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Армия США под угрозой? Зараженную коронавирусом американку случайно отправили на военную базу - CNN

12 февраля 2020, 16:54  •  37 • В мире
Зараженную в китайском Ухане коронавирусом американку случайно отправили из больницы на военную базу США. Будет ли этот случай угрозой для армии США, разбирался CNN.
Как сообщает телеканал, первую группу эвакуированных из Китая американцев доставили в больницу Сан-Диего для сдачи анализов на новый тип коронавируса 2019-ncoV (официальное название COVID-19).
Затем медики отправили образцы в лабораторию в Атланте, где из-за неверной маркировки их не проверили. Больнице же прислали результаты других пациентов с отрицательным показателем наличия коронавируса.
В итоге больную американку и еще троих госпитализрованных отправили на базу ВМС США Мирамар, являющуюся зоной карантина для всех прибывших из Китая американцев.
Вскоре лаборатория обнаружила ошибку, и женщину снова госпитализировали. Коронавирус проявился у нее в легкой форме. Подтверждения того, что она никого не заразила в зоне карантина, нет, однако медики заверили, что были соблюдены все меры предосторожности.
В настоящее время в Китае коронавирусом заражены более 42 тыс. человек, скончались более тысячи.

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