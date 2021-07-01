Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / Политика

Армия США стала опасна для Байдена: "Идёт зачистка"

01 июля 2021, 15:50  •  264 • Политика
Загадочная смерть офицера США в Катаре и особенно реакция на неё Пентагона показывает, что в американской армии происходят некие процессы. Американист Владимир Можегов считает, что армия стала опасной для Байдена, поэтому не исключены "зачистки".
То, что сейчас происходит в американской армии, напоминает некие революционные процессы, заявил в беседе с Царьградом известный американист, историк, сценарист Владимир Можегов. Он отметил, что после прихода к власти администрации Байдена в Штатах началась очень серьёзная либерализация Вооружённых сил, "вымывание" традиционных патриотических сил из армии: "На неё смотрят как на опасность, потому что она поддерживает консервативные устои, как всякая армия".
Можегов добавил, что традиционным патриотическим силам в среде военных очень не нравятся новые веяния, насаждаемые демократами, - например, закон о приёме на службу трансгендеров. "Поэтому, конечно, там идёт серьёзная подковёрная борьба либералов и патриотов, которая не афишируется, - отметил эксперт, - то есть идёт просто зачистка среднего и высшего офицерского звена, которое подозревается в трампистских симпатиях".
Напомним, сегодня Пентагон сообщил о смерти подполковника армии США Джеймса Уиллиса. Тело офицера обнаружили на авиабазе в Катаре. Именно этого военного иранские спецслужбы ранее включили в список подозреваемых в убийстве командующего КСИР Касема Сулеймани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






264
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
01 июля 2021, 00:15
"Что британцы делают в Чёрном море?": Немцы заступились за Россию после инцидента с эсминцем
01 июля 2021, 02:05
С 1 июля русские начнут жить с новыми законами: Что изменится?
01 июля 2021, 02:05
После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"
01 июля 2021, 06:40
Польша представила альтернативную версию провокации с эсминцем Defender
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
26 июня 2021, 02:55
Вторжение Defender было лишь репетицией? Названа цель будущей провокации
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
24 июня 2021, 20:40
Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.