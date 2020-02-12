Армия США под угрозой? Зараженную коронавирусом американку случайно отправили на военную базу - CNN

Как сообщает телеканал, первую группу эвакуированных из Китая американцев доставили в больницу Сан-Диего для сдачи анализов на новый тип коронавируса 2019-ncoV (официальное название COVID-19).

Затем медики отправили образцы в лабораторию в Атланте, где из-за неверной маркировки их не проверили. Больнице же прислали результаты других пациентов с отрицательным показателем наличия коронавируса.

В итоге больную американку и еще троих госпитализрованных отправили на базу ВМС США Мирамар, являющуюся зоной карантина для всех прибывших из Китая американцев.

Вскоре лаборатория обнаружила ошибку, и женщину снова госпитализировали. Коронавирус проявился у нее в легкой форме. Подтверждения того, что она никого не заразила в зоне карантина, нет, однако медики заверили, что были соблюдены все меры предосторожности.

В настоящее время в Китае коронавирусом заражены более 42 тыс. человек, скончались более тысячи.