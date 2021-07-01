Армия США стала опасна для Байдена: "Идёт зачистка"

Загадочная смерть офицера США в Катаре и особенно реакция на неё Пентагона показывает, что в американской армии происходят некие процессы. Американист Владимир Можегов считает, что армия стала опасной для Байдена, поэтому не исключены "зачистки".

То, что сейчас происходит в американской армии, напоминает некие революционные процессы, заявил в беседе с Царьградом известный американист, историк, сценарист Владимир Можегов. Он отметил, что после прихода к власти администрации Байдена в Штатах началась очень серьёзная либерализация Вооружённых сил, "вымывание" традиционных патриотических сил из армии: "На неё смотрят как на опасность, потому что она поддерживает консервативные устои, как всякая армия".

Можегов добавил, что традиционным патриотическим силам в среде военных очень не нравятся новые веяния, насаждаемые демократами, - например, закон о приёме на службу трансгендеров. "Поэтому, конечно, там идёт серьёзная подковёрная борьба либералов и патриотов, которая не афишируется, - отметил эксперт, - то есть идёт просто зачистка среднего и высшего офицерского звена, которое подозревается в трампистских симпатиях".

Напомним, сегодня Пентагон сообщил о смерти подполковника армии США Джеймса Уиллиса. Тело офицера обнаружили на авиабазе в Катаре. Именно этого военного иранские спецслужбы ранее включили в список подозреваемых в убийстве командующего КСИР Касема Сулеймани.