешь на трассу Хайратон – Кабул, а мы не трогаем тебя в твоей вотчине. Но это уже не война, а политика.

Афганский синдром

Да, 40-я армия покидала Афганистан не в результате военного поражения. Она покидала страну так же, как покидала Панджшерское ущелье после победоносных операций. Это было решение политиков, причём как минимум трое из тогдашних высших руководителей сегодня очень многими в России подозреваются в предательстве. Включая тогдашнего главу правящей партии, его главного идеолога и министра иностранных дел.

Но! Даже та, отнюдь и даже близко не капитулировавшая армия, армия, не бросившая ни солдата, ни автомата (хотя, надо признать, горная дорога от Саланга до Чарикара – объект нападений боевиков Ахмад Шаха – осталась в десятках остовов подбитых советских танков и бронемашин), та армия, вышедшая с развёрнутыми знамёнами… где она была уже через год?

Она оказалась деморализованной. Будем честными: советская армия последних лет Советского Союза была деморализована. Да, согласимся – не одним Афганом. Армия разваливалась вместо со своею страною. Но факт есть факт: уже в 1989 году вооружённые силы СССР были боеспособны довольно условно, что подтвердит любой, кому довелось в те годы видеть армию изнутри. То, что пусть не армия – но тоже вооружённые силы! – оказались не в состоянии усмирить армяно-азербайджанские стычки в Нагорном Карабахе, говорит с военной точки зрения о том, что опыт горной войны в Афганистане оказался попросту не усвоен.

О том же, только ещё трагичнее, говорил и опыт первой чеченской кампании. Это, конечно, была уже другая страна – но продолжение той же истории.

Почему? Да потому, что афганская война, не будучи военным поражением, была воспринята в обществе и государстве как поражение политическое. Пусть даже в Кабуле достаточно прочно сидело поставленное Москвою руководство, имевшее серьёзные шансы замириться с моджахедами на своих условиях.

США использовали временное ослабление дееспособности русской армии по полной программе – уничтожили Советский Союз через расшатывание его окраин и едва не сделали того же с Россией.

Вьетнамский синдром

США из Афганистана сбежали.

Да, в определённой мере это результат переговоров в Дохе с теми же талибами*. И то, что ныне мы видим, имеет право на оценку в качестве "договорняка".

Да, в своё время СССР тоже вёл с моджахедами переговоры в Женеве. И хоть советских переговорщиков неустанно подгоняли люди, о которых говорилось выше, всё же обсуждалась не судьба режима, где бы Москва, подобно нынешнему Вашингтону, вымаливала у моджахедов милости к оставляемому ею режиму. Речь велась об условиях вывода советских войск и взаимных гарантиях именно по этому процессу.

Да, в конечном итоге просоветский режим в Кабуле пал, подобно проамериканскому. Но только ведь пал он тогда, когда новый, ельцинский режим в Москве самолично полностью заблокировал помощь ему.

А вот американцам даже некого поддерживать в Кабуле. Поставленный ими режим рухнул раньше, чем из Афганистана бежал последний американский солдат.

Американская армия не ушла с честью, как советская. Американцы, как в старину турки в крепости Бендер, капитулировали – выговорив себе лишь право убраться подобру-поздорову, при условии оставления победителю вооружения и запасов пороха. Талибы* их просто выпустили. Чтобы не сказать – выпнули.

И отсюда вопрос: а как эту позорную сдачу переживёт американская армия? Не повторит ли она "афганский синдром" армии советско-российской? Политики могут сколько угодно грозить противнику, но военные всегда чувствуют, где они взгрели противника, а где он – их.

После Вьетнама американская армия приходила в себя 10 лет. Потом осторожно попробовала свои силы на маленькой беззащитной Гренаде. И даже там кубинские строители, наскоро вооружённые только лишь автоматической стрелковкой, устроили им "варфоломеевский утренник".

А ведь южновьетнамский проамериканский режим всё же продержался три года после вывода американских солдат. Сколько лет будет "выздоравливать" армия США после куда более впечатляющей афганской капитуляции? И есть ли у нашего Генерального штаба план эффективного использования этого прекрасного времени? Долг, знаете ли, платежом красен.

* Талибан – запрещённая в России террористическая организация